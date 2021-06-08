 Пандемия: при пожаре в рязанской больнице погибли три человека | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 09.06.2021

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Коронавирус

Пандемия: при пожаре в рязанской больнице погибли три человека

Коронавирусом с начала пандемии заразились почти 175 млн жителей планеты. Около 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 9 июня.

Медики эвакуируют пациентов

Медики эвакуируют пациентов

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у около 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн заболевших скончались, более 158 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 9 июня (время московское).

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 3254 случая – на 1634 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 20,8 случая заражения (днем ранее - 22,9). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 107 пациентов, тем самым общее число летальных исходов возросло до 89 491. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено более 3,7 млн случаев заражения. Население Германии - около 84 млн жителей.

Всемирный банк ожидает высокий показатель темпов роста

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Пожар в короновирусной реанимации Рязанской горбольницы привел к гибели трех человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По разным данным, пострадали не менее 10 человек. По данным МЧС, пожар произошел в процедурном кабинете реанимационного отделения.

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В аэропорту Денвера (Колорадо)

В аэропорту Денвера (Колорадо)

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ослабил ограничения для путешественников, выезжающих в ряд стран, включая Евросоюз и Россию, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Уровень ограничений для Германии и России, в частности, снизился с четвертого, который предусматривал полный отказ от поездок, до третьего, при котором рекомендуется совершать путешествия в страну только при условии полной вакцинации или пересмотреть свой маршрут. Помимо этих стран, третий уровень ограничений теперь действует для Франции, Эквадора, Филиппин, Южной Африки, Канады, Мексики, Испании, Швейцарии, Турции, Украины, Гондураса, Венгрии, Италии, Греции, Японии. Уровень опасности еще для 50 стран понижен до первого, самого низкого.

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Всемирный банк (ВБ) в 2021 году ожидает рост мировой экономики на 5,6%, это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Основная причина подъема в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики". Лучший результат может показать Китай, чья экономика, по прогнозам, вырастет на 8,5%. На втором месте Индия с 8,3%, на третьем - США с 6,8%, на четвертом - Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика (обе по 5%).

В Вашингтоне за прививку можно получить самокрутку с марихуаной

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"Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что полноценный иммунитет формируется в течение 42-45 дней после первой прививки, однако до выработки антител следует продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе: избегать скопления людей, носить медицинские маски и чаще мыть руки.

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Молодой человек курит джойнт

Каждый совершеннолетний гражданин, сделавший прививку от коронавируса в штате Вашингтон, сможет бесплатно получить самокрутку с марихуаной. Такое решение принял Совет штата по продаже спиртных напитков и каннабиса в рамках стратегии вакцинации большего количества населения, сообщает газета The New York Times (NYT). Те, кто не курит марихуану, могут получить на выбор пиво, вино или коктейль.

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В аэропорту Париж-Орли

В аэропорту Париж-Орли

Граждане стран ЕС, прошедшие вакцинацию от коронавируса COVID-19, с 9 июня смогут въехать на территорию Франции без предъявления отрицательного ПЦР-теста. "Поездки путешественников между Францией и другими странами будут возобновлены с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию", - говорится в сообщении французского правительства. В соответствии с этими факторами страны мира поделены на три категории. В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль. В случае приезда из одной из этих стран ПЦР-тест не понадобится. Во вторую - "оранжевую" - зону включены страны, "где вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем, и где нет вызывающих обеспокоенность штаммов". В частности, в этой группе - США, Великобритания и Россия. Людям, приехавшим из этих стран, несмотря на прививку, надо предоставить тест.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 8 июня >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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