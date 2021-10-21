Почему Россия задерживает поставки "Спутника V" за рубеж

Перед центрами вакцинации в столице Венесуэлы Каракасе уже несколько недель выстраиваются длинные очереди. Местные жители стоят в них часами, чтобы получить вторую дозу вакцины "Спутник V", но часто уходят домой без прививки.

Подобные проблемы с поставками российского препарата в последние несколько месяцев были и в других странах Латинской Америки, к примеру, в Боливии и в Аргентине. А Гватемала даже просила Россию вернуть деньги за непоставленную вакцину, после чего в страну экстренно было направлено две партии препарата.

В ожидании второй дозы "Спутника V"

В официальном Twitter-аккаунте российской вакцины постоянно появляется информация о новых поставках. К примеру, в понедельник, 18 октября были опубликованы кадры коробок с надписью "Спутник V - первая зарегистрированная вакцина от COVID-19" в аэропорту Каракаса. В них, как подтвердили DW в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением препарата за рубежом, 430 тысяч доз второго компонента вакцины.

А именно второй компонент с таким нетерпением ждут венесуэльцы. Среди них и 88-летняя Эсперита Гарсия де Перез. Свой первый укол "Спутника V" она получила еще в мае, а пока ждала вторую дозу, успела заразиться коронавирусом.

"Я много месяцев провела в тревожном ожидании второй дозы вакцины, - рассказала женщина информагентству AP. - Врачи то говорили, что она придет, то - что она не придет, то - что мне нужно еще подождать". Эсперита Гарсия добавляет, что для нее мучительна сама неизвестность. "Неважно, что вакцина задерживается, важно, чтобы была уверенность и надежда, что она появится", - говорит она.

Информации о том, сколько доз "Спутника V" получила Венесуэла и в какие центры вакцинации они поступили, не доходит до жителей страны, рассказал в интервью DW инфекционист Мануэль Энрике Фигера. "Даже я, будучи действующим президентом Венесуэльского общества инфекционистов, не располагаю этой информацией", - добавил он.

Эсперита Гарсия

"Поэтому люди, прослышав о прибытии новой партии вакцины, проводят по несколько часов в очередях. И в конце концов не получают дозы вакцины из-за того, что нет адекватной информации, которой они могли бы руководствоваться", - рассказал Фигера.

Россия поставила лишь 8% обещанных доз

По данным британской аналитической компании Airfinity, которые она предоставила DW, Россия заключила контракты на поставку вакцины "Спутник V" с 62 странами примерно на один миллиард доз. Но в реальности экспортировали лишь 76 миллионов доз препарата. Это меньше, чем 8% обещанного.

Самая большая нехватка вакцины ощущается в Иране. В апреле правительство страны заключило соглашение с РФПИ на поставку 60 миллионов доз "Спутника V" в 2021 году. Пока, согласно данным Airfinity, страна получила лишь 1,7 миллионов. В Турцию поставили 400 тысяч из заказанных 50 миллионов, а в Узбекистан - 460 тысяч из 35 миллионов.

На просьбу прокомментировать ситуацию с поставками вакцины "Спутник V" в РФПИ ответили, что они "в полном объеме выполняют контракты на поставку вакцины "Спутник V", включая второй компонент вакцины". В компании не отрицали, что задержки с поставками были, но заверили, что "на данном этапе они полностью устранены благодаря росту производства вакцины как в РФ, так и за рубежом".

Нехватка производственных мощностей

Эпидемиолог и профессор Высшей школы экономики Василий Власов отмечает, что полную информацию о том, что и куда поставляется, получить очень сложно. Он отмечает, что в оценке процессов поставок следует ориентироваться на информацию со стороны получателей вакцины. "Именно получатели вакцины, которые говорят, что они чего-то не получили и вообще верните наши деньги, являются для нас надежными источниками информации", - добавил он.

Поставки российской вакцины за рубеж

Причиной задержки с поставками может быть нехватка производственных мощностей, ведь речь идет о высокотехнологичном производстве. "Для изготовления вакцины нужно множество компонентов, и каждый из них может быть проблемой, - рассказывает Власов, - начиная даже со стекла для ампул, которое является дефицитным материалом на российском рынке". Фармацевтическая индустрия и ее проблемы, подчеркивает он, очень скрыты от внешнего взгляда.

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков также предполагает, что производители российской вакцины столкнулись с нехваткой мощностей. В российских регионах ранее также наблюдались перебои с поставками вакцины, отмечает он, из-за чего в Хабаровском крае и Удмуртии, к примеру, власти даже были вынуждены приостановить вакцинацию.

Не чемпион качества, а более доступный продукт

Россия еще в августе прошлого года первой в мире разработала вакцину от коронавируса и добилась ее регистрации в 70 странах. Массовый экспорт вакцины за рубеж должен был стать "славой российской науки и фармацевтики", - говорит Власов. "Но пока это выглядит не очень славно", - добавляет он, имея в виду задержки с поставками.

"Спутник V" все еще не одобрен ни Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ни Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). В Москве считают, что это за этим скрываются политические мотивы, но представители ВОЗ и ЕМА настаивают на том, что производитель вакцины пока не предоставил всех необходимых документов. 21 октября ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины.

Вакцинация "Спутником V" в Венесуэле

"Об успехе российской вакцины можно будет судить, когда она будет применяться в Европе, США или Японии", - считает Жаворонков. "А пока - за исключением Венгрии - российская вакцина в основном применяется в странах третьего мира", - отмечает он.

Власов также считает, что страны, которые зарегистрировали и закупили "Спутник V", делали это преимущественно вынужденно, потому что другие заслуживающие большего доверия производители не могли гарантировать поставки в нужных объемах: "Российская вакцина выступила здесь не в качестве чемпиона качества, а в виде более доступного продукта".

Однако теперь, когда страны столкнулись с задержками в поставках "Спутника V", многие стали переходить на вакцинацию другими препаратами. Врачи в Венесуэле, например, советуют тем, кто не дождался второй прививки "Спутника V" привиться китайским препаратом Sinovac.

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