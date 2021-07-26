 Франция усложнила жизнь невакцинированным. Что произошло? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.08.2021

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Европа

Франция усложнила жизнь невакцинированным. Что произошло?

Опасаясь четвертой волны коронавируса, власти Франции хотят побудить сограждан вакцинироваться. "Санитарные пропуска" ограничат доступ в общественные места лицам без прививки. Это нравится не всем.

Участники акций протеста против введения санитарных пропусков

Многие французы считают, что власти ограничивают их свободу

С начала пандемии парижскому ресторатору Сильвану Бело пришлось нелегко: годовой оборот в 2020 году снизился на 60%. С лета этого года дела, казалось бы, постепенно снова пошли в гору. Но теперь владельцу кафе "Франкур" на Монмартре придется столкнуться с еще одним препятствием на пути возвращения к привычному ведению бизнеса.

С 9 августа во Франции посетителям ресторанов и кафе придется предъявлять цифровой "санитарный пропуск" (Pass Sanitaire) или, иными словами, ковид-сертификат: приложение на смартфоне с QR-кодом, которое свидетельствует о том, что человек прошел полную вакцинацию. В качестве альтернативы необходим негативный результат свежего ПЦР-теста или заключение врача о перенесенном в течение последних шести месяцев ковиде.

Где нужен "санитарный пропуск"?

С 21 июля "санитарные пропуска" уже стали необходимым условием для похода на культурные и спортивные мероприятия с числом посетителей более 50 человек - в музеи, библиотеки, кинотеатры, на концерты и стадионы или, к примеру, на Эйфелеву башню. С 1 августа QR-коды должны предъявлять пассажиры внутренних и международных авиа- и наземных рейсов.

Эйфелева башня в Париже

С конца июля подняться на Эйфелеву башню можно только после предъявления "санитарного пропуска"

5 августа Конституционный совет Франции одобрил ужесточение ограничений, направленных на противодействие коронавирусу. Члены совета признали конституционными правила, принятые парламентом страны. Таким образом, зона применения "ковид-сертификатов" с 9 августа будет существенно расширена.

Теперь без этого документа нельзя будет поесть в ресторане или выпить в баре (в том числе, и на открытых террасах). Кроме того, станет обязательной вакцинация против коронавируса для медицинских работников  и тех, кто работает с людьми, входящими в группы риска. Те лица, кто не будет соблюдать это требование, рискуют быть отстраненными от работы - без сохранения заработной платы.

Французские власти надеются, что расширение действия "санитарного пропуска" побудит сограждан активнее вакцинироваться и сможет предотвратить четвертую волну коронавируса, начала которой опасаются из-за быстрого распространения чрезвычайно заразного дельта-варианта. В последние недели во Франции существенно возросло ежедневное число заражений: с трех тысяч в начале июля оно повысилось до более чем 20 тысяч в начале августа. Так что правительство всеми силами стремится достичь коллективного иммунитета в стране, о котором, по мнению вирусологов, можно говорить в том случае, если доля вакцинированного населения превышает 80%.

Акции протеста третьи выходные подряд

Владелец ресторана Сильван Бело согласен с тем, что от коронавируса нужно прививаться - он сам полностью вакцинирован, и у всех его сотрудников - а в ресторане работают 20 человек - есть, как минимум, одна прививка. Но Бело опасается, что новые правила причинят вред его бизнесу. "Кое-кто из наших клиентов уже сказал, что больше не придет, - рассказывает он. - Далеко не все хотят вакцинироваться или каждые 48 часов делать ПЦР-тест. Наш оборот уже и без того на 30% ниже уровня, которого мы обычно достигаем летом, потому что в этом году в Париже гораздо меньше туристов".

Сильван Бело - владелец ресторана на Монмартре

Сильван Бело - владелец ресторана на Монмартре

32-летнего Бело особенно удручает тот факт, что принятые правительством ограничительные меры начинают действовать всего спустя два месяца после того, как он снова смог открыть ресторан. Этому предшествовали долгие месяцы локдауна: "Мы ужасно обрадовались тому, что снова сможем принимать клиентов внутри помещения, а не только на открытых террасах - ведь это означало, что у нас будут посетители и в дождливую погоду".

Парижский ресторатор - не единственный, кто недоволен решением властей ввести ковид-сертификаты. С тех пор как президент Эмманюэль Макрон 12 июля объявил о новых правилах, десятки тысяч французов третьи выходные подряд выходят на акции протеста. Демонстранты считают, что их личная свобода находится под угрозой, а некоторые даже говорят о сегрегации в обществе. Они призывают правительство отменить "санитарные пропуска" и смягчить требования вакцинации для медицинских работников.

Большинство французов поддерживают ковид-сертификаты

Но хотя число протестующих растет каждую неделю, большинство французов согласны с действиями правительства. Согласно недавнему опросу института Ifop, с демонстрантами солидарны лишь 35-40% жителей страны. Еще один опрос, проведенный социологическими институтами Ipsos и Sopra Steria по заказу радиостанции Franceinfo, показывает, что более 60% французов выступают за "санитарный пропуск", а 74% одобряют обязательную вакцинацию медицинских работников.

Надпись на футболке: Макрон - вирус

Противники "санитарных пропусков" возмущены действиями французских властей

На пресс-конференции для французских СМИ в конце июля президент Макрон критически отозвался о требовании демонстрантов не ограничивать их свободу. "Не существует такого понятия как свобода, если ничего не предлагается взамен", - заявил он. С тех пор как Макрон объявил о новых правилах, количество ежедневных вакцинаций резко возросло.

По данным сайта Doctolib.fr, на котором собраны данные о большинстве прививок в стране, к началу августа во Франции еженедельно вакцинируются примерно 650 тысяч человек. В начале июля их было около 350 тысяч. Среди желающих сделать прививку от коронавируса появилось немало молодежи: доля 18-39-летних, которые получили, как минимум, первую дозу вакцины, с начала мая до 12 июля составляла 48%, а сейчас этот показатель вырос до примерно 64%.

"Санитарный пропуск": плохая идея или вынужденный шаг?

Впрочем, это вовсе не означает, что молодые люди целиком и полностью поддерживают принятые правительством меры по стимулированию программы вакцинации. Совсем наоборот, считает 30-летний Тома Грюнберг, менеджер по организации общественных мероприятий. "На мой взгляд, это драматичное решение и в целом очень плохая идея, - говорит он DW. - Я полностью вакцинирован, но не считаю, что прививка должна быть обязательной. Некоторые из моих друзей не хотят ее делать, так что нам придется встречаться дома или где-нибудь на улице".

Молодые парижане Тома и Камилла

Томас и Камилла не поддерживают введение "санитарных пропусков"

Его поддерживает и 29-летняя Камилла де Сен-Робер - девушка тоже получила две прививки. "Я понимаю, что нужно принимать какие-то меры, и мы должны держаться вместе, - убеждена она. - "Но мне не кажется, что правительство ведет прозрачную политику, а его методы не назовешь мягкими".

Неподалеку от Тома и Камиллы на набережной вдоль канала Сен-Мартен в Париже сидит 25-летний Марк Гучески. Он полностью поддерживает решение властей. "Конечно, они навязали нам этот "санитарный пропуск", но им пришлось действовать быстро, - поясняет молодой человек. - Дельта-вариант набирает силу, и вакцинация может замедлить его распространение. У правительства не было выбора".

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    Автор: Андрей Гурков


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Обязательная вакцинация: власти Франции готовы на жесткий сценарий

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