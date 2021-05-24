 Пандемия: США - за новое расследование происхождения коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.05.2021

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Мир

Пандемия: США - за новое расследование происхождения коронавируса

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 168 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 25 мая.

74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве

74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 168 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 149 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 25 мая (время московское).

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Австрия ввела запрет на посадку самолетов из Великобритании с 1 июня. Власти страны обосновали решение распространением в Соединенном Королевстве "индийского" варианта коронавируса. Минздрав в Вене также сообщил о включении в Великобритании в список стран и территорий с повышенным риском заражения новыми вариантами вируса. Так, теперь въезд в Австрию из Великобритании разрешен только либо обладателям австрийского гражданства и вида на жительство, либо в экстренных случаях.

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Вакцина от COVID-19 американского фармконцерна Moderna эффективна на 100% в случае применения для подростков в возрасте 12-17 лет. Об этом сообщил производитель по результатам клинического исследования, в ходе которого также не было выявлено "значительных рисков" для здоровья прививаемых лиц этой возрастной группы.

Moderna планирует в начале июня подать американскому медицинскому регулятору FDA заявку на допуск своей вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. Ранее препарат получил разрешение на экстренное применение для лиц старше 18 лет в США и Евросоюзе.

США призывают продолжить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2

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В ходе 74-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проводимой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), глава Минздрава США Хавьер Бесерра призвала к скорому продолжению международного расследования происхождения коронавируса. Вторая стадия расследования должна проводиться прозрачно с участием независимых экспертов, отметила Бессера.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны". "Важно, чтобы этот доклад был независимым. Нужно, чтобы в нем содержались выводы специалистов, сделанные без вмешательства китайских властей", - подчеркнул Салливан.

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В Якутии работников образования, социальной сферы, медиков, а также организаторов массовых мероприятий обяжут вакцинироваться от COVID-19. Соответствующие нормативные акты глава Якутии Айсен Николаев поручил издать главам муниципальных образований и городских округов, сообщает пресс-служба правительства Якутии. "В соответствии с принятыми нормативными актами федерального и республиканского уровня в случае необоснованного отказа от вакцинирования, работник может быть не допущен к работе", при этом "к работодателям, не обеспечившим вакцинацию" "будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей", говорится далее.

Комментируя это сообщение, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что главы российских компаний не должны принимать решение о вакцинации сотрудников без их согласия.

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Власти Азербайджана с 31 мая "в связи с улучшением эпидемиологической ситуации" снимут ряд ограничений, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на помощника президента Азербайджан Шахмара Мовсумова. В частности, будет отменено обязательное ношение масок на улице, введенное в ноябре 2020 года, а также возобновится работа метрополитена в Баку и междугороднего общественного транспорта.

Кроме того, планируется начать внедрение так называемых COVID-паспортов, сообщил далее Мовсумов, пояснив, что они предусмотрены, в частности, для посещения спортивных и оздоровительных комплексов, работа которых возобновится с 10 июня, а также кинотеатров, театров и получения "других привилегий". Речь идет о двух сертификатах, один из которых будет подтверждать вакцинацию, а другой - перенесенное заболевание коронавирусом.

Россия выступила за отмену патентов на вакцины от коронавируса

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Россия выступает за снятие патентной защиты с вакцин от коронавируса. "С целью повышения доступности вакцин Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции", - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как сообщает "Интерфакс", министр также призвал ВОЗ "оптимизировать процедуру переквалификации новых вакцин и препаратов с целью сокращения сроков заявок" и отметил недопустимость создания дублирующих ВОЗ механизмов для борьбы с пандемией.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила против предложения президента США Джо Байдена отменить патенты на вакцины от коронавируса. По ее мнению, приостановка действий патентов может привести к тому, что будет потерян контроль за качеством производимых препаратов и вред от этого будет больше, чем предполагаемое решение проблемы нехватки вакцин. Канцлер считает, что разработчики должны не отдавать патенты, а выдавать лицензии на производство вакцин под строгим контролем.

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В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 7884. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 393. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 017 795 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 119 194 умерших и 4 632 955 выздоровевших.

Суточный прирост в Китае - менее 20 случаев

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В континентальной части Китая за сутки выявлены 2 локальных случая заражения и ни одного летального исхода. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, зафиксировано также 13 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения, среди них три - в Шанхае, по два - в Тяньцзине, провинциях Шаньси и Фуцзянь, по одному - в провинциях Цзянсу, Хунань, Сычуань и Шэньси.

За все время с начала эпидемии коронавирусная инфекция в Китае выявлена более чем у 91 тыс. человек, более 86 тысяч выздоровели, 4636 пациентов скончались. Общее число летальных исходов вследствие заражения SARS-CoV-2 в стране, по официальным данным, не меняется с середины марта 2020 года. Население Китая - более 1,4 млрд жителей.

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В Украине за сутки выявлены 2 608 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 249 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 186 463, скончались 49 685 пациентов, выздоровели более 1,97 млн человек.

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В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 3511 человека, число погибших возросло до 307 231. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрированы 196 427 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено около 27 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

В Германии - менее 2000 новых случаев заражения за сутки

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Женщина и мужчина в одной из пивных в Берлине

В одной из пивных в Берлине

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 1 911 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 653 551 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 33 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 87 456. Выздоровели более 3,4 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 58,4 случая заражения (днем ранее - 62,5). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

Данные, публикуемые в выходные, праздничные дни и сразу после них бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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Почти две трети немцев (65,2 процента) выступают за немедленное возобновление полноценной работы школ при условии соблюдения правил гигиены и проведения регулярных тестов учащихся. Это следует из опроса, проведенного социнститутом Civey по заказу фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге. Против личного присутствия детей на занятиях в школе высказались 24,7 процента респондентов.

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Прививка от коронавируса в Нижней Саксонии

Прививка от коронавируса в Нижней Саксонии

Вакцины от коронавируса поступают в прививочные центры в различных регионах Германии неравномерно, из-за чего в стране развивается так называемый "прививочный туризм", заявил глава Объединения германских коммун Райнхард Загер (Reinhard Sager) в интервью газете Rheinische Post.

По словам Загера, с одной стороны, эта тенденция говорит о провале политиков, не сумевших обеспечить необходимое количество препаратов во всех центрах вакцинации. Однако, с другой стороны, она подчеркивает готовность населения сделать прививку.

Правительство ФРГ обещает продолжить поддержку бизнеса

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Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) пообещал немецким компаниямпродлить действие госпомощи и после 30 июня.

Продавщицы в магазине одежды в Нордхаузене

В магазине одежды в Нордхаузене

"Мы будем продолжать, пока существует значительное количество предприятий, страдающих от долгосрочных последствий пандемии коронавируса", - заявил он в интервью изданию Bild. Конкретная дата, до которой будет продлена выплата госпомощи, еще обсуждается. Обязательным условием для получения помощиостается оборот по крайней мере на 30 процентов ниже уровня предыдущего года. 

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За два месяца до открытия Олимпийских игр в Токио Госдепартамент США опубликовал заявление о нежелательности поездок в эту страну из-за широкого распространения там коронавируса. Уровень риска в связи с подобными поездками был поднят до самого высокого, четвертого. Даже привитые путешественники могут заразиться коронавирусом в Японии и тем самым способствовать распространению его новых вариантов, указано в заявлении Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В Бразилии почти 450 000 жертв коронавируса

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Прививка от коронавируса представителю народа гуарани в Бразилии

Прививка от коронавируса в месте проживания индейского народа гуарани в Бразилии

Эпидемиологическая ситуация в Бразилии продолжает ухудшаться. Минздрав страны сообщил, что за прошедшие 24 часа были зафиксированы 790 летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19. Суточный прирост новых заражений к этому моменту равнялся 37 498 случаям.

Всего с начала пандемии в Бразилии, население которой составляет 211 млн человек, было выявлено около 16 млн случаев заражения коронавирусом. Около 450 тысяч пациентов скончались.

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Мальта, по заявлению министерства здравоохранения страны, стала первым государством в ЕС, где появился коллективный иммунитет к коронавирусу. Около 70 процентов взрослого населения, по официальным данным, уже сделало как минимум одну прививку. 42 процента населения Мальты в возрасте от 16 лет получили обе необходимые дозы вакцины, а среди людей в возрасте от 60 лет доля вакцинировавшихся достигает 95 процентов, говорится в документе.

Мальта является излюбленным туристическим направлением для отдыхающих из ЕС и других стран.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 24 мая >>>

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