В России впервые с марта более 10 тысяч новых случаев COVID-19

В Россииза последние сутки выявлено 10 407 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб в среду, 9 июня. Это стало самым высоким суточным приростом с 14 марта. Накануне было зафиксировано 9977 новых случаев, то есть примерно на 500 меньше, чем 9 июня, а неделей назад - 8832, то есть примерно на 1500 меньше.

Большинство новых случаев приходятся на Москву (4124), Санкт-Петербург (852) и Московскую область (781). В столице в последние дни также зафиксирован сильный прирост заболеваемости. Так, накануне в Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19, днем ранее - 3266, а 5 июня - 2897. Суточный прирост числа госпитализаций в столице также растет. Так, 30 мая этот показатель был равен чуть более 900 человек, а 9 июня - 1539 человек.

Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 5 156 250. Количество скончавшихся в результате заражения выросло за сутки на 399 до 124 895.

Рост заболеваемости связан с тем, что "многие продолжают игнорировать меры предосторожности, не осознают необходимость вакцинации", а также "угасает иммунитет после COVID-19 у переболевших", заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, указав, что "это отдаляет от нас время достижения коллективного иммунитета". Вместе с тем она считает неверным "делать заключение о том, что мы находимся на пороге нового подъема".

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