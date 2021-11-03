"Обнуление" QR-кодов вакцинации в России. К чему это привело

С 8 ноября 2021 года в России ввели новую форму сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. В соответствующем приказе Минздрава РФ говорится, что в документе должны содержаться в том числе сведения о ревакцинации и наличии медицинских противопоказаний. Сертификат должен формироваться на портале госуслуг в течение трех календарных дней после внесения в систему сведений об иммунизации или перенесенной инфекции. При этом сертификаты вакцинации, выданные ранее, должны быть переоформлены в автоматическом режиме до 1 марта 2022 года.

Пропавшие сертификаты о вакцинации

В день вступления в силу приказа Минздрава у жителей ряда регионов России оказались аннулированы QR-коды, срок действия которых составляет год. Первыми на "обнуление" пожаловались жители Хабаровского края. Пользователи соцсетей сообщили, что за ночь срок действия их сертификатов о вакцинации на портале госуслуг сократился с года до шести месяцев. В результате у тех, кто прошел иммунизацию относительно давно, QR-коды оказались просроченными, пишет РИА "Новости".

Карикатура Сергея Елкина

Впоследствии ту же проблему обнаружили москвичи и жители ряда других регионов. Каких-либо уведомлений о сроках действия их сертификатов пользователи портала госуслуг не получили. По данным "Интерфакса", у некоторых владельцев сертификатов, срок действия которых заканчивается в январе, документ и вовсе пропал из личного кабинета. Спустя еще некоторое время в работе портала госуслуг произошел сбой, и при попытке проверить QR-код часть пользователей не смогла зайти на сайт.

Очереди в прививочные пункты и торговые центры

По сообщениям региональных СМИ, "обнуление" сертификатов о вакцинации вызвало панику среди населения. Так, например, в Приморском крае и Томской области увеличились очереди в прививочные пункты. Большинство томичей приехали делать повторные прививки как раз из-за сбоя в программе, пишет "Комсомольская правда". А в Приморье в пункты иммунизации выстроились километровые очереди, сообщает издание.

В московском метро

В Тюмени из-за сбоя на портале госуслуг увеличилось время проверки сертификатов на входах в торговые центры, что привело к росту очередей. В Свердловской области для отдельных посетителей оказались недоступны как торговые центры, так и другие зоны "ковид-фри", сообщают "Вести Урал".

В Волгограде часть жителей не смогла попасть в заведения общепита, магазины и общественный транспорт. С ограничениями из-за аннулированных сертификатов также столкнулись в Омске, Туле и Саратове: при считывании QR-кодов оказывалось, что документы недействительны.

"Ничего в этом страшного нет"

В федеральном оперштабе "обнуление" сертификатов о вакцинации объяснили техническим сбоем и сообщили, что на портале госуслуг должны восстановить прежние сроки действия документов в течение дня. На самом сайте какой-либо информации об аннулировании документов нет, однако в Минцифры РФ заверили, что QR-коды, полученные после вакцинации, действительны в течение всего срока их действия.

Ситуацию с "обнулением" сертификатов впоследствии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют сокращать сроки действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса: "Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала. Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями. Ничего в этом страшного нет".

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