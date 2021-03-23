 Франция назвала российскую вакцину ″Спутник V″ орудием пропаганды | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2021

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Европа

Франция назвала российскую вакцину "Спутник V" орудием пропаганды

Россия и Китай используют свои антикоронавирусные вакцины в качестве инструмента влияния, заявил глава МИД Франции Ле Дриан. Москва категорически отвергла обвинения Парижа.

Российская вакцина Sputnik V

Франция обвинила Россию в использовании антикоронавирусной вакцины "Спутник V" в качестве орудия пропаганды. "В случае с российской вакциной речь идет, скорее, о средстве пропаганды и агрессивной дипломатии, чем о солидарности и помощи в сфере здравоохранения", - заявил в пятницу, 26 марта, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что Китай, по его мнению, также использует свою вакцину от компании Sinopharm в качестве инструмента политического влияния.

Ле Дриан обвинил Россию и Китай в агрессивном продвижении своих вакцин за границей, например, в африканских странах Тунис и Сенегал. "Китай и Россия с помощью вакцин проводят политику влияния, вместо того чтобы сначала привить собственное население", - сказал он.

"Инструмент пропаганды"

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель также обвинил Москву и Пекин в использовании своих вакцин в целях пропаганды. В то же время правительство ФРГ призывает Еврокомиссию одобрить заказ "Спутника V" для всей Европы. Из стран ЕС российскую вакцину в настоящее время применяет лишь Венгрия.

Между тем Россия отвергла обвинения Франции по поводу вакцины "Спутник V". "Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или никаких устремлений по использованию вакцину у России не было, нет и никогда не будет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    Автор: Андрей Гурков


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