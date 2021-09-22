В Москве стопроцентно доминирует дельта-штамм коронавируса

"В Москве в настоящее время 100% доминирует дельта-штамм коронавируса", - сообщила в среду, 22 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, это было установлено учеными в рамках постоянного исследования генома SARS-CoV-2.

Работу осуществляют эксперты на базе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Центра лабораторных исследований департамента здравоохранения столицы. "Мы проводим постоянное исследование генома SARS-CoV-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело", - отметила Ракова.

Замградоначальника также добавила, что "по отношению к прошлой неделе" прирост новых случаев инфицирования составил 24%, а объем госпитализаций вырос на 15%. По официальным данным, суточная заболеваемость COVID-19 увеличивается со второй декады сентября. По мнению специалистов, это связано с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, а также - с возобновлением школьных занятий.

В РФ - почти 20 тыс. новых инфицированных за сутки

Как указали в оперативном штабе, за минувшие 24 часа выявлено 19 706 случаев заражения вирусом нового типа в 85 регионах России. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве (1991), Санкт-Петербурге (1521), Подмосковье (986).

С диагнозом COVID-19 за сутки умерли 817 человек. С начала пандемии общий показатель летальных исходов достиг 200 625, число выявленных инфицированных - 7 333 557.

Между тем 21 сентября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российские операторы начали продавать туры для вакцинации за рубежом препаратами от COVID-19, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Чаще всего предлагают поездки в Сербию, где прививают иностранцев препаратами BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. Выполняются также туры в Германию.

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