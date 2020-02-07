MERS - коронавирус ближневосточного респираторного синдрома.

MERS - коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Его эпидемия в Южной Корее 2015 года стала самой крупной за пределами Аравийского полуострова. В общей сложности было зафиксировано 186 случаев заражения, 36 человек погибли. Под карантином долгое время находились более 16 тысяч человек.