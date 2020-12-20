Мутация коронавируса: в Дании эксгумируют миллионы норок

В Дании эксгумируют четыре миллиона норок, которые были забиты на зверофермах и в спешке захоронены на военном полигоне на западе страны - после обнаружения случаев заражения этих животных мутировавшим штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом представители правительства страны сообщили в воскресенье, 20 декабря.

Сотни "зомби-норок", как их окрестили местные СМИ, после захоронения - в результате образования газов при разложении - стали подниматься из-под земли.

Это привело к жалобам местных жителей, высказавших опасения из-за возможности заражения источников питьевой воды и озера, в котором официально разрешено купаться. Последнее находится менее, чем в 200 метрах от полигона.

Останки зверьков сожгут

Правительство получило поддержку в парламенте страны - Стортинге - и решило извлечь останки зверьков, чтобы впоследствии сжечь их, сообщили в министерстве по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.

К работам, однако, приступят не ранее мая 2021 года, когда угроза заражения людей COVID-19 при эксгумации будет сведена к нулю.

Ранее, 4 ноября, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что власти решили уничтожить всех норок на зверофермах страны в связи с обнаружением животных, инфицированных мутировавшим штаммом вируса. По словам Фредериксен, им могут быть заражены люди, кроме того, он снижает способность к образованию антител. На начало ноября было выявлено 12 человек с мутировавшим вариантом коронавируса - в Северной Ютландии.

Дания - крупнейший в мире поставщик меха норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15-17 миллионов норок.

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