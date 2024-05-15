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Где сошлись вместе "Газпром", немецкий фонд и узбекский клан

Михаил Бушуев
15 мая 2024 г.

Деньги "Газпрома" через Германию шли компании, связанной с сыном экс-главы спецслужб Узбекистана. Расследование о фейковом экофонде, созданном на деньги из РФ в помощь "Северному потоку - 2".

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"Северный поток - 2" - достроенный, но так и не запущеный в эксплуатацию газопровод. Фото из архива
"Северный поток - 2" - достроенный, но так и не запущеный в эксплуатацию газопровод.Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Мануэле Швезиг (Manuela Schwesig) прочили быстрый подъем по карьерной лестнице вплоть до лидера социал-демократов и даже, не исключено, нового канцлера после ошеломительных успехов в 2021 году на выборах в своей земле, Мекленбурге - Передней Померании. Но Швезиг, вероятно, помешала сама себе, когда в январе 2021 года инициировала создание фонда "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV").

По названию не угадать, но фонд создавался на деньги российского "Газпрома" и экология, говоря прямо, не была его приоритетом. Если формулировать упрощенно, у фонда было два "кошелька". Первый, маленький, на 20 миллионов евро, был подарком "Газпрома" и предназначался, собственно, для проектов по защите экологии. А второй - куда значительнее, из него было потрачено до 174 миллионов евро. Это были деньги, которые поступали от газпромовской "дочки" Nord Stream 2 AG и, через немецкий экофонд шли на завершение строительства "Северного потока - 2". "Газпром", а вместе с ним власти региона таким образом собирались обойти грозящие проекту санкции США.

В клиентах фонда сын бывшего "серого кардинала" Узбекистана

Из второго "кошелька" фонд "Защита климата и экологии" перевел миллионные суммы компании, связанной с семьей Рустама Иноятова, бывшего главы Службы национальной безопасности и бывшего советника президента Узбекистана. К такому выводу пришли журналисты немецкого издания t-online после изучения попавших к ним списков заказов, розданных фондом, договоров и регистрационных документов в статье, опубликованной 11 мая в статье под названием "Фонд "Газпрома" и клан спецслужбиста".

Иноятов стал влиятельной политической фигурой еще при первом президенте Узбекистана Исламе Каримове, считался серым кардиналом республики, а также одним из ответственных за расстрел демонстрантов в городе Андижан в мае 2005 года, из-за чего некоторое время находился под санкциями ЕС. Только по официальным данным, число убитых гражданских лиц в Андижане составило 187 человек, неофициальные оценки исходят из нескольких сот жертв. Сын Иноятова Шариф является фигурантом как минимум двух различных других расследований - одного, связанного с выводом денег из России, и другого, изучающего влияние конгломерата фирм из РФ с участием клана Иноятова в торговле узбекским газом.

Звездный час Мануэлы Швезиг в 2021 году, когда она праздновала победу на выборах в Мекленбурге - Передней Померании. Фото 26 сентября 2021 года.
Звездный час Мануэлы Швезиг в 2021 году, когда она праздновала победу на выборах в Мекленбурге - Передней Померании Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/picture alliance

Компании, названные в расследовании t-online, а также сам фонд "Защита климата и экологии" не ответили на запросы издания. В них была просьба уточнить суммы сделок, объяснить, было ли известно, в частности, немецкому фонду о долевом участии семьи Иноятова в компании, получившей от фонда заказ.

"Упорное молчание фонда примечательно", - пишет t-online, напоминая, что ранее фонд долгое время пытался отмолчаться от запросов других изданий, сначала даже заплатил штраф за молчание, но в итоге выдал требуемую журналистами информацию. Там журналисты t-online нашли часть ответа на интересовавший их вопрос: 3,46 миллиона заплатил немецкий фонд, последний платеж ушел в Россию в августе 2022 года, уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, указало издание.

Факты и подозрения в отношении Швезиг

Публикация способна усилить политическое давление на премьера Мануэлу Швезиг, от которого ей из-за фонда не удается избавиться на протяжении последних двух лет. До сих пор самым громким скандальным эпизодом в этой истории было то, что налоговую декларацию фонда сожгла в камине одна из финансовых инспекторов. Это крайне странное событие - более странным можно считать только то, как эта фининспектор объяснила свое должностное правонарушение: мол, случайно обнаружив у себя этот документ, она якобы "впала в панику".

Сожженная налоговая декларация могла бы пролить больше света вот на какое подозрение - а не дал ли "Газпром" правительству Мекленбурга - Передней Померании скрытую взятку? Дело в том, что, подарив фонду 20 миллионов евро, даритель должен заплатить налог с дарения в размере 50 процентов, итого - 10 миллионов евро в казну земли, где правит Швезиг, - как раз в выборный год. Вокруг этой суммы в Германии продолжается судебная тяжба.

Скандал со сожженной налоговой декларацией дошел до бундестага, где обсуждался чуть более года назад, но Швезиг удалось его выстоять, как и другие скандальные расследования СМИ. Так, журналисты обнаружили, что фонд "Защита климата и экологии" заключал в свое время контракты на работы с компанией, которая принадлежит брату бывшего управляющего делами этого фонда. Брат, впрочем, обвинения в кумовстве не признает, заявляя, что был единственным, кто не испугался риска санкций и согласился подобные работы провести.

Под диктовку "Газпрома"

Политически самым проблематичным стало для Швезиг расследование журналистов газеты Welt am Sonntag, которое появилось еще в апреле 2022 года. В руки журналистов попали почти тысяча страниц документов фонда и его переписки с главным спонсором, Nord Stream 2 AG - стопроцентной дочерней компанией "Газпрома". В итоге выяснилось, что Швезиг поручила двум доверенным лицам из своего ближайшего политического окружения организовать этот фонд и что эти политики буквально получали указания от сотрудников Nord Stream 2 AG. Более того, сама Швезиг прямо попросила прислать ей методичку дочерней компании "Газпрома" с ответами на вопросы СМИ, написала Welt am Sonntag. Но последствий Швезиг пока удалось избежать. На региональном уровне расследование еще не завершено.

Тем временем правительство Мекленбурга - Передней Померании пыталось в течение уже двух лет ликвидировать злополучный фонд. Но Швезиг потерпела поражение: местный парламент в апреле 2024 года постановил, что юридически сделать это невозможно, так как, мол, заявленная функция фонда - защита климата, а он ее выполнять может, так что пусть, мол, фонд "Защита климата и экологии" будет соответствовать своему названию.

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