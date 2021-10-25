Ковид в Татарстане: новые ограничения, QR-коды и протест недовольных

С 30 октября Татарстан, как и большая часть регионов России, уходит на так называемую выходную неделю из-за ухудшившейся ситуацией с распространения COVID-19. Ежедневно в стране фиксируют более 30 тысяч случаев новых заражений. Первые места в антирейтинге сохраняются за Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом. Татарстан на этом фоне выглядит куда спокойнее. Ежедневно в республике выявляют лишь более 100 случаев новых заражений, в то время, как в соседней Ульяновской области - более 400 случаев, в Башкортостане - свыше 600, а в Самарской области - около 900.

Тем не менее еще до введения локдауна по всей стране власти Татарстана уже ужесточили коронавирусные ограничения. С 11 октября в республике в оборот введены QR-коды о вакцинации. Только их обладатели (жители, прошедшие полный курс вакцинации) могут без ограничений посещать места массового скопления людей - торговые центры, кинотеатры, спортзалы, кафе и так далее. Также свободно передвигаться могут те, кто переболел коронавирусной инфекцией и получил соответствующий сертификат. Для остальных вход закрыт.

Причины распространения COVID-19 и иск против правительства

Рост заболеваемости в республике медленно начался в конце сентября. Если еще 15 сентября официальная статистика показывала 47 новых заражений за сутки, то 27 сентября число заразившихся увеличилось до 62 и продолжило расти. В день введения QR-кодов в Татарстане было выявлено 100 новых случаев инфицирования. Рост не так велик, но и процент вакцинировавших за это время мало изменился. Полный курс вакцинации в Татарстане прошли более 1,1 млн человек. При этом, судя по тем же официальным данным, уровень коллективного иммунитета едва превышает 30%.

Столица Татарстана Казань

После введения QR-кодов в Татарстане некоторые группы граждан осудили принятые ограничения и создание искусственного спроса на вакцинацию. Одни выходили на протесты против новых мер, другие готовили иск против местных властей. Казанский активист Евгений Хабибуллин уверен, что введенные ограничения противоречат Конституции РФ, поскольку "провозглашают принудительный характер вакцинации" и лишают граждан "возможности свободного передвижения, свободного труда и права на добровольное согласие на медицинское вмешательство".

Он заявляет, что не отрицает опасности распространение инфекции и не называет себя антиваксером. "Почему ограничения не принесут пользы? Потому что я лично каждый день езжу в метро, и там при большом скоплении людей коронавируса как будто нет, а в торговом центре, кинотеатре ужас как он атакует людей. Я считаю эти меры глупыми и неоправданными", - говорит активист. Он обратился в Верховный суд республики с иском, требуя отмены введенных ограничений. Этот случай - не единственный в своем роде. Ранее активисты из соседнего Башкортостана пытались оспорить принятые дополнительные меры. Первый их иск суд отклонил, а рассмотрение повторного назначил на 26 октября.

Public good и проблемы гражданского общества

Казанский социолог, профессор Департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Искандер Ясавеев говорит, что поддерживает введение дополнительных ограничений и одновременно приветствует попытки выражения несогласия с ними со стороны других граждан. "Эти попытки показывают, что граждане некритически принимают не все, что сверху спускается. Суды - замечательный инструмент для отстаивания своих прав. Свобода слова, свобода собраний, свобода прессы - это где-то далеко, это нас не касается, а QR-коды - это вмешательство в нашу повседневную жизнь. Видимо, это вызывает такую реакцию", - поясняет Ясавеев.

Социальный антрополог РАНХиГС Александра Архипова видит одной из главных причин недовольства вводимыми ограничениями отсутствие в обществе понятия "public good" (общественное благо. - Ред.) и специфическое отношение граждан к властям. "Власть в России не воспринимается как часть гражданского общества, с которой мы должны выстраивать какие-то отношения. У многих в голове есть идея, что они отдельно, и мы отдельно: "Они воруют, но главное, чтобы они не лезли в мою жизнь", - отмечает Архипова.

При такой модели разделения мира на "их" и "меня" и при отсутствии категории public good все это, по ее словам, приводит к тому, что в ситуации, когда правительство объявляет какие-то очередные меры, требующие вмешательства в частную жизнь, они вызывают сильное возмущение. "А отсутствие концепта public good не позволяет согласиться с утверждением, что я должен вакцинироваться, чтобы другие не умерли", - добавляет социальный антрополог.

Тем временем иск казанского активиста Евгения Хабибуллин приняли к рассмотрению в Верховном суде Татарстана, но дату заседания пока не назначили. Сам активист не верит, что суд удовлетворит его требования и отменит ограничения: "Я в рамках закона подал иск, но вероятность того, что суд встанет на сторону граждан, невелика".

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