Финансовый надзор ФРГ критикует масштабную закупку защитных масок Минздравом

По данным СМИ, Федеральная счетная палата (BRH) Германии в Бонне раскритиковала центральные закупки большого числа защитных масок в начале пандемии министерством здравоохранения ФРГ. Ведомство под руководством Йенса Шпана (Jens Spahn) хаотичным образом приобрело слишком много защитных средств и затратило на это колоссальные средства, пишут издание Der Spiegel и агентство dpa в четверг, 17 июня, со ссылкой на имеющийся в их распоряжении отчет о проверке BRH.

Финансовый контроль осудил объем закупок, которые производились рабочей группой Минздрава. Количество всех приобретенных защитных средств составило 5,8 миллиарда штук, что на 23 процента больше, чем даже та сумма необходимых на один год масок (4,7 миллиарда), которая была подсчитана министерством "на основе не имеющих отношения к делу предположений", цитирует документ Der Spiegel.

Закупки масок общей стоимостью 6,3 миллиарда евро

При этом 1 миллиард штук из этого числа составляют респираторы типа FFP2 - это в 13 раз больше подсчитанного минимально необходимого показателя и в восемь раз больше того объема масок, которые до настоящего момента были поставлены федеральным землям и объединениям врачей, указывается далее в отчете. На закупки масок было направлено 6,3 миллиарда евро. Еще не менее 320 миллионов евро предполагается затратить на дополнительные расходы, в том числе судебные разбирательства и утилизацию лишних и просроченных масок, говорится в отчете BRH.

Федеральная счетная палата признает, что задача по приобретению масок на начальном этапе пандемии была сложной. Но чрезмерных закупок в подобных масштабах можно было избежать, считают эксперты.

Скандал вокруг закупки масок Минздравом Германии

Скандал вокруг масштабной закупки защитных масок министерством здравоохранения ФРГ продолжается уже несколько недель. Ранее в адрес ведомства прозвучали обвинения, что оно планировало использовать бракованные защитные маски. Журнал Der Spiegel сообщил, что в начале 2020 года Минздрав закупил непригодных масок ориентировочно на 1 миллиард евро. По информации издания, поскольку их нельзя было распространять обычным образом, сотрудники министерства сначала предполагали раздать их получателям социальной помощи, инвалидам и бездомным, потом планировалось складировать их в качестве национального резерва, а затем уничтожить.

Министерство здравоохранения отвергло данные обвинения как не соответствующие действительности. В ведомстве указали, что строго следят за качеством закупаемых масок и в случае обнаружения дефектов материала не принимают товар и не оплачивают его. При бесплатной раздаче масок от коронавируса в учреждения для помощи бездомным на первом плане всегда стоит максимальная защита проживающих там граждан и сотрудников, а распределение масок для получающих помощи по безработице происходило через аптеки, которые сами закупали маски, заявил Минздрав.

Ранее "масочный скандал" разгорелся в бундестаге. В марте нескольких депутатов консервативного блока ХДС/ХСС обвинили в получении "откатов" за закупки масок.

Смотрите также: