Кто ответит за локдауны и попытку купить вакцину "Спутник"?

Ошибки в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе секретные переговоры с Москвой о прививках, надо расследовать в бундестаге и в региональных парламентах, считают в Германии.

"За локдауны ответите!". Подобные угрозы в адрес властей ФРГ не раз звучали на митингах ярых противников тех противоэпидемиологических мер, которые принимались в Германии во время пандемии COVID-19. С требованием критически проанализировать опыт 2020-2022 годов неоднократно выступали и различные центристские силы, в целом поддерживавшие государственную политику, но воспринимавшие некоторые решения как перегибы.

Депутаты требуют расследований антиковидных мер

И вот теперь в разных регионах ФРГ и на федеральном уровне дело пошло к созданию сразу нескольких парламентских комитетов или комиссий по расследованию антиковидных мер. Почему именно сейчас, спустя два с половиной года после окончания пандемии? Потому что, во-первых, сразу в трех восточногерманских федеральных землях состоялись выборы, после которых в региональных парламентах, ландтагах, значительно усилили свое влияние партии, активно этого требующие.

Жители саксонского города Баутцена несут 17 января 2022 года на демонстрации против ковидных ограничений транспарант "Мы, саксонцы, против ковидного безумия" Фото: Sebastian Kahnert/dpa ZB/picture alliance

А во-вторых потому, что меньше, чем через год, а то и раньше (в случае распада нынешней правящей коалиции), в Германии состоятся выборы в федеральный парламент, бундестаг, и различные партии рассчитывают с помощью публичного разбора ошибок, допущенных в борьбе с коронавирусом, набрать дополнительные очки - и ослабить позиции оппонентов.

Под ударом оказались сейчас и правящие в восточногерманской земле Мекленбург - Передняя Померания социал-демократы, которые в свое время не только всеми силами помогали достроить российский газопровод "Северный поток-2", но, как теперь выясняется, за спиной Берлина и Брюсселя всячески пытались еще и закупить российскую вакцину "Спутник V".

Инициатива партии АдГ в Саксонии

Ближе всего к созданию парламентского комитета по расследованию антиковидных мер сейчас, похоже, ландтаг Саксонии. Там соответствующую заявку подала правопопулистская и частично правоэкстремистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Она оспаривает законность таких принимавшихся саксонским правительством (в рамках общегосударственной политики) мер, как требование повсеместно носить медицинские маски, проведение массовой вакцинации и введение временного запрета на митинги и собрания из-за большого скопления людей. АдГ считает, что такой запрет имел целью "подавить протесты населения".

Дрезден, 1 сентября 2024 года. Лидер саксонского отделения АдГ Йорг Урбан и его сторонники довольны результатами выборов в ландтаг Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

За создание комитета в региональном парламенте, согласно саксонским законам, должна проголосовать пятая часть депутатов. В ландтаге в Дрездене 120 мест, а фракция АдГ насчитывает 40 депутатов, так что утверждению заявки не может помешать ничто, кроме начавшихся осенних каникул, но они длятся только две недели.

Создать такой комитет обещала в ходе избирательной кампании и левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ). Основанная лишь в начале 2024 года, она смогла, обогнав ряд традиционных партий, сразу же завоевать 15 мест в ландтаге и сформировать там третью по размерам фракцию. Но ей придется либо поддержать АдГ, либо присоединиться к фракциям демократического центра - консерваторам из ХДС, социал-демократам и "зеленым", которые, однако, предлагают сформировать не комитет, а комиссию.

Чем комитет отличается от комиссии

Тут следует иметь в виду особенность немецкой политической системы, предполагающей две различные формы парламентских расследований. Комитет по расследованию (Untersuchungsausschuss) состоит только из депутатов, он имеет многочисленные права, в том числе право вызывать свидетелей и экспертов, ему обязаны помогать государственные органы и суды, в том числе при принудительном вызове свидетелей и даже при их аресте в случае неявки. По итогам своей работы комитет публикует доклад, но он не выносит приговоры, это остается прерогативой судов, которые не обязаны следовать выводам парламентариев.

Заседание одного из комитетов по расследованию, учрежденных бундестагом в 2019 году Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

В свою очередь, комиссия по расследованию (Enquete-Kommission) состоит как из депутатов, так и из привлеченных экспертов, она не ведет собственных следственных действий, ее задача - проанализировать и обобщить имеющуюся информацию по комплексным вопросам, чтобы парламент на основе ее выводов мог принимать соответствующие решения.

Таким образом, комиссия предлагает выводы и решения на будущее, ее работа носит более фундаментальный характер, комитет же сосредоточен на конкретных минувших событиях, он призван выявить совершенные ошибки и определить ответственных за них.

Так что создание комитета - более жесткий вариант расследования, не случайно этот инструмент называют оружием оппозиции.

"Союз Сары Вагенкнехт": надо наказать ответственных

Вот почему в Саксонии оппозиционная АдГ настаивает на созыве именно комитета. Однако и ССВ, как видим, хочет воспользоваться этим оружием, хотя и ведет переговоры о вхождении в правящую коалицию. Но ей как новой партии, в значительной мере ориентирующейся на протестный электорат, выгодно выставить в нелицеприятном свете традиционные партии, находившиеся у власти во время пандемии.

Региональные лидеры партии ССВ: Сабине Циммерман в Саксонии (слева) и Катья Вольф в Тюрингии Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

"Людей ставили к позорному столбу, их дискредитировали, называя ковидными идиотами, магазины закрывались", - перечисляет обвинения в адрес властей Сабине Циммерман (Sabine Zimmermann), возглавляющая саксонскую земельную партийную организацию ССВ и ее фракцию в ландтаге. По ее словам, больше всего от локдаунов пострадали дети и молодежь, у многих возникли психические расстройства. К тому же "нужен сигнал, что пострадавшим от побочных действий прививок наконец-то начнут помогать".

Задача не в том, чтобы устроить трибунал, но надо засыпать рвы, расколовшие общество, а для этого надо привлечь к ответственности виновных в тяжких ошибках, подчеркивает она. "Лучший инструмент для этого - комитет по расследованию, только перед ним ответственные лица обязаны давать показания", - поясняет позицию ССВ Сабине Циммерман.

В Тюрингии "Союза Сары Вагенкнехт" тоже выступает за создание комитета, и на переговорах о создании трехсторонней правящей коалиции партия уже договорилась об этом с консерваторами из ХДС за спиной социал-демократов, которые предпочитают комиссию по расследованию.

Сепаратные переговоры о вакцине "Спутник V"

В восточногерманской земле Мекленбург - Передняя Померания депутаты ландтага из оппозиционной либеральной партии СвДП тоже настаивают на созыве комитета, но расследовать они призывают не антиковидные меры региональных властей, а попытки социал-демократического премьер-министра этого региона, бывшей звезды социал-демократов Мануэлы Швезиг (Manuela Schwesig) сепаратно договориться с Москвой о поставках вакцины "Спутник V".

Об этих переговорах газета Welt am Sonntag рассказала 5 октября в журналистском расследовании, проведенном на основе служебных документов, выдачи которых издание, ссылаясь на закон о свободе информации, добилось через суд. Давно уже не секрет, что Мануэла Швезиг, поддерживавшая особо тесные отношения с Москвой, настолько активно лоббировала российские интересы, что даже создала в Мекленбурге - Передней Померании фейковый фонд, якобы занимавшийся защитой природы и климата, а на самом деле помогавший при завершении строительства "Северного потока-2" обходить американские санкции. Эта афера, о которой всплывают все новые факты, чуть не стоила ей поста.

Осень 2021 года: после победы на выборах премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг вступает в должность на новый срок Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Но теперь выясняется, что она же, невзирая на предупреждения земельного ведомства по контролю за оборотом лекарственных средств, с 17 марта 2021 года вела секретные переговоры с Москвой о покупке российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", хотя она не была сертифицирована ни в Германии, ни в Евросоюзе.

В письме министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову от 7 апреля Мануэла Швезиг к тому же заверяла, что "решительно" поддерживает развертывание производства этой вакцины в своей федеральной земле. При этом она так спешила, что в нарушение действующих правил расходования бюджетных средств, без тендера, поручила ведение переговоров адвокатской конторе, которая получила за это гонорар почти в 40 тысяч евро. Переговорный процесс был остановлен лишь 16 августа 2021 года, свидетельствуют полученные Welt am Sonntag документы.

Либералы в ландтаге Мекленбурга - Передняя Померания уже в день публикации журналистского расследования потребовали создать парламентский комитет для всестороннего изучения "слепой веры в Россию" Мануэлы Швезиг и ее "потерпевшей крах сепаратной внешней политики". "Неважно, выступает ли Россия в роли агрессора или нарушает права человека, неважно, эффективна ли вакцина и будет ли она вообще сертифицирована, Швезиг прямо-таки держится за Россию и отвергает любые сомнения", - говорится в заявлении либералов. Однако пока не понятно, займется ли ландтаг в Шверине этой историей.

Комиссия бундестага по расследованию антиковидных мероприятий

В свою очередь, бундестаг еще в конце апреля 2024 года принял по требованию АдГ принципиальное решение создать комиссию по расследованию антиковидных мероприятий, но отправил проект решения в постоянные комитеты парламента на доработку. Первостепенная задача комиссии будет состоять в том, чтобы определить, соответствовали ли противоэпидемиологические меры в Германии ключевым конституционным положениям о правах человека.

Когда именно комиссия приступит к работе, пока не ясно. Но в решении сказано, что она должна представить доклад перед летними парламентскими каникулами 2025 года, иными словами - в момент нарастания предвыборной борьбы. К этому времени наверняка завершат работу и земельные комитеты по расследованиям антиковидных мер. Так что уже сейчас можно исходить из того, что противоэпидемиологическая политика властей ФРГ станет одной из важных тем предстоящей избирательной кампании 2025 года в Германии.