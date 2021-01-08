70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку от SARS-CoV-2

В Евросоюзе 70% населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса, 57% жителей старше 18 лет полностью вакцинированы, сообщила в Брюсселе во вторник, 27 июля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Тем не менее, по ее словам, дельта-вариант SARS-CoV-2 "очень опасен", в связи с чем фон дер Ляйен обращается "ко всем, у кого есть возможность привиться, сделать это ради своего здоровья и защиты других".

ЕС обладает достаточным количеством вакцин для всех, заверила глава Еврокомиссии. Цель ЕС - полностью вакцинировать как минимум 70% взрослого населения до конца лета.

Более 70% взрослых получили первую прививку в ФРГ

73% взрослого населения Германии получили как минимум одну прививку против коронавируса, сообщил в своем микроблоге Twitter министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). По его данным, 61% населения (50,7 млн человек) получили первый укол, 49,7% (41,4 млн человек) полностью вакцинированы.

Процесс вакцинации в ЕС и в Германии шел поначалу с отставанием от запланированного графика из-за недостатка вакцин. К настоящему времени этот недостаток ликвидирован.

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