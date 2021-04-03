Поставки масок: сын Гельмута Коля подал в суд на главу Минздрава ФРГ

Один из сыновей бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Коля (Helmut Kohl) - Вальтер (Walter) - подал в суд на члена федерального правительства в связи с возможным невыполнением последним своих обязательств при закупке медицинских масок. Как отмечает в субботу, 3 апреля, германский таблоид Bild, иск на сумму в 5,5 млн евро направлен в земельный суд Бонна (Северный Рейн - Вестфалия). Вальтер Коль в Twitter подтвердил факт обращения в суд.

Гражданский иск направлен против министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn).

Коль-младший: ведомство не заплатило по счетам Йенс Шпан

Как отмечает Bild, фирма Коля-младшего KohlConsult GmbH в 2020 году принимала участие в тендере Минздрава ФРГ и получила заказ на поставку 1 млн профессиональных респираторных масок класса FFP2 по цене 4,50 евро за штуку. По сведениям издания, задание было выполнено весной минувшего года, однако германское ведомство не заплатило по счетам.

"Я не понимаю, почему Йенс Шпан и его министерство осознанно нарушают свои контракты. Ни он, ни ведомство, очевидно, не придерживаются ключевого принципа, что соглашения нужно выполнять", - заявил Коль-младший газете.

Представитель Минздрава ФРГ в свою очередь отметил, что в ведомстве "не комментируют подробности текущих разбирательств". В суде на запрос агентства dpa сообщили, что пока неясно, когда будут назначены слушания.

"Были предоставлены шесть экспертных заключений"

В Twitter Вальтер Коль пояснил, что иск датирован еще июлем 2020 года. Он напомнил, что в суде Бонна на данном этапе находятся более 70 аналогичных жалоб, что свидетельствует о том, что многие компании находятся в схожей ситуации. При этом Коль-младший уточнил, что Минздрав не оплатил заказ, даже когда были представлены шесть экспертных заключений о соблюдении качества выпущенной продукции. На проблемы с последним жаловались в ведомстве.

В конце февраля в ФРГ разгорелся другой "масочный" скандал. В нем оказались, в частности, замешаны два депутата бундестага от ХДС/ХСС - Николас Лёбель (Nikolas Löbel, ХДС) и зампредседателя фракции Георг Нюсляйн (Georg Nüßlein, ХСС). Выяснилось, что они выступали посредниками при закупках защитных масок, получая за это шестизначные суммы в качестве комиссионных. В итоге оба депутата вышли из своих партий, Лёбель отказался от депутатского мандата, а Нюсляйн заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в бундестаг.

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