Коронавирус: в общественных местах Москвы могут появиться спецзоны для привитых

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена свыше чем у 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн заболевших скончались, более 158 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 10 июня (время московское).

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Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение еще с семью странами, приостановленное из-за пандемии - с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. В ряд стран, среди которых - Германия, Греция, Египет, будет увеличено число авиарейсов.



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В общественных местах Москвы могут появиться специальные зоны для тех, кто привился от коронавируса. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс отправился в самоизоляцию на неделю из-за положительного теста на коронавирус у его жены. Первый тест у самого политика дал отрицательный результат. 55-летний Кастекс уже получил первую дозу вакцины.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 июня >>>

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