Пандемия: Германия отменит карантин для иностранцев, аккредитованных на ЧЕ-2020

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 174 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн заболевших скончались, более 157 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 8 июня (время московское).

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США пересмотрели предостережения от поездок в ряд стран мира в связи пандемией коронавируса. Госдепартамент оценивает эпидемиологическую ситуацию в других странах по четырехбальной шкале. С четырех до трех баллов понижена оценка ситуации в Германии, Италии, Франции, Канаде и Мексике. Это означает, что гражданам США всего лишь рекомендуется пересмотреть свои планы на поездку. При этом новая оценка ситуации в ряде европейских стран никак не повлияла на запрет на въезд в США гражданам стран Шенгенского пространства, а также Великобритании и Ирландии. Жители этих стран в настоящее время могут приехать в США только по специальному разрешению ("National Interest Exception").

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С 14 июня аптеки в Германии будут предоставлять гражданам цифровые паспорта CovPass, которые будут содержать данные о перенесенной коронавирусной инфекции, результатах тестов на коронавирус и вакцинации от COVID-19, сообщило Федеральный союз немецких аптечных объединений в Берлине. Кроме того,цифровые COVID-сертификаты предполагается выдавать в центрах вакцинации и у врачей.

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Американский концерн Pfizer сообщил о начале решающего этапа клинических испытаний вакцины, созданной им совместно с немецкой компанией BioNTech, в возрастной группе 5-11 лет. В общей сложности в начавшихся в марте испытаниях участвуют 4500 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет в США, Финляндии, Польше и Испании.

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По данным ученых Оксфордского университета, аспирин не повышает шансы выжить для тяжелых пациентов с COVID-19. В ходе исследования, в рамках которого были изучены данные о заболевании около 15 тысяч человек, установлено, что применение аспирина не уменьшило рисков перехода к инвазивной искусственной вентиляции легких и смерти, сообщил руководитель исследования Recovery, профессор Оксфордского университета Питер Хорби

Суд в Люнебурге отменил запрет на проституцию

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Высший административный суд в Люнебурге в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония предварительно снял всеобщий запрет на проституцию, введенный в ходе пандемии. Ввиду улучшившихся эпидемиологических показателей и незначительной роли данной отрасли в развитии пандемии в целом запрет на проституцию более не является необходимым, говорится в решении суда, принятом по иску владельца одного из борделей против земельных властей.

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За три дня до начала чемпионата Европы по футболу в команде Швеции выявлен случай заражения коронавирусом. Пресс-служба национальной сборной заявила, что положительный результат теста на коронавирус получил полузащитник Деян Кулушевски. Он сдал тест после того, как почувствовал симптомы простуды. Кулушевски изолирован от остальных игроков и тренеров. Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон выразил надежду, что заболевший футболист сможет вернуться в состав сборной после матча с Испанией.

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Китай стал первым государством, разрешившим применение вакцины от коронавируса для детей младшего возраста, сообщает агентство AFP со ссылкой на производителя вакцин Sinovac. По этим данным, речь идет об экстренном допуске препарата для детей от трех лет. Пока неизвестно, когда начнется вакцинация этой возрастной группы. Между тем клинические испытания вакцины Sinovac на детях и подростках находятся еще на ранней стадии, промежуточные результаты в ближайшее время будут опубликованы в специализированном журнале The Lancet.

Германия отменила карантин для иностранцев, аккредитованных на ЧЕ-2020

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Германия отменяет обязательный карантин для аккредитованных на чемпионат Европы по футболу иностранцев. "Чемпионат Европы является крупным спортивным событием, за которым будет наблюдать весь мир, и Германия внесет свой вклад в успех", - заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Мюнхен является одним из мест проведения Евро-2020, который начнется 11 июня.

Пленарный зал Госдумы

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Госдума РФ поддержала в первом чтении включение вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. В случае окончательного принятия изменений в закон закупка профилактических препаратов против коронавирусной инфекции будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Как говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта, в текущем году для охвата прививками от коронавируса не менее 60% взрослого населения РФ будет необходимо дополнительное финансирование на закупку вакцин на сумму около 26,5 миллиардов рублей.

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В апреле в Чехии зарегистрировано значительно больше летальных случаев, чем в среднем за прошлые годы. За месяц в этой стране скончались около 11,5 тысячи человек, что на 27 процентов выше среднего показателя за 2015-2019 годы, сообщило статистическое ведомство в Праге. При этом показатель избыточной смертности за апрель ниже, чем за остальные месяцы с начала второй волны коронавируса осенью, указало далее ведомство.

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Минздрав РФ не исключает, что людям, привитым препаратом "Спутник V", будет необходима ревакцинация другим препаратом. "В следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", но в данном направлении исследования еще идут", - заявил в Госдуме замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

ОЭСР заявила о резком росте психических заболеваний

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По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за время пандемии в индустриальных странах резко возросло число людей, имеющих психические проблемы. Во многих из 38 стран ОЭСР меры по сокращению числа инфицированных коронавирусом, по всей видимости, имели "вредное воздействие на психическое здоровье населения", говорится в отчете по итогам исследования, посвященного социальным и экономическим последствиям психических заболеваний. "С начала кризиса, связанного с COVID-19, значительно возросло число психических заболеваний, прежде всего, среди молодежи", - отмечают авторы исследования. В некоторых странах число страдающих тревожными расстройствами и депрессиями увеличилось вдвое. Среди таких стран называются США, Великобритания, Франция и Бельгия.

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Бремен стал первой федеральной землей ФРГ, в которой от коронавируса привиты 50 процентов жителей. Каждый второй проживающий в ганзейском городе получил, по меньшей мере, одну дозу вакцины, каждый четвертый житель при этом прошел полную вакцинацию, сообщило бременское ведомство по вопросам здравоохранения.

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Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, выступая в Европарламенте, призвал европейские страны ввести национальные COVID-сертификаты, не дожидаясь утверждения Еврокомиссией единого образца данного документа. Это необходимо для упрощения процедуры свободного передвижения в Европе, заявил он.

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Суточный показатель инфицированных в Индии опустился до минимального значения за последние более чем два месяца. За прошедшие сутки в этой стране зафиксировано 86 498 случаев заражения коронавирусом, что является наиболее низким показателем со 2 апреля. Общее число инфицированных с начала пандемии возросло до почти 29 миллионов, число летальных исходов - на 2123 до 351 309, сообщило министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

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По данным СМИ, германская Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) выступит с рекомендацией прививать от коронавируса только детей с определенными заболеваниями, потенциально вызывающими тяжелую форму COVID-19. Среди прочего, в проекте постановления в качестве показаний для вакцинации детей называются ожирение, сердечная недостаточность, заболевания легких и иммунной системы, пишут издания Frankfurter Allgemeine Zeitung и Business Insider. Родителям всех остальных детей не будет рекомендовано прививать их от коронавируса, указывается далее. Официальное заявление STIKO в этой связи ожидается в ближайшие дни.

Новые данные по РФ и Украине

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По данным федерального оперативного штаба, за последние 24 часа в России зафиксировано 9977 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии тем самым возросло до 5 145 843. Суточный показатель прироста случаев - максимальный с середины марта. Число смертей от коронавируса увеличилось на 379 до 124 496, говорится далее в заявлении штаба.

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В Украине за минувшие сутки выявлено 1602 новых случаев заражения коронавирусом, от пневмонии COVID-19 скончались 118 человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Киеве. С начала вспышки коронавируса в Украине зарегистрировано 2 216 654 инфицированных и 51 333 летальных случая. С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 1,3 миллиона человек, полную вакцинацию прошли 152 тысячи жителей страны.

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В Германии первую прививку от коронавируса получили уже 38 млн человек, то есть 46 процентов населения страны, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) в утреннем эфире общественно-правового телеканала ARD. По его словам, если учесть, что готовность привиться изъявили 75 процентов жителей страны, то вакцину ждут еще около 15 млн человек.

Немецкий бизнес с трудом выходит из кризиса

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Немецкий бизнес преодолевает последствия пандемии коронавируса с большим трудом, это следует из результатов опроса почти 27 тысяч предприятий, проведенного Германской торгово-промышленной палатой (DIHK). Почти каждому пятому предприятию в сфере общественного питания, гостиничном бизнесе и индустрии досуга грозит банкротство. Две трети заведений общепита сетуют на уменьшающийся собственный капитал, в индустрии досуга - каждое второе. По подсчетам DIHK, коронавирус затронул 24 процента опрошенных фирм.

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1204 случая – на 581 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 22,9 случая заражения (днем ранее - 24,3). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 140 пациентов, тем самым общее число летальных исходов возросло до 89 384. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено более 3,7 млн случаев заражения. Население Германии - около 84 млн жителей.

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Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также добавил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления нового варианта, который снижает эффективность прививок.

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Новое исследование американских ученых о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 противоречит другим исследованиям этого вида коронавируса, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, такие исследования, имеют скорее политическую подоплеку.

Американские ученые предполагают искусственное происхождение коронавируса

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Патоген новой коронавирусной инфекции имеет генетический след, который прежде никогда не наблюдался у коронавирусов естественного происхождения. Это указывает на искусственную природу возбудителя COVID-19, считают американские ученые Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллера. Ведущей теорией происхождения коронавируса должна быть его утечка из лаборатории, пишут ученые в статье, опубликованной в издании The Wall Street Journal.

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Комбинация вакцин от коронавируса AstraZeneca и BioNTech/Pfizer позволяет достичь более эффективной защиты, чем в случае применения только одного из этих препаратов. К такому выводу пришли специалисты из Университета немецкой федеральной земли Саар. В исследовании приняли участие 250 человек, которые были разделены на три группы: первая была привита AstraZeneca, вторая - BioNTech/Pfizer, а третья группа получила сначала одну дозу AstraZeneca, а потом - дозу BioNTech/Pfizer. Исследователи также выяснили, что обе дозы BioNTech/Pfizer дают более эффективную защиту, чем две дозы AstraZeneca.

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что организация рассчитывает с июля запустить туры в РФ для вакцинации иностранцев. "К нам с февраля 2021 года поступают запросы на организацию туров для вакцинации из стран Европы, Юго-Восточной Азии. География самая разнообразная", - сказал Горин. По его словам, стоимость таких туров "варьируется от 500 до 2000 долларов".

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков указал, что приезд из стран с высокой заболеваемостью будет невозможен. В свою очередь, глава совета Ассоциации "Мир без границ" Иван Введенский отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не включила российские вакцины в список рекомендованных, и "отсутствие такого признания имеет значение и для выездного туризма".

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 7 июня >>>

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