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MERS

MERS - коронавирус ближневосточного респираторного синдрома.

MERS - коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Его эпидемия в Южной Корее 2015 года стала самой крупной за пределами Аравийского полуострова. В общей сложности было зафиксировано 186 случаев заражения, 36 человек погибли. Под карантином долгое время находились более 16 тысяч человек.

24.01.2020, Hessen, Marburg: Virologe Sandro Halbe pipettiert in einem Forschungslabor des Instituts für Virologie der Philipps-Universität Marburg Zellkulturmedium. Das neuartige Coronavirus beschäftigt auch hessische Wissenschaftler. Die Virologen der Uni Marburg sind an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen den Lungen-Erreger beteiligt. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

Когда и где появится вакцина против коронавируса? 07.02.2020

Ученые во всем мире работают над созданием вакцины против нового коронавируса. Если исследования окажутся успешными, ее выпуск начнется летом 2020 года. Пока что самым действенным способом борьбы остается карантин.
GUANGZHOU, Jan. 26, 2020 -- A security personnel checks a passenger s temperature at a subway station in Guangzhou, south China s Guangdong Province, on Jan. 26, 2020. The province of Guangdong has made it mandatory for residents to wear face masks in public, effective from Jan. 26, an action to contain the new pneumonia epidemic. CHINA-GUANGDONG-GUANGZHOU-MASKS-MANDATORYCN LiuxDawei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Комментарий: Не позвольте заразить себя страхом перед коронавирусом 29.01.2020

Опасения из-за коронавируса распространяются быстрее его самого. Хотя вирус не так опасен, как можно предположить, и меры по борьбе с ним, принимаемые КНР, очень эффективны, уверен Фабиан Шмидт.
16.06.2015+++ A woman wearing a face mask stands at a special clinic where patients with respiratory issues can be treated in an isolated space to prevent possible spread to other patients, at Severance Hospital in Seoul on June 16, 2015. South Korea on June 16 reported three more fatalities from the MERS outbreak but health authorities said they were cautiously optimistic the worst was over as the number of new cases was falling. AFP PHOTO / JUNG YEON-JE (Photo credit should read JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)

Южная Корея объявила о завершении эпидемии MERS 28.07.2015

В Сеуле снят карантин с последнего человека, находившегося под подозрением на коронавирус. Премьер-министр Южной Кореи заявил, что больше нет повода для беспокойства.

MERS: что мы знаем об этом вирусе? (11.07.2015) 11.07.2015

Число жертв коронавируса MERS в Южной Корее выросло до 35 человек. Из-за вспышки заболевания в стране закрыты многие школы. Люди боятся выходить на улицу.

Эпидемия MERS в Южной Корее – насколько опасен коронавирус? (18.06.2015) 18.06.2015

Вот уже 3 недели подряд в Южной Корее не могут остановить распространение коронавируса MERS. Он поражает дыхательные пути и, по данным ВОЗ, в каждом третьем случае приводит к летальному исходу. Жертвами вируса уже стали 23 человека.
13.06.2015+++ A South Korean patience suspected of suffering from Middle East Respiratory Syndrome (MERS) is admitted to Kramare hospital in Bratislava, Slovakia after the he was transported by medical staff from the Northern Slovak town of Zilina on June 13, 2015. AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

Первая жертва MERS в Европе: от осложнений умер 65-летний пациент 16.06.2015

65-летний мужчина скончался в Германии от последствий заражения вирусом MERS. Врачи не ожидали такого исхода, поскольку пациент уже оправился от самого вируса.
14.06.2015+++ A passenger puts a masks on her son to prevent contracting Middle East Respiratory Syndrome (MERS) at the Incheon International Airport in Incheon, South Korea, June 14, 2015. A South Korean hospital suspended most services on Sunday after being identified as the epicentre of the spread of a deadly respiratory disease that has killed 15 people since being diagnosed in the country nearly four weeks ago. REUTERS/Kim Hong-Ji

Эксперт: Вирус MERS в Южной Корее - внутрибольничная инфекция 16.06.2015

В Южной Корее растет число погибших от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома. В интервью DW вирусолог Кристиан Дростен объясняет, как возник вирус и как с ним бороться.
12.06.2015+++ South Korean health officials fumigate a theater while wearing protective gear in Seoul on June 12, 2015. South Korea on June 12, reported four more cases of Middle East Respiratory Syndrome (MERS), bringing to 126 the total number of people diagnosed with the potentially deadly virus. AFP PHOTO / JUNG YEON-JE (Photo credit should read JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)

ВОЗ предупреждает об опасности дальнейшего распространения MERS 13.06.2015

Всемирная организация здравоохранения заявила о "крупномасштабной" вспышке заболевания в Южной Корее. Число жертв вируса выросло до 14.
SEOUL, SOUTH KOREA - JUNE 02: Visitors wearing masks walk in front of a health advisory sign about the MERS virus at a quarantine tent for people who could be infected with the MERS virus at Seoul National University Hospital on June 2, 2015 in Seoul, South Korea. The Ministry of Health and Welfare of South Korea confirmed two deaths from Middle East Respiratory Syndrome (MERS) on June 2, 2015. It reported six new cases of MERS, raising the number of confirmed local patients to 25. The first case was confirmed on May 20. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

В Южной Корее скончался шестой заболевший вирусом MERS 08.06.2015

Жертвами вируса MERS в Южной Корее стали 6 человек. Только за минувшие сутки число инфицированных смертельно опасным заболеванием выросло на 23 человека и достигло 87.
01.06.2015 A Chinese tourist wearing a mask to prevent contracting Middle East Respiratory Syndrome (MERS) tours the Gyeongbok Palace in Seoul, South Korea, June 1, 2015. South Korea struggled to contain an outbreak of Middle East Respiratory Syndrome (MERS) on Monday as health authorities announced three more cases, bringing the number of infections to 18 in just over 10 days. REUTERS/Choi Jae-gu/Yonhap ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA

Из-за эпидемии MERS в Южной Корее закрыты 900 школ 04.06.2015

Из-за вспышки коронавируса в Южной Корее закрыты около 900 школ. Президент страны призвала приложить больше усилий для борьбы с эпидемией и недопущения паники среди населения.