Коронавирус: в Словакии началась вакцинация "Спутником V"

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 174 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн заболевших скончались, более 157 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 7 июня (время московское).

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На Мальте впервые за последние 11 месяцев в сутки не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Крис Ферне в Twitter. В то же время он призвал сограждан "проявить ответственность" и продолжать соблюдать все необходимые меры для борьбы с пандемией.

В последний раз "нулевой" прирост заболеваемости был зафиксирован на Мальте, входящей в Евросоюз, 25 июля 2020 года. Более половины взрослого населения острова получили обе дозы вакцины от коронавируса, три четверти - не менее одной дозы.

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Власти Черногории отменили все ограничения для въезда российских туристов, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на правительство республики. Так, теперь россиянам не нужна для въезда справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Отменены ограничения и для жителей Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Албании, Беларуси, Украины, Северной Македонии, стран-членов Евросоюза, Израиля, а также граждан других государства, которые пребывали в этих странах не менее 15 дней до въезда в Черногорию или прошли вакцинацию от COVID-19 (в том числе российской вакциной "Спутник V"). Кроме того, российские туристы могут бесплатно сдать ПЦР-тесты в Черногории, если они им нужны для возвращения домой.

В Словакии приступили к вакцинации российским препаратом "Спутник V"

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В Словакии началась вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V", который еще не получил разрешения на применение в Евросоюзе от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По данным словацкого Минздрава, на прививку российской вакциной записались около 5 тыс. жителей страны.

Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, начавшей вакцинацию "Спутником V". Бывший премьер-министр Словакии Игор Матович закупил 200 тысяч доз вакцины "Спутник V", срок использования которых истекает летом. Сам Матович не стал прививаться этой вакциной, объяснив это тем, что она еще не одобрена EMA и многими другими странами. Матович в марте объявил об уходе с должности премьер-министра после того, как выяснилось, что он без согласования с партнерами по коалиции заключил договор с Россией о поставках "Спутника V". За несколько дней свои посты покинули шестеро членов правительства. Теперь Матович занимает пост министра финансов.

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Испания разрешает въезд жителям всех стран, которые имеют соответствующую визу и полностью вакцинированы от коронавируса. Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний бизнес после нескольких месяцев локдауна - правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов.

Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции: в 2019 году, согласно официальным данным, здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77 процентов.

В ряде городов Индии впервые ослаблен локдаун

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В индийской больнице

В ряде городов Индии введены первые ослабления локдауна, объявленного несколько месяцев назад из-за быстрого распространения нового варианта коронавируса. Так, в столице Нью-Дели смогут снова открыться половина магазинов, частично возобновится работа метро, в офисы компаний смогут вернуться пока только часть сотрудников. В крупном городе Мумбаи откроются спортивные студии и салоны красоты, в то время как кинотеатры и торговые центру останутся закрытыми.

В целом, в Индии остаются в силе многие ограничительные меры. Например, закрыты заведения общепита, театры и фитнес-студии. В апреле и мае страна стала одним из эпицентров пандемии, суточный прирост смертей от COVID-19 иногда достигал 4000, а случаев заражения - 400 000. В последнее время ситуация стала немного успокаиваться, за прошедшие сутки было выявлено 100 636 новых случаев ковида, что стало самым низким показателем за последние два месяца.

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Правительство Азербайджана с 10 июня разрешило прибытие в страну на самолете гражданам России и Турции. Условием въезд является подтверждение полной вакцинации от COVID-19, выздоровления после него или справки об отрицательном тесте. Теперь больше не требуется специальное разрешение от Оперативного штаба при кабинете министров республики, которое было необходимо для въезда в Азербайджан ранее.

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Испания продолжает ослаблять ограничения на въезд. С сегодняшнего дня туристы, не привитые от COVID-19, должны будут предъявить результат не ПЦР-теста, а теста на антиген к коронавирусу, который стоит дешевле, а результат готов в более короткий срок. Испания также разрешила причаливать к своим берегам круизным лайнерам.

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В России за последние сутки выявлено 9429 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Таким образом, это показатель в течение месяца колеблется с 8,5 тысячи до 9,5 тысячи. Общее число заболевших с начала пандемии в РФ выросло до 5 135 866. Количество умерших в результате заражения COVID-19 выросло за сутки на 330 до 124 117.

Полиция Малайзии использует дроны для измерения температуры

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В Малайзии для борьбы с пандемией полиция использует беспилотные летательные аппараты, которые выявляют лиц с повышенной температурой. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на малазийское государственное информагентство Bernama. Дроны могут измерять температуру с высоты до 20 метров и, если она оказывается повышенной, загорается красная сигнальная лампочка.

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Трамвай в Дублине

В Ирландии с 7 июня вступили в силу послабления режима, вызванного эпидемией коронавируса: возобновляют работу рестораны, кафе и пабы - правда, клиентов они могут обслуживать только вне помещений. Во многих пабах места на ближайшие несколько дней уже забронированы. Кроме того, вновь откроются фитнес-студии, бассейны, театры, кинотеатры, а также парки отдыха и развлечений. Праздновать свадьбы разрешено группам до 25 человек, проводить мероприятия под открытым небом - до 100.

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В апреле текущего года промышленность Германии на фоне слабеющего внутреннего спроса неожиданно получила значительно меньше заказов, чем ожидали эксперты. По сравнению с мартом этот показатель упал на 0,2 процента, сообщило министерство экономики ФРГ в понедельник, 7 июня. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали после прироста, продолжавшегося три месяца подряд, плюса в объеме 1,0 процента.

В марте количество заказов в промышленности ФРГ выросло, по скорректированным данным, на 3,9 процента, а не на 3 процента, как сообщалось ранее. По сравнению с февралем 2020 года, когда в Германии начали вводить ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса, количество заказов в апреле 2021 года увеличилось на 9,9 процента, а по сравнению с апрелем 2020 - первым месяцем локдауна - на 78,9 процента.

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1117 случаев – на 861 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 24,3 случая заражения (днем ранее - 24,7). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 22 пациента, тем самым общее число летальных исходов возросло до 89 244. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено более 3,7 млн случаев заражения. Население Германии - около 84 млн жителей. Данные, публикуемые в выходные, праздничные дни и понедельник, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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Европарламент возвращается в Страсбург после года дистанционных заседаний из-за пандемии. Мэр Страсбурга приветствовала это решение и объявила, что хотела бы присутствовать на открытии пленума 7 июня. Пока неизвестно, сколько евродепутатов прибудут в Страсбург в течение пленарной недели, поскольку такая поездка может быть связана с препятствиями из-за действующих ограничений. Для въезда во Францию ​​требуется отрицательный результат ПЦР-теста, а по возвращении может быть неизбежен карантин.

Бывшие президенты и премьеры призывают G7 оплатить прививки всему миру

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Прививка от коронавируса в Малави

Сто бывших президентов, премьер-министров и министров иностранных дел призвали страны "большой семерки" (G7) финансировать вакцинацию от коронавируса во всем мире, чтобы помочь остановить мутацию вируса и предотвратить возвращение угрозы для всего мира.

"Поддержка со стороны G7 и G20 сделала бы вакцины доступными для стран с низким и средним уровнем дохода не в качестве акта благотворительности, а в рамках самозащиты и стратегических интересов каждой страны", - говорится в письме. Среди подписавшихся - экс-премьеры Великобритании Гордон Браун и Тони Блэр, бывший генсек ООН Пан Ги Мун и 15 бывших африканских лидеров. По их подсчетам, G7 и другие страны, приглашенные на саммит, должны гарантировать выплату 30 млрд долларов в год в течение двух лет для борьбы с пандемией.

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Немецкие врачи общей практики предупреждают, что жителям Германии не стоит рассчитывать на быструю вакцинацию после отмены приоритетности 7 июня. Председатель немецкого объединения врачей общей практики Ульрих Вайгельт (Ulrich Weigelt) заявил, что объемов доступных вакцин все еще недостаточно. Кроме того, продолжаются перебои с поставками, указал он. Отказ же от принципа приоритетных групп и начало вакцинации подростков еще больше взвинтит спрос на препараты, уверен эксперт.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация Джозефа Байдена намерена "дойти до сути" в вопросе происхождения коронавируса и привлечь Китай к ответственности. Такое заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал в интервью медиакомпании Axios в эфире HBO. По мнению Блинкена, только так "возможно будет предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, лучше справиться с ее смягчением". Глава Госдепартамента подчеркнул, что Китай все еще не обеспечил "необходимой прозрачности", доступа международных инспекторов и экспертов или же обмена информацией в режиме реального времени.

В Марокко возобновляют работу аэропорты и порты

Порт Танжер-Мед на севере Марокко

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В Марокко с 15 июня аэропорты и порты откроются для международного пассажирского сообщения. Об этом сообщили в МИД страны. Въезд будет разрешен прошедшим вакцинацию от коронавируса или же имеющим отрицательные результаты ПЦР-теста. В тоже время гражданам стран, где фиксируется высокое число инфицированных, а также тех государств, где есть основания сомневаться в точности статистических данных, помимо отрицательных результатов надо будет предъявить специальное разрешение на въезд в Марокко, подчеркнули в МИД. В стране в рамках прививочной кампании введены уже 5 млн доз вакцин AstraZeneca и Sinopharm. Власти собираются привить всех жителей старше 17 лет, отмечает Reuters. Население Марокко превышает 36 млн человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 6 июня >>>