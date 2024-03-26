Что поведали о пандемии ковида рассекреченные протоколы RKI

Подведомственный Минздраву ФРГ Институт имени Роберта Коха (RKI) был в период пандемии коронавируса той государственной структурой, сотрудники которой отслеживали распространение SARS-CoV-2, оценивали риски, вели учет новых заражений и выступали с рекомендациями о мерах профилактики. Уже тогда многие сторонники всевозможных теорий заговоров подозревали RKI в служении неким темным силам, вознамерившимся поработить все человечество.

Новую пищу таким домыслам дали ранее секретные протоколы заседаний RKI, публикации которых добился через суд интернет-журнал Multipolar. Журнал издает некто Пауль Шрайер (Paul Schreyer), отличившийся в прошлом теориями заговора о терактах 11 сентября.

Кто скрывается под маской ХХХ в протоколах RKI?

Протоколы опубликованы с купюрами, которые с точки зрения Multipolar, только подтверждают тот факт, что RKI был инструментом в руках неких злых политических сил.

Так, в протоколе заседания 16 марта 2020 года речь идет о необходимости на текущей неделе повысить степень эпидемиологической угрозы: "Оценка риска будет опубликована, как только ХХХ даст сигнал об этом". Опубликованное на следующий день повышение риска с "умеренного" до "высокого" было одним из оснований для введения в стране шесть дней спустя - 22 марта 2020 года - первого локдауна, существенно ограничившего конституционные права и свободы граждан.

Дистанцию соблюдали: директор RKI Лотар Вилер (слева), Ангела Меркель и Йенс Шпан перед зданием института, июль 2021 года Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Для конспирологов все ясно: под замазанной черной краской ХХХ скрывается фамилия человека, решающего, как поступить с населением страны. Кто это может быть? Занимавший в то время пост министра здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn)? А, может, того гляди - сама экс-канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel)?

Представительница Минздрава ФРГ Сабине Грюнеберг (Sabine Grüneberg) на правительственной пресс-конференции в понедельник, 25 марта, напомнила, что за пять дней до локдауна, 17 марта 2020 года, когда RKI поднял уровень угрозы до высокого, Всемирная организация здравоохранения объявила стремительное распространение вируса пандемией, США закрыли свои границы, соседи Германии по ЕС ввели чрезвычайное положение, а в Бергамо от ковида умерли 4500 человек. Что же касается человека под купюрой ХХХ, то это один из сотрудников самого института, анонимность которого объясняется необходимостью защиты личных данных. И ничего необычного в этом нет.

А занимающий теперь пост министра здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) назвал работу RKI на начальном этапе пандемии "отличной" и напомнил, что по сравнению с другими странами с похожей структурой населения в Германии умерло значительно меньшее число людей.

AstraZeneca - жертва дурной молвы?

Не подтверждают теории заговора и те протоколы RKI, в которых речь идет, в частности, о допуске к применению тех или иных вакцин против ковида.

Вакцина AstraZeneca пылилась на полках Фото: Kola Sulaimon/AFP/Getty Images

В фокусе RKI эта тема оказалась в конце 2020 года. 21 декабря допуск в ЕС получила вакцина BioNTech/Pfizer, чуть позже - Moderna. На заседании кризисного штаба в RKI 8 января 2021 года речь шла о препарате AstraZeneca, стоявшем в очереди следующим на допуск. В протоколе заседания указано, что "этот препарат менее идеален", что его применение "требует обсуждения", что не исключены ограничения по его применению "ввиду очень ограниченного количества данных по пожилым людям".

Тем не менее, в начале марта того года входящая в состав RKI Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендовала препарат AstraZeneca к применению во всех возрастных группах. Выходит, такое решение было принято вопреки собственным сомнениям? На самом деле это не так. Решение применять эту вакцину и для людей старшего возраста было принято только после того, как появилось достаточно данных (главным образом из Великобритании, первой начавшей применять AstraZeneca), подтверждающих резкое снижение риска тяжкого течения болезни и у привитых этой вакциной пожилых людей.

Но дурная молва все же привела к тому, что в начале 2021 года препарат AstraZeneca пылился на полках в медицинских учреждениях, хотя в то время от желающих привиться не было отбоя.

Маски не нужны, потому что их нет

Вместе с тем, опубликованные протоколы показывают, что в RKI не всегда правильно оценивали ситуацию или порой учитывали факторы, не имеющие прямого отношения к сути проблемы. Так было с масками.

Предписание носить маски даже на улице немцы соблюдали Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Рекомендации института насчет применения масок были амбивалентными и противоречивыми и явно продиктованы тем фактом, что вследствие политических ошибок в Германии масок просто не было в достаточном количестве. Так, в конце февраля 2020 года бывший в то время директором RKI Лотар Вилер (Lothar Wieler) публично рекомендовал маски только людям с кашлем и насморком, в повседневной же жизни, говорил он, от них толку нет. Эффективнее, мол, тщательно мыть руки, чихать в сгиб локтя и не ходить больным на работу.

Не прошло и месяца, когда на заседании кризисного штаба RKI, согласно протоколу, было обращено внимание на целесообразность защитных масок: "Самое позднее тогда, когда маски снова будут более доступными, следует активнее пропагандировать их ношение". Это было 19 марта 2020 года, за три дня до первого локдауна в Германии. В некоторых соседних странах обязанность носить маски к тому времени уже была введена. Жителей Германии обязали носить маски в общественном транспорте и магазинах только 29 апреля того года. Но и месяцы спустя на заседаниях в RKI ставилась под сомнение, в частности необходимость масок типа FFP-2 - якобы за отсутствием "доказательств их эффективности".

Смотрите также: