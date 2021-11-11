Европейский сертификат со "Спутником"? Общего ответа у ЕС нет

Признание российской вакцины "Спутник V" затягивается - и в Европейском лекарственном агентстве (EMA), и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). До сих пор те, кто воспользовался российским препаратом, официально считаются в ЕС непривитыми, а значит, не могут свободно путешествовать по территории Евросоюза.

На днях, например, это стало причиной срыва гастролей в Кёльне пианиста Михаила Плетнева и Российского национального оркестра, как сообщила газета Kölnische Rundschau. Для приезда в ЕС по-прежнему требуется европейский COVID-сертификат, который выдается в случае вакцинации препаратами компаний Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Бустерная доза и вакцинный "гринпасс" ЕС заодно

За последнюю неделю, однако, две страны Евросоюза предоставили тем, кто привился российской вакциной "Спутник V", возможность получить европейский сертификат о вакцинации от COVID-19. Для этого в Италии и Австрии желающие должны получить бустерную вакцину - одну инъекцию мРНК-вакцины, то есть препарат Biontech/Pfizer или Moderna.

Бустерную вакцину, которая дает право на получение европейского сертификата о вакцинации (его еще называют "гринпассом"), можно получить не ранее, чем через 28 дней после вакцинации "Спутником" и не позднее, чем через полгода после получения первой вакцины. Для переболевших ковидом потребуется сдать тест на антитела (тест должен показать достаточное количество антител IgG).

Решение Австрии признавать "Спутник V" после бустерной дозы многие связывают с желанием спасти турсезон

Власти Италии, а позже и Австрии пояснили, что новое правило вообще-то введено не для туристов, а для тех, кто учится или работает в стране и привился ранее российской вакциной. В Австрии, например, по оценкам местных изданий, в сфере туризма в настоящий момент работают порядка 3500 человек, в основном иностранцев, не имеющих европейского сертификата, но привитых российским препаратом.

Для массовых туристов это был бы не вариант еще и потому, что прямого туристического сообщения между Италией и Россией до сих пор нет, туда можно попасть только через другие государства, которые впускают к себе с сертификатом о вакцинации "Спутником". Вероятно, что возможность попасть в ЕС с помощью бустерной прививки, прежде всего, интересна для тех, кто из России направляется в Австрию, так как взаимные ограничения на авиасообщение были сняты с 9 ноября.

Новые меры - использование бустерной прививки для получения сертификата ЕС - отчасти связаны с тем, что с 8 ноября в Австрии из-за роста числа заболеваний COVID-19 вступило в силу более строгое правило, так называемое 2G: доступ в общественные места получат только вакцинированные или переболевшие.

Минздрав ФРГ пока не следует примеру соседей из ЕС

Может ли соседняя Германия пойти на такой шаг? Тем более что в Германии тоже резко растут показатели заболеваемости ковидом, а Национальная академия наук "Леопольдина", которая консультирует правительство ФРГ, выступила 10 ноября с рекомендацией обязательной всеобщей вакцинации. Первой страной ЕС, которая ввела обязательную вакцинацию, стала Италия.

Российская вакцина допущена к применению в более 70 стран, но пока не получила одобрение ВОЗ и ЕМА

Минздрав ФРГ пока не может представить себе следование по пути Австрии и Италии и выдачу привитым "Спутником" европейского сертификата после получения бустерной вакцины, ответили на вопрос DW в ходе еженедельной правительственной пресс-конференции, состоявшейся 8 ноября.

Те, кто уже привились российским "Спутником", могут получить европейский сертификат пока только таким образом: не раньше, чем спустя 4 недели после прививки российской вакциной желающие должны пройти полную вакцинацию одним из допущенных в ЕС препаратов: Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria или Janssen. Попытка гражданина ФРГ, привившегося "Спутником", через суд добиться получения сертификата европейского образца, не увенчалась успехом. От обязательного карантина по приезду в Германию прививка "Спутником", как пояснили в Минздраве ФРГ, тоже не освобождает.

Страны ЕС, которые признают "Спутник"

Тем не менее ряд стран Евросоюза признают российскую вакцину - имеется в виду "Спутник V". С сертификатом о вакцинации россияне могут отправиться без дополнительных ограничений в такие страны, как Венгрия, Хорватия, Болгария, Греция, Словения, Кипр, а также на португальский остров Мадейра. Для некоторых направлений требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Из членов Евросоюза только Венгрия и Словакия одобрили применение российской вакцины на национальном уровне. Власти Германии, прежде всего на уровне регионов, обсуждали такую возможность и даже заключили предварительные соглашения о поставках "Спутника V", но из-за проблем с одобрением российской вакцины в ЕС договоренности не реализованы.

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