Почему россияне не хотят прививаться от ковида

В четверг, 21 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении жесткого локдауна, который начнется через неделю. С 28 октября до 7 ноября в столице России будут открыты только аптеки и продуктовые магазины. В музеи и театры будут пускать только вакцинированных и недавно переболевших. За день до этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в первую неделю ноября.

Власти пошли на такие меры в связи с новыми антирекордами по заболеваемости и смертности от COVID-19 на фоне низких темпов вакцинации. Что нужно для того, чтобы большинство россиян привились, и поможет ли в этом локдаун?

Локдаун и обязательная вакцинация против новой волны

К 20 октября полный курс вакцинации прошли около 32% жителей России. В эту цифру входят и те, кто привился больше шести месяцев назад. На фоне развитых стран это один из самых низких показателей. При этом официально вакцинация в России длится без малого год. В октябре показатели заболеваемости и смертности регулярно бьют антирекорды. "В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", - предупредил 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин

Надвигающуюся волну пандемии власти собираются сбить фактически обязательной вакцинацией и локдаунами. Во многих регионах власти разрешают посещать места массовых скоплений людей только вакцинированным и недавно переболевшим. В Москве и Подмосковье со следующей недели закроются все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Исключения сделали для театров и музеев - туда можно будет попасть с QR-кодом, который свидетельствует о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Неудивительно, что фоне новой волны пандемии в России все громче голоса тех, кто выступает за обязательную вакцинацию. Однако, как выяснил ФОМ, у россиян нет единства по поводу этой идеи - положительно и отрицательно к ней относятся по 47% опрошенных. При этом большинство их (60%) считают, что для борьбы с коронавирусом нужна массовая вакцинация, лишь 23% не видят в ней необходимости.

Недоверие к властям - недоверие к вакцине

До начала лета доля противников вакцинации среди россиян составляла около 60%, в то время как примерно 30% в целом были готовы сделать прививку. Такие данные DW привел директор "Левада-Центра" Денис Волков. Летом скептиков стало поменьше, но незначительно. К концу августа, по этим же подсчетам, от вакцинации отказывались 52% жителей России. Как раз летом, например в Москве, в течение двух недель действовал режим QR-кодов, когда без них не пускали в кафе и рестораны. После этого темпы вакцинации вновь пошли на спад.

Премьер Михаил Мишустин и главврач больнице в Коммунарке Денис Проценко, июнь 2021 года

Опросы "Левада-Центра" показали, что провальные до последнего времени темпы были связаны со страхом перед вакцинацией на фоне недоверия к властям. Волков отмечает, что уровень критического восприятия разных властных структур достаточно высокий, например, деятельность правительства не одобряет почти половина опрошенных.

"Мы видим, что среди тех, кто негативно относится к власти, процент готовых вакцинироваться намного меньше, - указывает социолог. - Те, кто не доверяет власти, по умолчанию воспринимают в штыки все ее инициативы. Будь то вакцинация, электронное голосование или установка камер". Прививки опасаются даже те, кто боится заразиться коронавирусом, рассказал Волков.

Нужна разъяснительная работа, а не запреты

Сейчас около половины населения России так или иначе поддерживают усилия властей в борьбе с коронавирусом, констатируют в исследовательском холдинге "Ромир". "Мы наблюдаем поляризацию общества, - говорит президент холдинга Андрей Милехин. - Причем полюс активно не принимающих (действия властей. - Ред.) еще больше ужесточает свою позицию. Поэтому мы видим в интернете так много контраргументации, хайпа и фейковой информации".

Власти, по словам Милехина, реагируют на это неадекватно: запретами и ограничениями. Почти сразу после начала пандемии в России, в марте 2020 года, Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и за распространение фейков в условиях чрезвычайной ситуации.

"Пытаться все это закрыть или запретить практически невозможно, - считает Милехин. - Этому надо противопоставлять внятную, аргументированную, экспертную позицию". По его словам, лицам, принимающим решения, нужно понять, что общество сложно структурировано, и каждой группе населения нужно приводить аргументы, убеждающие представителей именно этой группы.

Локдаун подстегнет вакцинацию?

Судя по данным, собранным порталом Gogov.ru, в последние дни уровень вакцинации приближается к пиковым значениям, которые были зафиксированы этим летом. С 18 октября ежедневно прививаются более 500 тысяч человек. Угроза локдауна и рост числа ограничений для непривитых в разных регионах могли повлиять на отношение россиян к вакцинации, полагает Денис Волков из "Левада-Центра".

Денис Волков

"Мы в своих исследованиях видели, что значительная доля тех, кто не был готов вакцинироваться, ждала случая, когда их поставят в вынужденное положение, - поясняет социолог. - Но такие меры работают, если они последовательны и длительны. У нас это не так". Волков считает, что в Европе именно продолжительный и жесткий локдаун во многом привел к тому, что европейцы сейчас охотно прививаются.

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