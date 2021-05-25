Коронавирус: в Германии привиты более 40% жителей

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 168 млн жителей планеты. Почти 3,5 млн заболевших скончались, свыше 150 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 26 мая (время московское).

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Чтобы подавить распространение "индийского" варианта коронавируса, Франция намерена ввести обязательный карантин для всех, кто приезжает из Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, пояснив, что подробности будут объявлены позже. В настоящий момент 10-дневный карантин обязателен для всех, кто приезжает во Францию, в частности, из Бразилии, Турции, Шри-Ланк, Аргентины и Индии.

В ФРГ минимум одну прививку получили свыше 40% населения

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По данным Института имени Роберта Коха, в Германии не менее одной прививки от COVID-19 получили свыше 40% населения страны (40,8% или 33,9 млн человек). Обе дозы вакцины получили почти 15% жителей (14,8% или 12,3 млн человек). Между тем накануне было сделано 339 751 вторых прививок, что составило 57% от общего числа и стало новым рекордом. Первую прививку накануне получили 595 125 человек.

Вакцинация в Германии началась в конце декабря 2020 года. В настоящий момент используются допущенные ЕС препараты - BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

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Словакия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщают производители препарата. По их словам, Словакия стала второй по счету страной Евросоюза, принявшей такое решение.

Суд начал рассмотрение иска ЕС к AstraZeneca

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Суд в Брюсселе начал рассмотрение иска Еврокомиссии к фармконцерну AstraZeneca в связи с задержками поставок вакцины от коронавируса. Европейский Союз обвиняет AstraZeneca в нарушении обязательств по договору о поставках вакцин. Когда суд примет решение по делу, пока неизвестно.

Ранее Еврокомиссия запустила процедуру третейского разбирательства с AstraZeneca, юридическая процедура в бельгийском суде стала следующим шагом. В августе 2020 года ЕС и AstraZeneca договорились о закупке в общей сложности 300 млн доз, потом концерн сильно сократил объемы поставок. Так, в первом квартале 2021 года вместо 120 млн доз были поставлены только 30 млн. Во втором квартале ожидается поставка 70 млн доз препарата.

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В Объединенных Арабских Эмиратах с начала июня для посещения любых массовых мероприятий необходимо пройти вакцинацию от коронавируса и предъявить отрицательный тест на COVID-19. Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителя сектора здравоохранения Фариду аль-Хосани, желающие посетить то или иное мероприятие должны предъявить справку о прививках или результатах анализа, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия. Кроме того, необходимо показать электронное письмо о допуске на мероприятие в специальном мобильном приложении. Уточняется, что правила вступят в силу 6 июня 2021 года.

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Правительство Бельгии приостановило вакцинацию лиц старше 41 года препаратом от коронавируса Janssen производства американской компании Johnson & Johnson. Решение принято после смерти женщины вследствие побочных явлений. Пациентка в возрасте моложе 40 лет скончалась 21 мая, будучи госпитализированной с тяжелым тромбозом и низким показателем содержания тромбоцитов в крови, сообщает информагентство dpa.

Приостановка использования вакцины продлится до получения результатов более детального анализа соотношений пользы и риска, которое проведет Европейское агентство лекарственных средств EMA.

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За сутки в Беларуси, по официальным данным, зарегистрированы 840 пациентов с COVID-19, выписаны 764. Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 387 818 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончался 2791 пациент. Выздоровели 377 869 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 8373. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 406. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 026 168 случаев заражения коронавирусом, 119 600 умерших и 4 642 090 выздоровевших.

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В Украине за сутки выявлены 3 395 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 208 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 189 858, скончались 49 893 пациентов, выздоровели более 1,97 млн человек.

Индийский вариант коронавируса выявлен в 53 странах и регионах

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заражения индийским вариантом коронавируса B.1.617.2 выявлены уже в 53 странах и регионах. Из неофициальных источников также поступили сообщения о заражении этим вирусом-мутантом из семи других районов.

Индийский вариант коронавируса классифицируется ВОЗ как "вызывающий беспокойство". Он более заразный, чем ранее известные варианты, однако однозначной оценки возможных последствий его заражением пока нет.

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На одной из улиц в Нью-Дели

В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 4157 человек, число погибших возросло до 311 388. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрирован 208 921 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 27 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

Показатель заболеваемости в Германии опустился до уровня октября 2020 года

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 2626 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 656 177 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 270 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 87 726. Выздоровели более 3,4 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 46,8 случая заражения (днем ранее - 58,4). Последний раз этот показатель опускался ниже 50 случаев 20 октября 2020 года. Наивысшего значения он достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

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Вторая по величине газета в Японии Asahi Shimbun, которая выступает в качестве официального спонсора Олимпиады в Токио, на своих страницах призвала к ее отмене из-за рисков для общественной безопасности и угрозы перегрузки системы здравоохранения. "Мы просим премьер-министра Йосихидэ Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия", - пишет Asahi Shimbun.

Первые вакцины нового поколения могут быть сертифицированы в 2021 году

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В лаборатории

По данным немецкого Объединения исследовательских фармацевтических компаний VFA, первые вакцины против коронавируса второго поколения могут быть одобрены уже в 2021 году. "Ряд производителей и институтов работают над вакцинами и схемами вакцинации, они должны быть эффективными и против новых вариантов Sars-CoV-2, от которых препараты первого поколения пока предлагают более слабую защиту", - сказал официальный представитель VFA. Например, Вюрцбургский университет сейчас участвует в разработке препарата для пероральной вакцинации.

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Вооруженные конфликты затрудняют борьбу с распространением коронавируса и оказание помощи инфицированным во многих странах, заявил координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок. В Совбезе ООН он процитировал "многочисленные сообщения о зверствах'' в отношении мирных жителей зон конфликтов во время пандемии. Несмотря на призыв ООН к глобальному прекращению огня для борьбы с коронавирусом, многие вооруженные конфликты, в том числе в Сирии, Йемене и Конго, продолжаются во время пандемии, констатировал Лоукок. Не помешала она и вспышке новых конфликтов.

Отсутствие безопасности, санкции, антитеррористические меры и административные препятствия мешают гуманитарным операциям, указал координатор ООН. Поставки гуманитарной помощи замедлены из-за отмененных рейсов, закрытия границ, карантинных мер и локдауна.

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Коронавирус продолжает распространяться в Бразилии. Минздрав этой страны сообщает о 73 453 новых случаях инфицирования за прошедшие сутки. Общее количество заражений уже превысило 16 миллионов, а число смертей выросло на 2173 до 452 031 в течение 24 часов.

В Германии изучили степень заразности коронавируса по возрастным группам

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Ученые из берлинской клиники "Шарите" опубликовали в профильном издании Science данные исследования, в котором была проанализирована степень заразности пациентов с коронавирусом из разных возрастных групп.

Результаты анализа концентрации вируса в ПЦР-тестах 25 тысяч пациентов показали, что степень заразности во всех возрастных группах у взрослых людей примерно одинаковая, независимо от того, проявляются ли у них симптомы заражения и насколько тяжело протекает болезнь. У детей была выявлена меньшая концентрация вируса в тестах, однако руководитель исследования, немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) утверждает, что это связано с тем, что для тестов у детей используются маленькие ватные тампоны. К тому же, у детей мазки берут не из носоглотки, а из горла, указал вирусолог.

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В США доля вакцинированных от коронавируса превысила половину взрослого населения страны, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По их данным, полностью привиты уже около 130 млн человек.

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Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) считает, что, несмотря на снижающиеся показатели заражений, говорить о конце пандемии еще рано. "С моей точки зрения, эта пандемия не закончится никогда, - заявил эксперт в эфире немецких телеканалов RTL и n-tv. - Так же, как и вирус гриппа, этот вирус будет сопровождать нас еще очень, очень долго, на протяжении жизни поколений".

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 25 мая >>>

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