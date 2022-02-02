Мигранты портят статистику вакцинации в Германии? Новые данные

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Считается, что в ФРГ среди выходцев из других стран, в том числе среди русскоговорящих, много тех, кто не желает прививаться от коронавируса. Новое исследование частично это опровергает.
Согласно расхожим представлениям, и доля вакцинированных, и готовность делать прививки от коронавируса, ниже среди живущих в Германии людей с миграционными корнями, чем среди коренных немцев. Об этом говорят, например, правящая бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey), главный вирусолог клиники Charité Кристиан Дростен (Christian Drosten), пишут немецкие газеты.
Но так ли это на самом деле? И если да, то почему? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в исследовании Института имени Роберта Коха (RKI) на эту тему, результаты которого опубликованы в четверг, 3 февраля 2022 года.
Социологический опрос проводился на немецком и пяти других языках, включая, русский. Выяснилось, что среди коренных немцев процент вакцинированных действительно выше, чем среди мигрантов. Но не потому, что среди последних особенно много неисправимых антиваксеров.
Наоборот, готовность вакцинироваться у них выше, чем у немцев, констатировала Элиза Вулькотте (Elisa Wulkotte) из RKI, представляя результаты исследования на онлайн-конференции. "Примечательно, что среди непривитых готовность вакцинироваться выше среди мигрантов, чем среди немцев, поэтому можно исходить из того, что среди непривитых мигрантов еще много людей, которые готовятся сделать прививки, - заявила она. - А вот кампания вакцинации среди коренных жителей, согласных на прививку, судя по всему, уже почти всех охватила".
Важное значение имеет знание немецкого языка. Чем оно лучше, тем больше вакцинированных среди мигрантов. Но есть и еще целый ряд факторов.
"Это уровень образования и размер доходов, возраст - чем старше, тем больше вакцинированных, - перечисляет Элиза Вулькотте. - Поэтому кампания вакцинации должна быть нацелена, в первую очередь, на лиц, плохо владеющих немецким языком и с низким социально-экономическим статусом".
Большую роль играют также психологические факторы, в частности, доверие к вакцинам и к немецкой системе здравоохранения вообще. Чем доверия больше, тем выше готовность мигрантов делать прививки. Кроме того, авторы исследования установили, что у мигрантов все-таки чуть больше предрассудков относительно вакцин, чем у коренных жителей ФРГ. Так, стать бездетными вследствие прививки от коронавируса необоснованно опасаются 51% непривитых немок и 58% - мигранток. То же самое касается страха мужчин за свою половую потенцию.
Исследование RKI хоть и проводилось на пяти языках, но не сравнивало ответы представителей различных групп мигрантов. Для этого, пояснила Вулькотте, выборка была слишком маленькой. Этот пробел восполнила на онлайн-конференции профессор университета в Билефельде Дорис Шеффер (Doris Schaeffer), которая сравнивала две группы мигрантов - выходцев из Турции и из бывшего СССР.
"Сюрпризом для нас стало то, что вопреки бытующим представлениям, общая медицинская компетентность этих мигрантов оказалась не хуже, а в целом даже лучше, чем у основного населения", - сказала она. То же самое касается опыта получения цифровой информации. Мигранты, отметила Шеффер, ищут информацию в интернете на разных языках и на сайтах стран своего происхождения. При этом, однако, как и коренным немцам им довольно трудно оценивать качество почерпнутой из интернета информации, ее нейтральность и правдивость.
"Есть и оборотная сторона, - заметила в этой связи Моцкан Эхари (Mosjkan Ehrari), руководительница информационного портала Handbook Germany. - Многое зависит от того, с каких сайтов они черпают информацию, какие истории им рассказывают сайты стран происхождения, какие фейки и легенды там муссируются, какие конспирологические теории распространяются".
Как бы то ни было, в том что касается отношения к вакцинации, авторы исследования университета Билефельда установили одно примечательное различие: выходцы из Турции хуже понимают необходимость медицинской профилактики, меньше знают о прививках, чем приезжие из бывшего Советского Союза. Так, указала профессор Шеффер, свыше 30 процентов жителей Германии с турецкими корнями говорят, что им не хватает медицинской информации на тему вакцинации, среди русскоговорящих таких только примерно 18 процентов.
Из всех федеральных земель Германии город Бремен имеет самую высокую долю мигрантов и одновременно - самый высокий процент вакцинированных жителей: 87% всех горожан, включая малолетних детей от нуля до четырех лет, для которых еще нет допущенной к применению вакцины.
В отличие от других федеральных земель Бремен с самого начала сделал ставку не только на крупные центры вакцинации, но и на мобильные группы, которые ездили по районам компактного проживания мигрантов и обращались к их жителям на их родных языках, поделился своим опытом организатор прививочной кампании в Бремене Кай Бультман (Kay Bultmann). При этом учитывались и не столь очевидные на первый взгляд социально-экономические факторы.
Бультман привел такой пример: некоторые мигранты не хотели покупать билет на общественный транспорт, чтобы съездить в центр вакцинации. Билет на автобус или трамвай в Бремене стоит на взрослого человека 2,85 евро (примерно 245 рублей) в один конец. Позднее, когда появились прививки для детей от пяти лет, семьям, имевшим приглашение на их вакцинацию, предоставлялся бесплатный проезд на общественном транспорте.
К русскоговорящим горожанам, рассказал Бультман, отвечая на вопрос DW, в Бремене также обращались на русском языке. "Разумеется, - признал он, - невозможно убедить всех, ведь у многих очень многие вещи глубоко укоренены, в частности, недоверие к институтам государственной власти".
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