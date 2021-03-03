 ЕС обвиняет Россию в подрыве доверия к ″западным″ вакцинам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2021

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Мир

ЕС обвиняет Россию в подрыве доверия к "западным" вакцинам

Россия продвигает на мировые рынки свою вакцину с помощью враждебных стратегий, считают в ЕС. В России, в свою очередь, обвиняют Европу в "саботаже" "Cпутника V".

Различные вакцины от коронавируса

Россия пытается с помощью дезинформации подорвать доверие к "западным" вакцинам от коронавируса. Таков вывод доклада, распространенного в среду, 28 апреля, Европейской внешнеполитической службой (EAD).

Согласно докладу, российские государственные СМИ, госведомства и государственные бизнес-структуры в декабре начали кампанию по продвижению российской вакцины  "Cпутник V". При этом они использовали враждебные коммуникационные стратегии, обвиняя Евросоюз в "саботаже" вакцины.

Кроме того, управляемые Кремлем СМИ, в том числе и официальный Twitter  "Cпутник V", пытались "подорвать доверие к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) и посеять сомнения в его независимости и происходящих в нем процессах". Российские СМИ пытались представить дело так, что EMA сознательно задерживает регистрацию российской вакцины.

EAD обвинили и Китай в распространении "запутывающих" сведений о безопасности "западных" вакцин и появлении коронавируса в мире. В частности, Пекин называл свои вакцины более подходящими для развивающихся и балканских стран.

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    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

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    Автор: Андрей Гурков


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