 70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку от SARS-CoV-2 | Новости из Германии о Европе | DW | 27.07.2021

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Европа

70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку от SARS-CoV-2

57% взрослых европейцев полностью вакцинированы от ковида, заявила глава Еврокомиссии. В ФРГ хотя бы одна прививка у 73% взрослых, полностью вакцинированы 49,7%, сообщил глава Минздрава.

Житель округа Арвайлер на западе ФРГ, пострадавшего от катастрофического наводнения, получает прививку от ковида.

Житель округа Арвайлер на западе ФРГ, пострадавшего от катастрофического наводнения, получает прививку от ковида.

В Евросоюзе 70% населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса, 57% жителей старше 18 лет полностью вакцинированы, сообщила в Брюсселе во вторник, 27 июля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Тем не менее, по ее словам, дельта-вариант SARS-CoV-2 "очень опасен", в связи с чем фон дер Ляйен обращается "ко всем, у кого есть возможность привиться, сделать это ради своего здоровья и защиты других".

ЕС обладает достаточным количеством вакцин для всех, заверила глава Еврокомиссии. Цель ЕС - полностью вакцинировать как минимум 70% взрослого населения до конца лета.

Более 70% взрослых получили первую прививку в ФРГ

73% взрослого населения Германии получили как минимум одну прививку против коронавируса, сообщил в своем микроблоге Twitter министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). По его данным, 61% населения (50,7 млн человек) получили первый укол, 49,7% (41,4 млн человек) полностью вакцинированы.

Процесс вакцинации в ЕС и в Германии шел поначалу с отставанием от запланированного графика из-за недостатка вакцин. К настоящему времени этот недостаток ликвидирован.

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    Автор: Андрей Гурков


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