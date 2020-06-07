 Внешняя торговля Китая в апреле возросла на 37 процентов | Экономические новости из Германии | DW | 07.05.2021

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Экономика

Внешняя торговля Китая в апреле возросла на 37 процентов

Показатели экспорта КНР в долларах США в апреле увеличились на 32,3 процента, импорта - на 43,1 процента, сообщило Главное таможенное управление в Пекине.

Порт Шанхая

Порт Шанхая

Объемы внешней торговли Китая по итогам апреля в сравнении с тем же месяцем 2020 года возросли на 37 процентов. Экспорт КНР в долларах США при этом увеличился на 32,3 процента, импорт - на 43,1 процента, заявило в пятницу, 7 мая, Главное таможенное управление КНР в Пекине.

При этом эксперты ожидали незначительного ослабления роста китайского экспорта. Крайне высокий прирост внешней торговли отчасти объясняется обвалом соответствующих показателей в начале прошлого года из-за вспышки коронавируса в Китае, которая перетекла в пандемию. Значительное увеличение китайского импорта аналитики связывают также с ростом цен на сырье, ростом внутненнего потребления в Китае и укреплением юаня.

Внешняя торговля с Германией и ЕС

Импорт КНР из Германии, согласно данным Главного таможенного управления Китая, в апреле возрос на 37,6 процента, экспорт в ФРГ - на 25,9 процента. Китайский экспорт в Европейский Союз увеличился за тот же месяц на 23,8 процента, импорт из ЕС - на 43,3 процента.

Экономика КНР, которой удалось взять под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране, за первые три месяца возросла на 18,3 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это самый высокий показатель с начала составления квартальных отчетов экономического роста более 30 лет назад и также частично связан с обвалом китайской экономики в начале 2020 года.

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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