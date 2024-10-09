Кто ответит за локдауны и попытку купить вакцину "Спутник"?9 октября 2024 г.
"За локдауны ответите!". Подобные угрозы в адрес властей ФРГ не раз звучали на митингах ярых противников тех противоэпидемиологических мер, которые принимались в Германии во время пандемии COVID-19. С требованием критически проанализировать опыт 2020-2022 годов неоднократно выступали и различные центристские силы, в целом поддерживавшие государственную политику, но воспринимавшие некоторые решения как перегибы.
Депутаты требуют расследований антиковидных мер
И вот теперь в разных регионах ФРГ и на федеральном уровне дело пошло к созданию сразу нескольких парламентских комитетов или комиссий по расследованию антиковидных мер. Почему именно сейчас, спустя два с половиной года после окончания пандемии? Потому что, во-первых, сразу в трех восточногерманских федеральных землях состоялись выборы, после которых в региональных парламентах, ландтагах, значительно усилили свое влияние партии, активно этого требующие.
А во-вторых потому, что меньше, чем через год, а то и раньше (в случае распада нынешней правящей коалиции), в Германии состоятся выборы в федеральный парламент, бундестаг, и различные партии рассчитывают с помощью публичного разбора ошибок, допущенных в борьбе с коронавирусом, набрать дополнительные очки - и ослабить позиции оппонентов.
Под ударом оказались сейчас и правящие в восточногерманской земле Мекленбург - Передняя Померания социал-демократы, которые в свое время не только всеми силами помогали достроить российский газопровод "Северный поток-2", но, как теперь выясняется, за спиной Берлина и Брюсселя всячески пытались еще и закупить российскую вакцину "Спутник V".
Инициатива партии АдГ в Саксонии
Ближе всего к созданию парламентского комитета по расследованию антиковидных мер сейчас, похоже, ландтаг Саксонии. Там соответствующую заявку подала правопопулистская и частично правоэкстремистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Она оспаривает законность таких принимавшихся саксонским правительством (в рамках общегосударственной политики) мер, как требование повсеместно носить медицинские маски, проведение массовой вакцинации и введение временного запрета на митинги и собрания из-за большого скопления людей. АдГ считает, что такой запрет имел целью "подавить протесты населения".
За создание комитета в региональном парламенте, согласно саксонским законам, должна проголосовать пятая часть депутатов. В ландтаге в Дрездене 120 мест, а фракция АдГ насчитывает 40 депутатов, так что утверждению заявки не может помешать ничто, кроме начавшихся осенних каникул, но они длятся только две недели.
Создать такой комитет обещала в ходе избирательной кампании и левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ). Основанная лишь в начале 2024 года, она смогла, обогнав ряд традиционных партий, сразу же завоевать 15 мест в ландтаге и сформировать там третью по размерам фракцию. Но ей придется либо поддержать АдГ, либо присоединиться к фракциям демократического центра - консерваторам из ХДС, социал-демократам и "зеленым", которые, однако, предлагают сформировать не комитет, а комиссию.
Чем комитет отличается от комиссии
Тут следует иметь в виду особенность немецкой политической системы, предполагающей две различные формы парламентских расследований. Комитет по расследованию (Untersuchungsausschuss) состоит только из депутатов, он имеет многочисленные права, в том числе право вызывать свидетелей и экспертов, ему обязаны помогать государственные органы и суды, в том числе при принудительном вызове свидетелей и даже при их аресте в случае неявки. По итогам своей работы комитет публикует доклад, но он не выносит приговоры, это остается прерогативой судов, которые не обязаны следовать выводам парламентариев.
В свою очередь, комиссия по расследованию (Enquete-Kommission) состоит как из депутатов, так и из привлеченных экспертов, она не ведет собственных следственных действий, ее задача - проанализировать и обобщить имеющуюся информацию по комплексным вопросам, чтобы парламент на основе ее выводов мог принимать соответствующие решения.
Таким образом, комиссия предлагает выводы и решения на будущее, ее работа носит более фундаментальный характер, комитет же сосредоточен на конкретных минувших событиях, он призван выявить совершенные ошибки и определить ответственных за них.
Так что создание комитета - более жесткий вариант расследования, не случайно этот инструмент называют оружием оппозиции.
"Союз Сары Вагенкнехт": надо наказать ответственных
Вот почему в Саксонии оппозиционная АдГ настаивает на созыве именно комитета. Однако и ССВ, как видим, хочет воспользоваться этим оружием, хотя и ведет переговоры о вхождении в правящую коалицию. Но ей как новой партии, в значительной мере ориентирующейся на протестный электорат, выгодно выставить в нелицеприятном свете традиционные партии, находившиеся у власти во время пандемии.
"Людей ставили к позорному столбу, их дискредитировали, называя ковидными идиотами, магазины закрывались", - перечисляет обвинения в адрес властей Сабине Циммерман (Sabine Zimmermann), возглавляющая саксонскую земельную партийную организацию ССВ и ее фракцию в ландтаге. По ее словам, больше всего от локдаунов пострадали дети и молодежь, у многих возникли психические расстройства. К тому же "нужен сигнал, что пострадавшим от побочных действий прививок наконец-то начнут помогать".
Задача не в том, чтобы устроить трибунал, но надо засыпать рвы, расколовшие общество, а для этого надо привлечь к ответственности виновных в тяжких ошибках, подчеркивает она. "Лучший инструмент для этого - комитет по расследованию, только перед ним ответственные лица обязаны давать показания", - поясняет позицию ССВ Сабине Циммерман.
В Тюрингии "Союза Сары Вагенкнехт" тоже выступает за создание комитета, и на переговорах о создании трехсторонней правящей коалиции партия уже договорилась об этом с консерваторами из ХДС за спиной социал-демократов, которые предпочитают комиссию по расследованию.
Сепаратные переговоры о вакцине "Спутник V"
В восточногерманской земле Мекленбург - Передняя Померания депутаты ландтага из оппозиционной либеральной партии СвДП тоже настаивают на созыве комитета, но расследовать они призывают не антиковидные меры региональных властей, а попытки социал-демократического премьер-министра этого региона, бывшей звезды социал-демократов Мануэлы Швезиг (Manuela Schwesig) сепаратно договориться с Москвой о поставках вакцины "Спутник V".
Об этих переговорах газета Welt am Sonntag рассказала 5 октября в журналистском расследовании, проведенном на основе служебных документов, выдачи которых издание, ссылаясь на закон о свободе информации, добилось через суд. Давно уже не секрет, что Мануэла Швезиг, поддерживавшая особо тесные отношения с Москвой, настолько активно лоббировала российские интересы, что даже создала в Мекленбурге - Передней Померании фейковый фонд, якобы занимавшийся защитой природы и климата, а на самом деле помогавший при завершении строительства "Северного потока-2" обходить американские санкции. Эта афера, о которой всплывают все новые факты, чуть не стоила ей поста.
Но теперь выясняется, что она же, невзирая на предупреждения земельного ведомства по контролю за оборотом лекарственных средств, с 17 марта 2021 года вела секретные переговоры с Москвой о покупке российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", хотя она не была сертифицирована ни в Германии, ни в Евросоюзе.
В письме министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову от 7 апреля Мануэла Швезиг к тому же заверяла, что "решительно" поддерживает развертывание производства этой вакцины в своей федеральной земле. При этом она так спешила, что в нарушение действующих правил расходования бюджетных средств, без тендера, поручила ведение переговоров адвокатской конторе, которая получила за это гонорар почти в 40 тысяч евро. Переговорный процесс был остановлен лишь 16 августа 2021 года, свидетельствуют полученные Welt am Sonntag документы.
Либералы в ландтаге Мекленбурга - Передняя Померания уже в день публикации журналистского расследования потребовали создать парламентский комитет для всестороннего изучения "слепой веры в Россию" Мануэлы Швезиг и ее "потерпевшей крах сепаратной внешней политики". "Неважно, выступает ли Россия в роли агрессора или нарушает права человека, неважно, эффективна ли вакцина и будет ли она вообще сертифицирована, Швезиг прямо-таки держится за Россию и отвергает любые сомнения", - говорится в заявлении либералов. Однако пока не понятно, займется ли ландтаг в Шверине этой историей.
Комиссия бундестага по расследованию антиковидных мероприятий
В свою очередь, бундестаг еще в конце апреля 2024 года принял по требованию АдГ принципиальное решение создать комиссию по расследованию антиковидных мероприятий, но отправил проект решения в постоянные комитеты парламента на доработку. Первостепенная задача комиссии будет состоять в том, чтобы определить, соответствовали ли противоэпидемиологические меры в Германии ключевым конституционным положениям о правах человека.
Когда именно комиссия приступит к работе, пока не ясно. Но в решении сказано, что она должна представить доклад перед летними парламентскими каникулами 2025 года, иными словами - в момент нарастания предвыборной борьбы. К этому времени наверняка завершат работу и земельные комитеты по расследованиям антиковидных мер. Так что уже сейчас можно исходить из того, что противоэпидемиологическая политика властей ФРГ станет одной из важных тем предстоящей избирательной кампании 2025 года в Германии.