Почему Россия задерживает поставки "Спутника V" за рубеж

Массовый экспорт "Спутника V" должен был прославить российскую науку и фармацевтику. Но к середине октября Россия поставила лишь 8% обещанных доз. В результате жители многих стран прививаются китайской альтернативой.
Перед центрами вакцинации в столице Венесуэлы Каракасе уже несколько недель выстраиваются длинные очереди. Местные жители стоят в них часами, чтобы получить вторую дозу вакцины "Спутник V", но часто уходят домой без прививки.
Подобные проблемы с поставками российского препарата в последние несколько месяцев были и в других странах Латинской Америки, к примеру, в Боливии и в Аргентине. А Гватемала даже просила Россию вернуть деньги за непоставленную вакцину, после чего в страну экстренно было направлено две партии препарата.
В официальном Twitter-аккаунте российской вакцины постоянно появляется информация о новых поставках. К примеру, в понедельник, 18 октября были опубликованы кадры коробок с надписью "Спутник V - первая зарегистрированная вакцина от COVID-19" в аэропорту Каракаса. В них, как подтвердили DW в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением препарата за рубежом, 430 тысяч доз второго компонента вакцины.
А именно второй компонент с таким нетерпением ждут венесуэльцы. Среди них и 88-летняя Эсперита Гарсия де Перез. Свой первый укол "Спутника V" она получила еще в мае, а пока ждала вторую дозу, успела заразиться коронавирусом.
"Я много месяцев провела в тревожном ожидании второй дозы вакцины, - рассказала женщина информагентству AP. - Врачи то говорили, что она придет, то - что она не придет, то - что мне нужно еще подождать". Эсперита Гарсия добавляет, что для нее мучительна сама неизвестность. "Неважно, что вакцина задерживается, важно, чтобы была уверенность и надежда, что она появится", - говорит она.
Информации о том, сколько доз "Спутника V" получила Венесуэла и в какие центры вакцинации они поступили, не доходит до жителей страны, рассказал в интервью DW инфекционист Мануэль Энрике Фигера. "Даже я, будучи действующим президентом Венесуэльского общества инфекционистов, не располагаю этой информацией", - добавил он.
"Поэтому люди, прослышав о прибытии новой партии вакцины, проводят по несколько часов в очередях. И в конце концов не получают дозы вакцины из-за того, что нет адекватной информации, которой они могли бы руководствоваться", - рассказал Фигера.
По данным британской аналитической компании Airfinity, которые она предоставила DW, Россия заключила контракты на поставку вакцины "Спутник V" с 62 странами примерно на один миллиард доз. Но в реальности экспортировали лишь 76 миллионов доз препарата. Это меньше, чем 8% обещанного.
Самая большая нехватка вакцины ощущается в Иране. В апреле правительство страны заключило соглашение с РФПИ на поставку 60 миллионов доз "Спутника V" в 2021 году. Пока, согласно данным Airfinity, страна получила лишь 1,7 миллионов. В Турцию поставили 400 тысяч из заказанных 50 миллионов, а в Узбекистан - 460 тысяч из 35 миллионов.
На просьбу прокомментировать ситуацию с поставками вакцины "Спутник V" в РФПИ ответили, что они "в полном объеме выполняют контракты на поставку вакцины "Спутник V", включая второй компонент вакцины". В компании не отрицали, что задержки с поставками были, но заверили, что "на данном этапе они полностью устранены благодаря росту производства вакцины как в РФ, так и за рубежом".
Эпидемиолог и профессор Высшей школы экономики Василий Власов отмечает, что полную информацию о том, что и куда поставляется, получить очень сложно. Он отмечает, что в оценке процессов поставок следует ориентироваться на информацию со стороны получателей вакцины. "Именно получатели вакцины, которые говорят, что они чего-то не получили и вообще верните наши деньги, являются для нас надежными источниками информации", - добавил он.
Причиной задержки с поставками может быть нехватка производственных мощностей, ведь речь идет о высокотехнологичном производстве. "Для изготовления вакцины нужно множество компонентов, и каждый из них может быть проблемой, - рассказывает Власов, - начиная даже со стекла для ампул, которое является дефицитным материалом на российском рынке". Фармацевтическая индустрия и ее проблемы, подчеркивает он, очень скрыты от внешнего взгляда.
Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков также предполагает, что производители российской вакцины столкнулись с нехваткой мощностей. В российских регионах ранее также наблюдались перебои с поставками вакцины, отмечает он, из-за чего в Хабаровском крае и Удмуртии, к примеру, власти даже были вынуждены приостановить вакцинацию.
Россия еще в августе прошлого года первой в мире разработала вакцину от коронавируса и добилась ее регистрации в 70 странах. Массовый экспорт вакцины за рубеж должен был стать "славой российской науки и фармацевтики", - говорит Власов. "Но пока это выглядит не очень славно", - добавляет он, имея в виду задержки с поставками.
"Спутник V" все еще не одобрен ни Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ни Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). В Москве считают, что это за этим скрываются политические мотивы, но представители ВОЗ и ЕМА настаивают на том, что производитель вакцины пока не предоставил всех необходимых документов. 21 октября ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины.
"Об успехе российской вакцины можно будет судить, когда она будет применяться в Европе, США или Японии", - считает Жаворонков. "А пока - за исключением Венгрии - российская вакцина в основном применяется в странах третьего мира", - отмечает он.
Власов также считает, что страны, которые зарегистрировали и закупили "Спутник V", делали это преимущественно вынужденно, потому что другие заслуживающие большего доверия производители не могли гарантировать поставки в нужных объемах: "Российская вакцина выступила здесь не в качестве чемпиона качества, а в виде более доступного продукта".
Однако теперь, когда страны столкнулись с задержками в поставках "Спутника V", многие стали переходить на вакцинацию другими препаратами. Врачи в Венесуэле, например, советуют тем, кто не дождался второй прививки "Спутника V" привиться китайским препаратом Sinovac.
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