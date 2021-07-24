Сенат Франции одобрил ужесточение мер борьбы с коронавирусом

Верхняя палата парламента Франции - Сенат - поддержала предложенный правительством законопроект, который предусматривает ужесточение мер борьбы с пандемией коронавируса. В числе прочего новые правила предполагают обязательную вакцинацию медицинских работников. В ходе голосования в ночь на воскресенье, 25 июля, документ поддержали 199 сенаторов, 123 были против. Между тем из-за ряда изменений в изначальном варианте проекта Сенату и нижней палате парламента - Национальному собранию еще предстоит согласовать его окончательный текст, чтобы прийти к компромиссу. Ожидается, что это состоится еще 25 июля.

Где необходимы "санитарные пропуска" во Франции

Днем ранее более 160 тысяч французов вышли на улицы с протестом против ужесточения карантинных мер, в частности расширения действия так называемых "санитарных пропусков". Эта мера подразумевает, что посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения действуют уже с 21 июля: вход разрешается лишь привитым, переболевшим COVID-19 либо предъявившим негативный тест.

Ужесточенные правила будут действовать при режиме чрезвычайного положения, во Франции он был продлен до конца октября. От обязательного тестирования будут освобождены несовершеннолетние. Кроме того, наличие "санитарных пропусков" не будет обязательным для посещения террас ресторанов.

Что думают французы об обязательной вакцинации

13 июля социологический институт Elabe во Франции опубликовал результаты опроса, проведенного им для телеканала BFMTV. Согласно им, большинство жителей страны (76%) готовы поддержать введение обязательной вакцинации для медработников. Расширение действия "санитарных пропусков" большинство французов также одобряют, выяснили социологи.

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