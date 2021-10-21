 В Москве вводится временный локдаун из-за коронавируса | Новости из Германии о России | DW | 21.10.2021

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Россия

В Москве вводится временный локдаун из-за коронавируса

Мэр Москвы объявил нерабочим период с 28 октября по 7 ноября. Приостанавливается работа предприятий, в том числе в сфере торговли и услуг, запрещается проведение массовых мероприятий, в школах объявляются каникулы.

В коронавирусном отделении московской клиники

В коронавирусном отделении московской клиники

На фоне растущих показателей заражаемости и смертности от коронавирусной инфекции московские власти решили ввести в столице временный локдаун. Об этом в своем блоге в четверг, 21 октября, написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил мэр, период с 28 октября по 7 ноября в столице обьявлен нерабочим. На это время "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других", - указано в сообщении. Аналогичное относится и к сфере торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости". В школах и детских садах объявляются каникулы, вузы и учреждения профобразования переходят на дистанционное обучение.

В Москве за минувшие 24 часа вновь фиксируются самые высокие в стране показатели по заражаемости и смертности от коронавируса. За минувшие сутки в российской столице выявлено 7897 новых случае заражения – это наибольшее количество с середины июня 2021 года. Всего, согласно официальным данным, в столице заразились коронавирусом  1 745 861.

За последние 24 часа в Москве от COVID-19 и его последствий скончались 77 человек (30 458 за все время пандемии).

Новый максимум смертности и случаев заражения

В России также вновь превышены суточные показатели по смертности и числу заразившихся коронавирусной инфекцией.  По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки от легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 1036 человек. Это новый суточный максимум за все время пандемии. Днем ранее умерли 1028 человек.

Всего, по официальным данным, в стране от COVID-19 умерли 227 389 человек. Рост числа смертей фиксируется в России практически ежедневно, начиная с 24 сентября. Психологическая отметка в тысячу случаев была преодолена 16 октября.

Также за сутки вирус SARS-CoV-2 вновь выявлен у 36 339 человек. Это тоже максимальное значение за всю пандемию. Днем ранее, в России было выявлено на 2 тыс новых  случаев заражения меньше (34 073). Общее число заболевших в стране достигло 8 131 164 человек.

В России обнаружена новая мутация дельта-варианта

В России зафиксированы единичные случаи заболевания новым вариантом коронавируса AY.4.2. Как заявил журналистам представитель Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, это одна из мутаций дельта-варианта коронавируса. По данным британских ученых, AY.4.2 может быть на 10-15% заразнее исходного дельта-варианта.

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    11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

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    Помощь населению и бизнесу

    Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

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    Вышли на плато?

    Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

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    Маски и перчатки

    В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

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    Тестирование на антитела

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    Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

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    Автор: Владимир Дорохов


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Рекордное число заболевших COVID-19 в Москве: помогут ли новые меры и обязательная вакцинация? (18.06.2021)

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