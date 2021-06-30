Почему россияне не хотят прививаться от ковида

В разных регионах России готовятся к локдаунам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Почему россияне не хотят прививаться и не верят в меры предосторожности, DW узнала у социологов.
В четверг, 21 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении жесткого локдауна, который начнется через неделю. С 28 октября до 7 ноября в столице России будут открыты только аптеки и продуктовые магазины. В музеи и театры будут пускать только вакцинированных и недавно переболевших. За день до этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в первую неделю ноября.
Власти пошли на такие меры в связи с новыми антирекордами по заболеваемости и смертности от COVID-19 на фоне низких темпов вакцинации. Что нужно для того, чтобы большинство россиян привились, и поможет ли в этом локдаун?
К 20 октября полный курс вакцинации прошли около 32% жителей России. В эту цифру входят и те, кто привился больше шести месяцев назад. На фоне развитых стран это один из самых низких показателей. При этом официально вакцинация в России длится без малого год. В октябре показатели заболеваемости и смертности регулярно бьют антирекорды. "В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", - предупредил 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин.
Надвигающуюся волну пандемии власти собираются сбить фактически обязательной вакцинацией и локдаунами. Во многих регионах власти разрешают посещать места массовых скоплений людей только вакцинированным и недавно переболевшим. В Москве и Подмосковье со следующей недели закроются все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Исключения сделали для театров и музеев - туда можно будет попасть с QR-кодом, который свидетельствует о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
Неудивительно, что фоне новой волны пандемии в России все громче голоса тех, кто выступает за обязательную вакцинацию. Однако, как выяснил ФОМ, у россиян нет единства по поводу этой идеи - положительно и отрицательно к ней относятся по 47% опрошенных. При этом большинство их (60%) считают, что для борьбы с коронавирусом нужна массовая вакцинация, лишь 23% не видят в ней необходимости.
До начала лета доля противников вакцинации среди россиян составляла около 60%, в то время как примерно 30% в целом были готовы сделать прививку. Такие данные DW привел директор "Левада-Центра" Денис Волков. Летом скептиков стало поменьше, но незначительно. К концу августа, по этим же подсчетам, от вакцинации отказывались 52% жителей России. Как раз летом, например в Москве, в течение двух недель действовал режим QR-кодов, когда без них не пускали в кафе и рестораны. После этого темпы вакцинации вновь пошли на спад.
Опросы "Левада-Центра" показали, что провальные до последнего времени темпы были связаны со страхом перед вакцинацией на фоне недоверия к властям. Волков отмечает, что уровень критического восприятия разных властных структур достаточно высокий, например, деятельность правительства не одобряет почти половина опрошенных.
"Мы видим, что среди тех, кто негативно относится к власти, процент готовых вакцинироваться намного меньше, - указывает социолог. - Те, кто не доверяет власти, по умолчанию воспринимают в штыки все ее инициативы. Будь то вакцинация, электронное голосование или установка камер". Прививки опасаются даже те, кто боится заразиться коронавирусом, рассказал Волков.
Сейчас около половины населения России так или иначе поддерживают усилия властей в борьбе с коронавирусом, констатируют в исследовательском холдинге "Ромир". "Мы наблюдаем поляризацию общества, - говорит президент холдинга Андрей Милехин. - Причем полюс активно не принимающих (действия властей. - Ред.) еще больше ужесточает свою позицию. Поэтому мы видим в интернете так много контраргументации, хайпа и фейковой информации".
Власти, по словам Милехина, реагируют на это неадекватно: запретами и ограничениями. Почти сразу после начала пандемии в России, в марте 2020 года, Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и за распространение фейков в условиях чрезвычайной ситуации.
"Пытаться все это закрыть или запретить практически невозможно, - считает Милехин. - Этому надо противопоставлять внятную, аргументированную, экспертную позицию". По его словам, лицам, принимающим решения, нужно понять, что общество сложно структурировано, и каждой группе населения нужно приводить аргументы, убеждающие представителей именно этой группы.
Судя по данным, собранным порталом Gogov.ru, в последние дни уровень вакцинации приближается к пиковым значениям, которые были зафиксированы этим летом. С 18 октября ежедневно прививаются более 500 тысяч человек. Угроза локдауна и рост числа ограничений для непривитых в разных регионах могли повлиять на отношение россиян к вакцинации, полагает Денис Волков из "Левада-Центра".
"Мы в своих исследованиях видели, что значительная доля тех, кто не был готов вакцинироваться, ждала случая, когда их поставят в вынужденное положение, - поясняет социолог. - Но такие меры работают, если они последовательны и длительны. У нас это не так". Волков считает, что в Европе именно продолжительный и жесткий локдаун во многом привел к тому, что европейцы сейчас охотно прививаются.
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