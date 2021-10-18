Закройте рот и нос: как в период пандемии убедить людей надеть маску

Ношение защитной маски во времена коронавируса - необходимая мера, настаивают эксперты самой известной сейчас в Германии инстанции, Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI). С апреля 2020 года без этого не самого симпатичного, но неизбежного аксессуара не обходится ни поход в магазин, ни занятия в школе, ни работа в офисе. Вирусологи не устают повторять: во время пандемии люди без защитных масок подвергают опасности себя и других. Но, несмотря на это, то и дело вспыхивают дискуссии вокруг требования носить ее в общественных местах.

Кто и почему отказывается надевать защитную маску?

Подавляющее большинство немцев, судя по результатам многочисленных опросов, предписанные меры безопасности соблюдает. Но есть и те, кто уверен в их бесполезности и наглядно демонстрирует свою позицию, стащив маску под нос или подбородок, а то и вовсе отказываясь надеть. Есть ли способ их переубедить?

"Несмотря на то, что защитную маску мы сознательно носим больше года и в ее необходимости уже пора было бы убедиться, по-прежнему есть люди, которые не надевают ее в общественном транспорте или в супермаркете", - говорит психолог из Кельна Фредерике Левен (Frederike Leven) в беседе с DW. Причины этому, по ее словам, разные: от рациональной (люди устали от связанных с пандемией ограничений) до эмоциональной (как принципиальный протест против любых запретов "сверху").

Вирусологи уверены: во время пандемии люди без защитных масок подвергают опасности и себя и других

В последнем случае надежды на то, что эти люди пойдут навстречу тем, кто просит их проявить солидарность с согражданами в защитных масках, немного, считает эксперт. Но что делать, если встреча с такими "бунтарями" - например, в супермаркете или в общественном транспорте - неизбежна? Как попросить дышащего тебе в затылок в очереди человека соблюдать дистанцию, а сидящего рядом или напротив в трамвае - закрыть маской не только рот, но и нос?

Вежливость обезоруживает

Для начала необходимо оценить ситуацию, попробовать понять или догадаться, почему этот человек без маски: он забыл ее надеть или в принципе не собирался? И если вы настроены решительно, психолог советует придерживаться следующих правил.

Прежде всего нужно попытаться установить с человеком визуальный контакт, и, поймав его взгляд, жестом указать на собственную защитную маску - дескать, забыли надеть? Невербальная коммуникация - самый быстрый и эффективный способ разрешения той или иной ситуации без привлечения внимания посторонних, говорит Фредерике Левен. Не стоит менторским тоном одергивать человека, указывая на его "проступок": лучше обратиться с вежливой просьбой: "Вы не могли бы надеть маску?" "Вас бы не затруднило отойти чуть подальше?"

Просьбу надеть маску можно аргументировать опасениями за собственное здоровье и безопасность близких

Свою просьбу можно - и нужно - обосновать тем, что вы тоже не в восторге от создавшейся ситуации, но не хотите подвергать опасности других, что очень переживаете за родных и близких - или за собственное здоровье, подорванное слабым иммунитетом. Если собеседник готов вас выслушать, поделитесь с ним собственным печальным опытом - потерей или болезнью близких, друзей, сослуживцев: зачастую даже те, кто уверен в бесполезности защитной маски, проявляют эмпатию и солидарность.

"Очень важно при этом не повышать голоса, сохранять спокойствие, не реагировать на провокационные фразы тех, кто не намерен уступать вашей просьбе, и не пытаться переубедить собеседника", - предупреждает Фредерике Левен. В большинстве случаев "отрицатели масок"реагируют адекватно. Если же все аргументы исчерпаны и все усилия оказались тщетными, стоит обезопасить самого себя - пересесть или отойти в сторону. "Собственная безопасность в подобной ситуации гораздо важнее ", - настаивает психолог из Кельна.

Собственная безопасность важнее

С ней согласна и Штефани Лаге (Stefani Lage)- полицейская из Леверкузена с опытом службы в особом отряде Bereitschaftspolizei, сотрудники которого обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях: футбольных матчах, демонстрациях, митингах. По ее словам, умение решать конфликтные ситуации мирным путем - одна из основных задач немецких полицейских. "Главное - сохранять спокойствие и присутствие духа", - подчеркивает она.

Это особенно важно, если страсти накаляются. "Если вам угрожают, пусть и вербально, постарайтесь заручиться поддержкой окружающих - пассажиров в поезде, покупателей в магазине - или найти более безопасное место: пересесть в другой вагон, покинуть место ссоры", - советует собеседница DW.

Справиться с теми, кто агрессивно игнорирует предписания и общественные правила, могут лишь те, кто наделен соответствующими полномочиями: работники охраны, контролеры, сотрудники правоохранительных органов. В городском транспорте можно обратиться к водителю, который по рации вызовет помощь.

"Никто не утверждает, что носить защитную маску приятно, но это далеко не самое страшное, с чем мы столкнулись во время пандемии", - подчеркивает Штефани Лаге. Так стоит ли демонстративно игнорировать меры безопасности, призванные хоть частично защитить людей от риска заболеть самим или заразить других?

Смотрите также:

Соблюдайте дистанцию креативно! Любовь на расстоянии Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Мишки за столом Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

Соблюдайте дистанцию креативно! В обществе королевы В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

Соблюдайте дистанцию креативно! Максимальная шляпка Максимы Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

Соблюдайте дистанцию креативно! Прореженный зрительный зал Драматический театр Berliner Ensemble в столице Германии готовится вновь принять зрителей. Но пока не в полном объеме. Для будущих спектаклей ряды со зрительскими креслами решили "проредить".

Соблюдайте дистанцию креативно! В своем круге Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Собака с елизаветинским воротником И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

Соблюдайте дистанцию креативно! Пышные юбки Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

Соблюдайте дистанцию креативно! Клюв держит на расстоянии Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса. Автор: Инга Ваннер

