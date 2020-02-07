MERS - коронавирус ближневосточного респираторного синдрома.
MERS - коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Его эпидемия в Южной Корее 2015 года стала самой крупной за пределами Аравийского полуострова. В общей сложности было зафиксировано 186 случаев заражения, 36 человек погибли. Под карантином долгое время находились более 16 тысяч человек.
Вот уже 3 недели подряд в Южной Корее не могут остановить распространение коронавируса MERS. Он поражает дыхательные пути и, по данным ВОЗ, в каждом третьем случае приводит к летальному исходу. Жертвами вируса уже стали 23 человека.