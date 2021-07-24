 Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер | Новости из Германии о Европе | DW | 31.07.2021

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Европа

Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер

В акциях в более чем 150 французских городах участвовали более 200 тысяч человек. В Париже вновь произошли столкновения агрессивных демонстрантов с полицией.

Акция протеста в Париже

Акция протеста в Париже

Во Франции в третьи выходные подряд прошли массовые демонстрации против ужесточения мер, направленных против распространения коронавируса, в том числе обязательной вакцинации медиков и ужесточения правил, касающихся ковид-паспортов. В акциях по всей стране приняли участие примерно 204 тысячи человек, сообщило в субботу, 31 августа, министерство внутренних дел Франции.

В общей сложности состоялись более 180 протестных акций в более чем 150 городах, в том числе, в Монпелье, Бордо, Марселе и Ницце.

В Париже - столкновения манифестантов с полицией

В Париже произошли столкновения между агрессивно настроенными демонстрантами и полицейскими. По данным телеканала BFMTV, в результате стычек пострадали три правоохранителя. На кадрах с места событий видно, что полиция использовала водометы. По данным главы МВД Жеральда Дарманена, в Париже задержаны 10 человек, еще 9 - в регионах. Порядок на акциях в Париже охраняли более 3 тысяч полицейских. 

Лидер правопопулистской партии "Национальное объединение" (ранее - "Национальный фронт" Марин Ле Пен призвала власти серьезно отнестись к требованиям демонстрантов и отменить принятые парламентом меры.

Во Франции вакцинировано 62 процента населения

В прошлые выходные в манифестациях против ужесточения санитарных мер участвовали около 161 тысячи человек, протестовавших против "диктатуры здоровья". В Париже также произошли столкновения демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Противники антиковидных мер, судя по соцопросам, не составляют большинство жителей Франции. В частности, в ходе исследования института Elabe по заказу телеканала BFMTV, проведенного 13 июля, 76 процентов респондентов поддержали обязательную вакцинацию. Около 62 процентов жителей страны уже получили, по меньшей мере, одну из двух необходимых доз вакцины от коронавируса, более половины населения прошла полную вакцинацию. По новым официальным данным, опубликованным 29 июля, около 85 процентов пациентов с пневмонией COVID-19 в больницах не привиты от коронавируса.

Законопроект об ужесточении санитарных мер

В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, с августа во Франции необходимы "санитарные пропуска" для посещения баров, ресторанов и торговых центров, в них будут пускать только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус.

25 июля законопроект одобрил Сенат, на следующий день его поддержало Национальное собрание. Новые правила вступят в силу 9 августа.

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    Автор: Андрей Гурков


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