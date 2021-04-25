 Коронавирус: в России частично или полностью вакцинированы 12 процентов населения | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 27.05.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в России частично или полностью вакцинированы 12 процентов населения

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 169 млн жителей планеты. Более 3,5 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 27 мая.

Вакцинация в Иркутской области

Вакцинация в Иркутской области

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 169 млн жителей планеты. Более 3,5 млн заболевших скончались, свыше 150 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 27 мая (время московское).

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В России прошли частичную или полную вакцинацию почти 17 миллионов человек, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Главное - не останавливаться на каких-то цифрах, а создать коллективный иммунитет", - подчеркнул он. Население РФ, по данным Росстата за 2020 год, составляет 146,7 миллиона человек, таким образом, прививку от коронавируса получили около 12 процентов жителей страны. Массовая вакцинация проводится в России с 18 января. По-прежнему преимущественно используется вакцина "Спутник V", но с апреля подключен также препарат "ЭпиВакКорона". Также начинается вакцинация третьей российской вакциной "КовиВак".

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В Германии вновь - уже в шестой раз - было сделано более одного миллиона прививок от коронавируса за один день. Более 456 тысяч человек получили первую дозу вакцины, более 678 тысяч - вторую. Таким образом, 41,2 процента населения ФРГ прошли частичную вакцинацию, 15,7 процента - полную, сообщил Институт имени Роберта Коха.

В России - более 9 тысяч новых случаев

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 039 случаев, умерли за 24 часа 402 пациента, следует из данных оперативного штаба. С начала распространения коронавируса в стране зарегистрировано 5 035 207 случаев коронавирусной инфекции, 120 002 умерших и 4 651849 выздоровевших.

Премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер

Премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер

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В Германии в преддверии саммита федерального и земельных правительств по вопросу о вакцинации детей от коронавируса премьер-министр земли Райнланд-Пфальц Малу Драйер (Malu Dreyer) призвала не торопиться с принятием решения в этой области. "При вакцинации детей и подростков необходимо в принципе применять другие масштабы, нежели при вакцинации взрослых людей", - подчеркнула политик в интервью изданиям медиагруппы Funke. Ожидается, что европейский регулятор лекарственных средств EMA примет решение о регистрации вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте от 12 лет в конце мая или начале июня. После этого свою позицию о целесообразности прививок в Германии должна высказать Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO). Малу Драйер считает необходимым дождаться рекомендации этих экспертов.

В Германии призывают вновь разрешить работу проституток

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Немецкий профсоюз работников эротических и сексуальных услуг (BesD) потребовал разрешения на возобновление работы проституток, запрещенной в связи с локдауном. "Мы выступаем за равноправие", - заявила представитель профсоюза Йоханна Эбелинг (Johanna Ebeling). По ее мнению, если косметологи могут обслуживать людей при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, то этого могут делать и бордели. Эбелинг считает, что открытие заведений сексуслуг тормозится не по  эпидемическим нормам, а из-за моральных причин.

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В Украине за 24 часа зафиксировано 3 509 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 183 человека,  сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. Число ежесуточно выявляемых случаев заражения растет в стране четвертый день.

Кафе в центре Берлина

Кафе в центре Берлина

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В Германии за минувшие сутки выявлено 6313 новых инфицированных коронавирусом, общее число случаев заражения коронавирусом в этой стране с начала пандемии возросло до 3 662 490. Показатель смертельных случаев от пневмонии COVID-19 в Германии за сутки увеличился на 269 до 87 995, следует из данных Института имени Роберта Коха. Средний по стране показатель заражений за последние семь дней составляет 41 случай на 100 тысяч жителей.

В ФРГ до конца года ожидают появления вакцин второго поколения

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Союз немецких фармакологов-исследователей считает, что вакцины второго поколения против коронавируса могут появиться еще в этом году. "Несколько компаний уже проводят клинические исследования с добровольцами", - сообщил глава организации Ханс Штойтель (Hans Steutel).

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Швейцария раньше, чем ожидалось ранее - уже в следующий понедельник - откроет для посетителей внутренние помещения ресторанов. Тогда же в стране отменят обязательный home office для тех сфер, где он был возможен, оставив его в качестве рекомендации.

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Посольство Китая в США призвало не политизировать теории происхождения коронавируса. "В прошлом году некоторые политические силы были сфокусированы на политических манипуляциях и перекладывании вины, игнорируя срочную необходимость борьбы с пандемией", - говорится в сообщении посольства. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США продолжат изучать происхождение вируса, не исключая версию его искусственного происхождения.

ЕС через суд требует оштрафовать AstraZeneca

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Евросоюз обратился в бельгийский суд с требованием наложить штрафы на производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca за задержки поставок. Штрафы, по информации агентства AFP, могут составить миллионы евро в день. Представители ЕС говорят о "грубом нарушении контракта", юристы AstraZeneca заявляют, что не видят "явного нарушения контакта".

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В Волгоградской области России медицинские работники, у которых отсутствует иммунитет к коронавирусу, не будут допускаться к работе из-за рисков заражения. Об этом заявил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, назвав распоряжение не "карательной мерой", а "поручением к работодателю".

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В четверг в Германии представители федеральных властей и регионов собираются обсудить вакцинацию детей от коронавируса на специальной встрече. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) выступает за вакцинацию детей, однако его предложение встречает много критики. Конкретного решения еще не принято.

15 процентов бразильцев обладают антителами к коронавирусу

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Примерно 15 процентов из 210 миллионов жителей Бразилии обладают антителами к коронавирусу, выяснили исследователи. При этом в зависимости от региона количество обладающих антителами существенно различается:  от 10 процентов на северо-востоке страны до 30 процентов в штате Амазонас.

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Российские рестораторы неоднозначно оценили предложение мэра Москвы Сергея Собянина создать в заведениях общепита "зоны, свободные от коронавируса", где можно будет размещать привившихся клиентов. Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров предложил вместо этого пересмотреть действующие антиковидные меры. "Самое большое зло - перчатки. Они не способствуют снижению заболеваемости, при этом мы уже заплатили порядка миллиона рублей штрафов", - заявил он в интервью РБК.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 26 мая >>>

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    Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".

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  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Борьба за кислород

    По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.

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    Пожар в реанимации

    Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.

  • Weltspiegel 23.04.2021 | Indien Coronakrise Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

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    С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 200 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.

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    Эксперты сомневаются в официальной статистике

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  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

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  • TABLEAU | Bildergalerie Indien Coronavirus | Ahmedabad, Impfzentrum

    Коронавирус бушует в Индии

    В ожидании вакцины

    В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.

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    Коронавирус бушует в Индии

    Паломники во время пандемии

    Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.

  • Indien, Kalkutta | Parlamentswahlen Narendra Modi

    Коронавирус бушует в Индии

    Избирательная кампания вместо антивирусных мер

    Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.

    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


 

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Вакцинация без очереди в Германии: пилотный проект в Берлине (18.05.2021)  

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