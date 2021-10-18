 Закройте рот и нос: как в период пандемии убедить людей надеть маску | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 22.10.2021

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Коронавирус

Закройте рот и нос: как в период пандемии убедить людей надеть маску

Что делать, если в помещении или транспорте рядом с вами оказался человек без защитной маски? Можно ли попросить его соблюдать меры безопасности, и как правильно это сделать? Советы немецких экспертов.

Девушки в масках под подбородком

Как убедить людей надеть маску? Порой достаточно просто вежливо об этом попросить

Ношение защитной маски во времена коронавируса  - необходимая мера, настаивают эксперты самой известной сейчас в Германии инстанции, Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI). С апреля 2020 года без этого не самого симпатичного, но неизбежного аксессуара не обходится ни поход в магазин, ни занятия в школе, ни работа в офисе. Вирусологи не устают повторять: во время пандемии люди без защитных масок подвергают опасности себя и других. Но, несмотря на это, то и дело вспыхивают дискуссии вокруг требования носить ее в общественных местах.

Кто и почему отказывается надевать защитную маску?

Подавляющее большинство немцев, судя по результатам многочисленных опросов, предписанные меры безопасности соблюдает. Но есть и те, кто уверен в их бесполезности и наглядно демонстрирует свою позицию, стащив маску под нос или подбородок, а то и вовсе отказываясь надеть. Есть ли способ их переубедить?

"Несмотря на то, что защитную маску мы сознательно носим больше года и в ее необходимости уже пора было бы убедиться, по-прежнему есть люди, которые не надевают ее в общественном транспорте или в супермаркете", - говорит психолог из Кельна Фредерике Левен (Frederike Leven) в беседе с DW. Причины этому, по ее словам, разные: от рациональной (люди устали от связанных с пандемией ограничений) до эмоциональной (как принципиальный протест против любых запретов "сверху").

В Германии ношение защитной маски в общественном транспорте обязательно

Вирусологи уверены: во время пандемии люди без защитных масок подвергают опасности и себя и других

В последнем случае надежды на то, что эти люди пойдут навстречу тем, кто просит их проявить солидарность с согражданами в защитных масках, немного, считает эксперт. Но что делать, если встреча с такими "бунтарями" - например, в супермаркете или в общественном транспорте - неизбежна? Как попросить дышащего тебе в затылок в очереди человека соблюдать дистанцию, а сидящего рядом или напротив в трамвае - закрыть маской не только рот, но и нос?

Вежливость обезоруживает

Для начала необходимо оценить ситуацию, попробовать понять или догадаться, почему этот человек без маски: он забыл ее надеть или в принципе не собирался? И если вы настроены решительно, психолог советует придерживаться следующих правил.

Прежде всего нужно попытаться установить с человеком визуальный контакт, и, поймав его взгляд, жестом указать на собственную защитную маску - дескать, забыли надеть? Невербальная коммуникация - самый быстрый и эффективный способ разрешения той или иной ситуации без привлечения внимания посторонних, говорит Фредерике Левен. Не стоит менторским тоном одергивать человека, указывая на его "проступок": лучше обратиться с вежливой просьбой: "Вы не могли бы надеть маску?" "Вас бы не затруднило отойти чуть подальше?"

Врачи в отделении больницы для пациентов с ковидом

Просьбу надеть маску можно аргументировать опасениями за собственное здоровье и безопасность близких

Свою просьбу можно - и нужно - обосновать тем, что вы тоже не в восторге от создавшейся ситуации, но не хотите подвергать опасности других, что очень переживаете за родных и близких - или за собственное здоровье, подорванное слабым иммунитетом. Если собеседник готов вас выслушать, поделитесь с ним собственным печальным опытом - потерей или болезнью близких, друзей, сослуживцев: зачастую даже те, кто уверен в бесполезности защитной маски, проявляют эмпатию и солидарность.

"Очень важно при этом не повышать голоса, сохранять спокойствие, не реагировать на провокационные фразы тех, кто не намерен уступать вашей просьбе, и не пытаться переубедить собеседника", - предупреждает Фредерике Левен. В большинстве случаев "отрицатели масок"реагируют адекватно. Если же все аргументы исчерпаны и все усилия оказались тщетными, стоит обезопасить самого себя - пересесть или отойти в сторону. "Собственная безопасность в подобной ситуации гораздо важнее ", - настаивает психолог из Кельна. 

Собственная безопасность важнее

С ней согласна и Штефани Лаге (Stefani Lage)- полицейская из Леверкузена с опытом службы в особом отряде Bereitschaftspolizei, сотрудники которого обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях: футбольных матчах, демонстрациях, митингах. По ее словам, умение решать конфликтные ситуации мирным путем - одна из основных задач немецких полицейских. "Главное - сохранять спокойствие и присутствие духа", - подчеркивает она.

Это особенно важно, если страсти накаляются. "Если вам угрожают, пусть и вербально, постарайтесь заручиться поддержкой окружающих - пассажиров в поезде, покупателей в магазине - или найти более безопасное место: пересесть в другой вагон, покинуть место ссоры", - советует собеседница DW.

Справиться с теми, кто агрессивно игнорирует предписания и общественные правила, могут лишь те, кто наделен соответствующими полномочиями: работники охраны, контролеры, сотрудники правоохранительных органов. В городском транспорте можно обратиться к водителю, который по рации вызовет помощь. 

"Никто не утверждает, что носить защитную маску приятно, но это далеко не самое страшное, с чем мы столкнулись во время пандемии", - подчеркивает Штефани Лаге. Так стоит ли демонстративно игнорировать меры безопасности, призванные хоть частично защитить людей от риска заболеть самим или заразить других?

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    Автор: Инга Ваннер


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