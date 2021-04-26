ЕС обратился в суд в связи задержками поставок вакцины AstraZeneca

Евросоюз начал юридическую процедуру против шведско-британского концерна AstraZeneca в связи с сильными задержками поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер в понедельник, 26 апреля. По его словам, Еврокомиссия запустила процедуру в одном из бельгийских судов от имени всех 27 стран Евросоюза.

Европейский Союз обвиняет AstraZenecaв нарушении обязательств по договору о поставках вакцины от COVID-19, пояснил представитель Еврокомиссии, отметив, что, в частности, компания не разработала надежную стратегию, обеспечивающую своевременные поставки. Цель Брюсселя - добиться быстрых поставок вакцины, указал де Кеерсмакер.

Ранее Еврокомиссия запустила процедуру третейского разбирательства с AstraZeneca, юридическая процедура в бельгийском суде стала следующим шагом. В августе 2020 года ЕС и AstraZeneca договорились о закупке в общей сложности 300 млн доз. В последние месяцы концерн сильно сокращал объемы поставок вакцины в ЕС. Так, в первом квартале 2021 года вместо 120 млн доз были поставлены только 30 млн. Во втором квартале ожидается поставка 70 млн доз препарата.

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