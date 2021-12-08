Помогает прививка от коронавируса или нет? Что нового узнали ученые

Нужно ли делать прививку от коронавируса или нет, если все равно существует риск заболеть, даже когда человек вакцинирован? Ученые и медики по-прежнему исходят из того, что прививку делать нужно. Так от чего же она защищает? Собрали для вас основные аргументы ученых в пользу вакцинации.

Прививка защищает от коронавируса

Согласно данным немецкого Института имени Роберта Коха (RKI) и американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцины мРНК защищают от первоначального варианта коронавируса SARS-CoV-2 минимум на 80 процентов. От более заразного дельта-варианта, согласно данным RKI, полученным за последние 4 недели, такие вакцины обеспечивают защиту примерно на 66 процентов. Это касается всех возрастных групп старше 18 лет.

Согласно данным, прививка в возрастной категории от 12 до 17 лет защищает на 90 процентов

В возрастной группе от 12 до 17 лет прививка обеспечивает защиту от коронавируса в среднем на 90 процентов. Правда, из данных, предоставленных RKI, нельзя установить, имеют ли дети и подростки после прививки более сильный иммунитет, или же указанные цифры являются следствием того, что делать прививки этой возрастной группе разрешили лишь недавно. Вакцинированные лучше защищены от дельта-варианта коронавируса, чем невакцинированные. По варианту омикрон данных пока нет.

Известно, что концентрация антител в организме несколько ослабевает спустя 6-9 месяцев после вакцинации. Но бустерная прививка демонстрирует многообещающие результаты. Исследования в Израиле показывают, что третья прививка помогает предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В Израиле число заражений летом нынешнего года снова выросло, хотя большая часть населения уже была вакцинирована. После чего в стране началась кампания бустерной вакцинации. Сейчас уровень заражений в Израиле вновь снизился.

Прививка предотвращает от тяжелого течения ковида

Несмотря на то, что иммунитет от коронавируса спустя некоторое время после прививки ослабевает, защита от тяжелого течения заболевания остается стабильно сильной. Исследования, проведенные в США, показали, что риск инфицирования для вакцинированных в 8 раз меньше, чем для невакцинированных.

В палате интенсивной терапии для больных ковидом

Кроме того, опасноcть оказаться в больнице с тяжелым течением болезни или умереть в 25 раз меньше у тех, кто привит. К такому же результату пришли и в немецком RKI. Cогласно актуальным данным, лишь в 0,37 процента возможных случаев заражения коронавирусом несмотря на прививку пациенты оказались в больнице с ковидом в тяжелой форме. Защита от тяжелого течения болезни, при котором необходимо лечение в палате интенсивной терапии, составляет 92 процента.

Число привитых, которые оказались в больнице, заразившись коронавирусом, меньше, чем число непривитых, тоже попавших в больницу с этим диагнозом. Если бы доля вакцинированных в населении Германии была ниже, система здравоохранения страны сейчас оказалась бы на грани коллапса.

Риски заболеть ковидом выше, чем риски от прививки

По данным немецкого Института имени Пауля Эрлиха, вероятность тяжелых побочных эффектов после прививки от коронавируса составляет 0,02 процента. При этом риск столкнуться с тяжелыми симптомами ковида, не имея прививки, намного выше: каждый десятый такой пациент страдает от тяжелого течения болезни.

Инфицированные коронавирусом имеют риск заболеть затяжным ковидом. По данным Немецкого общества пневмологии и дыхательной медицины, 15 процентов тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, сталкиваются с затяжным ковидом. От него может защитить вакцинация.

Прививка уменьшает риск заболевания затяжным ковидом

Поскольку прививка может сильно уменьшить риск заражения коронавирусом, она предоставляет и защиту от затяжного ковида. У тех же, кто не был вакцинирован, выше вероятность развития этого синдром. Первые исследования, кроме прочего, были посвящены тому, как риск затяжного ковида снижается в случае прививки, даже если она не спасла от инфицирования.

Опрос, проведенный с помощью специального мобильного приложения для смартфонов в Великобритании, показал, что затяжной ковид среди привитых встречается на 50 процентов меньше, чем среди непривитых. Но недостатком этого исследования является то, что участники исследования заносили данные о своих симптомах самостоятельно, без медицинского подтверждения.

Кроме того, среди участников опроса почти не было пожилых людей и жителей регионов со слабой экономикой. Большую часть опрошенных cоставляли женщины. Данные касались первой половины 2021 года, тогда еще не был широко распространен дельта-вариант коронавируса и не существовало омикрон-варианта.

Другое исследование, проведенное учеными из Университета Оксфорда, выявило одинаковое число заболеваний затяжным ковидом среди привитых и непривитых. Но и у него есть свои недостатки: оно базируется на задокументированных медицинских данных, поступивших от врачей и из больниц. Но при этом не учитывались случаи, когда у заболевших были легкие симптомы и они не обращались с ними к врачу. И данные этого исследования также касались лишь первой половины 2021 года.

Почему прививки могут защитить от затяжного ковида? На этот счет есть одна научная теория. Ученые дискутируют о том, может ли быть причиной затяжного ковида так называемое формирование резервуара. Речь идет о том, что организм может накапливать коронавирус во время заражения. А иммунная система у привитых может предотвратить такой эффект.

При этом можно предположить, что дельта-вариант может стать причиной большего количества заболеваний затяжным ковидом у привитых. Зараженные дельта-вариантом сразу после инфицирования получают большую вирусную нагрузку, что может вести к формированию резервуаров и затяжному ковиду.

Прививка помогает тем, у кого затяжной ковид

Данные Национальной статистической службы Великобритании показывают, что после первой прививки жалобы на симптомы затяжного ковида у исследуемых пациентов снизились на 13 процентов. После второй улучшение произошло у 9 процентов. Тем не менее пока непонятно, может ли вакцинация убрать синдром затяжного ковида и в долгосрочной перспективе или даже излечить от него.

Привитые защищают непривитых

Те, кто вакцинирован, тоже могут подхватить коронавирусную инфекцию и быть ее переносчиками. Но вакцинированные реже являются ими. Ученые исходят из того, что иммунная система привитого человека недолго сохраняет вирусную нагрузку в организме, поэтому вакцинированные не распространяют большое число зараженных частиц при выдохе.

Но такой эффект наблюдался при первоначальном варианте коронавируса, при дельта-варианте он снизился. Исследования даже показали, что вирусная нагрузка для привитых и непривитых при заражении дельта-вариантом одинакова. Данных по омикрон-варианту пока нет. Означает ли это, что вакцинированные, которые заразились дельта-штаммом, так же заразны как невакцинированные?

На этот вопрос должны ответить результаты некоторых исследований, которые пока не подтверждены независимой экспертизой. Одно из них проводилось учеными из Университета Оксфорда, изучившими почти 150 000 контактов, которые удалось проследить почти в 100 000 случаев заболевания коронавирусом. Речь шла и о привитых, и о непривитых. Ученые исследовали, какие группы - вакцинированных или невакцинированных - распространяют коронавирус, а также эффективно ли препятствовали передаче корнавируса вакцины BioNTech/Pfizer и AstraZeneca.

Вакцины значительно уменьшали передачу дельта-варианта коронавируса

Результаты показали, что обе вакцины значительно уменьшали передачу дельта-варианта, при этом BioNTech/Pfizer была эффективнее. Кроме того, исследование выявило, что те, кто имел контакты с привитыми и инфицированными коронавирусом, заболевали реже, чем те, кто, имел контакт с непривитым и заразившимся коронавирусом человеком. У того, кто контактировал с инфицированным, ранее привитым BioNTech/Pfizer, вероятность заражения ковидом была на 65 процентов меньше. А случае AstraZeneca вероятность уменьшалась на 36 процентов.

Как показывают данные различных исследований, привитые и непривитые имеют похожую концентрацию вируса в организме. Но привитые с меньшей вероятностью могут заражать им других лиц. Их организм быстрее может побороть вирус, и они выделяют при дыхании меньше зараженных частиц.

Смотрите также:

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Moderna: родом из университета Гарварда На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса У AstraZeneca - "оксфордская вакцина" Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса "Спутник V": самая первая регистрация В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Sinovac: тихий конкурент из Китая Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса CureVac: принтер для вакцин от Tesla Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Johnson&Johnson: достаточно одной дозы Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen. Автор: Андрей Гурков

