Во Франции более 160 000 человек выступили против антиковидных мер

По всей Франции прошли акции противников антиковидных мер властей. В 168 демонстрациях в субботу, 24 июля, участвовали около 161 тысячи человек, сообщило МВД в Париже. Протестующие вышли на улицы Парижа, Марселя, Страсбурга, Лиона, Лилля, Перпиньяне, Тулузы, Ниццы и других городах. Они выступали, в числе прочего, против расширения действия "санитарных пропусков" и планируемой обязательной вакцинации медработников.

Демонстранты призывали к отставке президента страны Эмманюэля Макрона, называя его "тираном", и скандировали лозунги "Свобода, равенство, братство", "Освободим Францию" и другие. Они протестовали против "диктатуры здоровья".

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

В столице прошли сразу три манифестации, общее число участников, по официальной информации, составило порядка 11 тысяч человек. Инициатором одной из них выступил бывший вице-председатель правопопулистской партии "Национальный фронт" (сейчас – "Национальное объединение") Флориан Филиппо.

Близ Елисейских полей произошли столкновения агрессивно настроенных ковид-диссидентов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ. Некоторые манифестанты возводили баррикады. В результате были задержаны девять человек. Сообщается также о беспорядках во время протестов в Лионе, акция в этом городе изначально была запрещена местными властями. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен осудил действия протестующих, заявив, что насилию подверглись полицейские, жандармы и журналисты.

Протесты против антикоронавирусных мер также прошли в Италии. По оценкам, около трех тысяч противников так называемого "зеленого паспорта" ЕС вышли на улицы Рима. Акции состоялись также в Милане, Турине, Неаполе и ряде других городов.

76 процентов французов - за обязательную вакцинацию

Противники антиковидных мер, судя по соцопросам, не составляют большинство жителей Франции. В частности, в ходе исследования института Elabe по заказу телеканала BFMTV, проведенного 13 июля, 76 процентов респондентов поддержали обязательную вакцинацию.

В середине июля президент Франции объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, с августа во Франции необходимы "санитарные пропуска" для посещения баров, ресторанов и торговых центров, в них будут пускать только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус.

В Италии обязательная вакцинация для врачей действует с мая. В Германии обсуждается возможность введения такой меры для персонала детских садов и школ.

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