 SpFN: победит ли пандемию ковида ″супервакцина″ американских военных | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.02.2022

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Мир

SpFN: победит ли пандемию ковида "супервакцина" американских военных

Военные ученые США сообщают, что создали вакцину, защищающую от всех вариантов коронавируса. Теперь, говорят они, отпадет нужда в бустерах. Эксперты по поводу SpNF настроены скептически.

В лаборатории Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида (WRAIR)

В лаборатории Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида (WRAIR)

"Супервакцина", "панкоронавирусная вакцина", "чудо-оружие" - все эти восторженные эпитеты адресованы вакцине от коронавируса SpNF, которую в настоящее время испытывают в США в Aрмейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида (WRAIR). Она создана с использованием наночастиц шиповидного ферритина (сокращенно SpFN) и предназначена для защиты от инфекций, вызванных большим количеством вариантов коронавируса. Таким образом, в случае успеха испытаний в регулярных бустерах необходимости больше не будет. Одно средство - против всех мутаций вируса!

Как работает "супервакцина"?

SpFN - белковая вакцина. Ее принцип действия аналогичен белковой вакцине Novavax, которая была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в конце декабря прошлого года. SpFN базируется на ферритине, эндогенной белковой молекуле, способной накапливать железо. Она сворачивается в 24-гранный шар, очень похожий на футбольный мяч. На каждую новую грань наносится характерный шиповидный (спайковый) белок другого варианта коронавируса, что делает вакцину столь универсальной, а также легко модифицируемой.

вакцина Novavax в руке у врача

SpFN, как и Novavax, - белковая вакцина

Ранее одобренные вакцины также нацелены на этот шиповидный белок, потому что именно через него различные варианты коронавируса проникают в клетки человека. После вакцинации SpFN начинают вырабатываться антитела, которые связываются с этим белком таким образом, что вирус больше не может стыковаться со своим рецептором на наших клетках и, соответственно, больше не может заражать человека.

Одновременно вакцинация активирует Т-клетки, которые в случае наличия инфекции распознают и убивают инфицированные клетки, тем самым предотвращая размножение вируса. Вакцина SpFN также содержит своего рода усилитель - он, если использовать военную терминологию, немедленно приводит иммунную систему в состояние боевой готовности. Этот усилитель ALFQ, судя по заверениям изобретателей "супервакцины", получился особенно безопасным и эффективным.

Кроме того - в отличие от мРНК-вакцин - SpFN не нужно держать в холодильнике при двузначных температурах ниже нуля, что значительно упрощает хранение и доставку. Впрочем, это же относится и к белковой вакцине Novavax.

Успешные опыты на обезьянах

SpFN была разработана в Армейском исследовательском институте имени Уолтера Рида в Силвер-Спринге, штат Мэриленд. Сначала она была протестирована на бенгальских макаках. Вакцинация вызвала появление сильных нейтрализующих антител против исходного коронавируса, а также против четырех других его вариантов - альфа, бета, гамма и дельта - и даже была эффективна против вируса SARS-1, хотя он значительно отличается от SARS-CoV-2, написали исследователи из WRAIR в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

Врач в военной форме делает прививку американскому солдату

SpFN была разработана американскими военными учеными

По сообщениям СМИ, антитела, появляющиеся в результате использования SpFN, также должны быть способны бороться с омикрон-вариантом. Как рассказывают в WRAIR, после успешных испытаний на макаках уже были проведены исследования первой фазы и на людях. Их цель - получение информации о том, насколько эффективно действует SpFN на людей и как ими переносится эта вакцина.

"Испытания должны проложить путь для универсальной вакцины, которая защищает не только от текущего варианта вируса, но и от будущих, - поясняет один из создателей SpFN Кайвон Моджаррад. - Мы хотели бы дождаться получения клинических данных, прежде чем публиковать их, но пока все идет именно так, как мы надеялись".

Следующий коронавирус - в поле зрения

В долгосрочной перспективе, заявил медицинский советник Белого дома, главный американский инфекционист Энтони Фаучи, выступая в Конгрессе, разработка универсальной вакцины против коронавируса может внести вклад в предотвращение следующей пандемии. "Много инвестируется не только в улучшение имеющихся у нас вакцин против SARS-CoV-2, но и в разработку препаратов следующего поколения, особенно универсальных вакцин против коронавируса", - отметил Фаучи на слушаниях в Конгрессе.

Медицинский советник Белого дома, главный американский инфекционист Энтони Фаучи

Энтони Фаучи

То, что американские военные хотят изобрести универсальное средство, так называемую "серебряную пулю" против коронавирусов, - вовсе не случайность. Последние десятилетия показали, что в будущем следует ожидать появления новых агрессивных коронавирусов. "Ускоренное возникновение коронавирусов за последние 20 лет и распространение разных вариантов SARS-CoV-2 - например, "омикрона" - подчеркивают постоянную потребность в создании профилактических вакцин следующего поколения, которые обеспечивают широкую защиту", - указывает Кайвон Моджаррад.

"Наша стратегия заключалась в разработке такой технологии вакцины, которая потенциально могла бы обеспечить безопасную, эффективную и надежную защиту от нескольких штаммов и вариантов коронавируса", - добавил Моджаррад.

Сомнения по поводу американской "супервакцины"

Однако нам еще предстоит убедиться, действительно ли препарат, разработанный американскими военными учеными из WRAIR, представляет собой "чудо-оружие", которое станет переломом в борьбе с пандемией и сдержит распространение новых вариантов коронавируса.

"Я не вижу в данном случае "чудодейственной вакцины", - делится в интервью онлайн-порталу Т-Online иммунолог и научный директор Немецкого исследовательского центра ревматизма в Берлине Андреас Радбрух (Andreas Radbruch). - Еще неизвестно, защищает ли эта вакцина от всех мыслимых вариантов SARS-CoV-2, которых сегодня даже не существует. Я бы отнесся к этому скептически". По словам Радбруха, даже в сравнении с белковой вакциной от Novavax или мРНК-вакцинами, которые также можно очень быстро модифицировать против новых вариантов вируса, SpFN не является решающим фактором в борьбе с пандемией.

Сдержан и глава немецкого общества иммунологии Карстен Вацль (Carsten Watzl). "Да, белковые вакцины дешевле и их проще хранить - это их преимущества перед мРНК-вакцинами, особенно для бедных стран. Но возникающий после введения белковой вакцины иммунитет тоже не вечен, так что и в этом случае прививки придется повторять", - отмечает он.

Таким образом, резюмирует Андреас Радбрух, нам не надо надеяться на некое "чудо-оружие", потому что у нас уже есть "супервакцины", которые сдерживают распространение SARS CoV2, значительно снижают тяжесть протекания болезни, а также с помощью новой технологии мРНК сравнительно быстро модифицируются.

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    Автор: Андрей Гурков


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