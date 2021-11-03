 ″Обнуление″ QR-кодов вакцинации в России. К чему это привело | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Обнуление" QR-кодов вакцинации в России. К чему это привело

Часть жителей России обнаружила, что их сертификаты вакцинации стали недействительными. Какую реакцию спровоцировал инцидент, который российские власти назвали "сбоем"?

Сотрудница полиции контролирует QR-код в московском метро

Сотрудница полиции контролирует QR-код в московском метро

С 8 ноября 2021 года в России ввели новую форму сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. В соответствующем приказе Минздрава РФ говорится, что в документе должны содержаться в том числе сведения о ревакцинации и наличии медицинских противопоказаний. Сертификат должен формироваться на портале госуслуг в течение трех календарных дней после внесения в систему сведений об иммунизации или перенесенной инфекции. При этом сертификаты вакцинации, выданные ранее, должны быть переоформлены в автоматическом режиме до 1 марта 2022 года. 

Пропавшие сертификаты о вакцинации

В день вступления в силу приказа Минздрава у жителей ряда регионов России оказались аннулированы QR-коды, срок действия которых составляет год. Первыми на "обнуление" пожаловались жители Хабаровского края. Пользователи соцсетей сообщили, что за ночь срок действия их сертификатов о вакцинации на портале госуслуг сократился с года до шести месяцев. В результате у тех, кто прошел иммунизацию относительно давно, QR-коды оказались просроченными, пишет РИА "Новости".

Карикатура Сергея Елкина

Карикатура Сергея Елкина

Впоследствии ту же проблему обнаружили москвичи и жители ряда других регионов. Каких-либо уведомлений о сроках действия их сертификатов пользователи портала госуслуг не получили. По данным "Интерфакса", у некоторых владельцев сертификатов, срок действия которых заканчивается в январе, документ и вовсе пропал из личного кабинета. Спустя еще некоторое время в работе портала госуслуг произошел сбой, и при попытке проверить QR-код часть пользователей не смогла зайти на сайт.

Очереди в прививочные пункты и торговые центры

По сообщениям региональных СМИ, "обнуление" сертификатов о вакцинации вызвало панику среди населения. Так, например, в Приморском крае и Томской области увеличились очереди в прививочные пункты. Большинство томичей приехали делать повторные прививки как раз из-за сбоя в программе, пишет "Комсомольская правда". А в Приморье в пункты иммунизации выстроились километровые очереди, сообщает издание.

В московском метро

В московском метро

В Тюмени из-за сбоя на портале госуслуг увеличилось время проверки сертификатов на входах в торговые центры, что привело к росту очередей. В Свердловской области для отдельных посетителей оказались недоступны как торговые центры, так и другие зоны "ковид-фри", сообщают "Вести Урал".

В Волгограде часть жителей не смогла попасть в заведения общепита, магазины и общественный транспорт. С ограничениями из-за аннулированных сертификатов также столкнулись в Омске, Туле и Саратове: при считывании QR-кодов оказывалось, что документы недействительны.

"Ничего в этом страшного нет"

В федеральном оперштабе "обнуление" сертификатов о вакцинации объяснили техническим сбоем и сообщили, что на портале госуслуг должны восстановить прежние сроки действия документов в течение дня. На самом сайте какой-либо информации об аннулировании документов нет, однако в Минцифры РФ заверили, что QR-коды, полученные после вакцинации, действительны в течение всего срока их действия.

Ситуацию с "обнулением" сертификатов впоследствии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют сокращать сроки действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса: "Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала. Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями. Ничего в этом страшного нет".

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:38

QR-коды в Москве отменили из-за приближающихся выборов? (21.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Сколько на самом деле заболевших ковидом в России (23.07.2021)  

Осторожно, подделка: в ЕС боятся россиян с фальшивыми ковид-паспортами. "DW Новости" (02.11.2021)  

Также по теме

Themenbild / Symbolfoto:Digitale Covid Zertifikate der EU auf einem Smartphone,vollstaendiger Impfschutz Impfzertifikat,Digitaler Impfpass,Impfausweis. Urlauber,Reisende mit Gepaeck mit Mundschutz,Maske vor Abflugtafel im Terminal 2. Kostenlose Corona-Tests am Muenchner Flughafen jetzt moeglich Ankommende Passagiere bekommen am Flughafen Muenchen ab sofort einen kostenlosen Corona-Test. Es ist ein freiwilliges Angebot - ueber verpflichtende Tests fÅ_r Rueckkehrer aus Risikogebieten wird weiter diskutiert. Reisende, die aus dem Urlaub zurueckkommen, koennen sich ab sofort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Â

Паспорта вакцинации ЕС из даркнета, или Как Гитлер привился от ковида 03.11.2021

"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. Как оказался возможным этот взлом и действительно ли он - дело рук русских хакеров?

Pandemie in Kasachstan. Einschränkungen in Alma-Aty, Impfung Centren, Mai 2021

Прививка от коронавируса: как проходит вакцинация в Казахстане 13.05.2021

В Казахстане вакцинация от коронавируса идет не столь быстрыми темпами, как ожидалось. Какие вакцины предлагают населению, сколько человек уже сделали прививку и чего опасаются казахстанцы?

Impfpass nach zweiter erfolgter Impfung mit AstraZeneca gegen Covid-19, Sars-CoV-2, Corona-Krise, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland

Коронавирус: Украина синхронизирует с ЕС "паспорта вакцинации" 24.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились 167 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 24 мая.

Реклама