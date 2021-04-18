Глава МИД ФРГ: ситуация с закупкой "Спутника V" слишком раздута

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) продемонстрировал сдержанность в вопросе о планируемой закупке ФРГ российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В прессе вся эта ситуация слишком раздута, заверил глава внешнеполитического ведомства Германии во время визита в Белград в пятницу, 23 апреля. По словам Маса, сейчас внимание СМИ, прикованное к 30 млн дозам вакцины из России","слишком пристальное". "Если они все же придут", - оговорил он, подчеркнув, что препарат еще должен получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Комментарий министра иностранных дел ФРГ последовал в продолжение высказывания главы правительства федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer), который после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в Москве заявил, что Берлин хочет приобрести 30 млн доз "Спутника V" при условии, что EMA даст зеленый свет препарату.

Глава Минздрава ФРГ: Скорость регистрации "Спутника V" зависит от РФ

Данный объем "не совсем сопоставим с тем, что мы уже производим в Германии", заметил Хайко Мас. Он добавил, что один лишь фармацевтический завод в Марбурге, переоснащение которого недавно завершила германская компания BioNTech, как ожидается, сможет выпускать 60 млн доз в месяц.

До этого глава МИД ФРГ уже предупреждал Кречмера, находящегося с визитом в России до 24 апреля, об опасности того, что Москва может использовать саксонского премьера в своих интересах.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) 9 апреля отмечал, что регистрация "Спутника V" для применения в Евросоюзе напрямую зависит от того, когда именно российская сторона предоставит европейскому регулятору EMA все данные, необходимые для контроля безопасности применения этого препарата.

Бавария закажет 2,5 млн доз вакцины "Спутник V"

Европейский регулятор изучает российскую вакцину на безопасность использования по той же методике, что и другие препараты, уже допущенные к применению в Евросоюзе: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Между тем власти земли Бавария еще до регистрации "Спутника V" в ЕС сообщили о намерениях заказать 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен почти у 146 млн жителей планеты, более 3 млн больных с COVID-19 умерли, около 123 млн выздоровели. Страны проводят вакцинацию населения. Больше всего подтвержденных заражений и летальных исходов приходится на США. В Германии общее число инфицированных достигло 3,24 млн, при этом 81,1 тысячи умерли, а более 2,86 млн выздоровели. Из-за роста числа заражений канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) ранее говорила, что не ожидает дальнейшего смягчения ограничений.

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