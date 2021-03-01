 Опрос: Россияне стали меньше бояться коронавируса | Новости из Германии о России | DW | 02.03.2021

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Россия

Опрос: Россияне стали меньше бояться коронавируса

Более половины жителей России не испытывают страха перед коронавирусом. При этом все меньше россиян готовы привиться вакциной "Спутник V", свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром".

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Россияне все меньше боятся заразиться коронавирусом, при этом число желающих привиться российской антикоронавирусной вакциной "Спутник V" снижается, свидетельствуют обнародованные во вторник, 2 марта, данные опроса, проведенного социологическим институтом "Левада-центр".

56 процентов россиян заявили, что "в общем не боятся заразиться коронавирусом". Это - самый высокий показатель с февраля прошлого года, отмечают социологи. Из данной группы респондентов 31 процент "определенно" не боится заражения, а 25 процентов - "скорее" не боится. 43 процента россиян все еще опасаются коронавирусной инфекции.

Снижение готовности к прививке

Параллельно с ослаблением страха перед коронавирусом снижается и число россиян, которые готовы привиться вакциной "Спутник V". В феврале 2021 года о готовности к прививке сообщили лишь 30 процентов респондентов - на 8 процентов меньше, чем в декабре. О нежелании вакцинироваться заявили 62 процента респондентов (в декабре - 58 процентов).

Наиболее скептически к вакцине относится молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них о готовности сделать прививку сказали лишь 19 процентов опрошенных. Большинство (37 процентов) объясняет негативное отношение к вакцине угрозой побочных эффектов, 23 процента считают нужным дождаться конца клинических испытаний, а 16 процентов - вообще не видят в прививке никакого смысла.

Россияне верят в искусственное происхождение коронавируса

Проведенный "Левада-центром" опрос также выявил, что абсолютное большинство россиян уверено в искусственном происхождении коронавируса. 64 процента опрошенных полагают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Лишь 23 процента россиян считают, что коронавирус возник естественным путем.

Социологи связали это с широким распространением теорий заговора в России, а также с тем, что такая точка зрения доминирует в федеральных средствах массовой информации.

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    Автор: Андрей Гурков


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