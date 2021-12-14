 Россия не предоставила ВОЗ всю информацию для сертификации ″Спутник V″ | Новости из Германии о России | DW | 14.12.2021

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Россия

Россия не предоставила ВОЗ всю информацию для сертификации "Спутник V"

Как признал пресс-секретарь российского президента, у России и ВОЗ было разное понимание "какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться".

Россия поставляет Спутник-V в десятки стран мира

Россия поставляет "Спутник-V" в десятки стран мира

Россия до сих пор не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всей необходимой информации для сертификации вакцины против коронавируса "Спутник V". Это во вторник, 14 декабря, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться", - заявил он.

Ранее российские чиновники и государственные СМИ неоднократно заявляли, что в Европе и мире по политическим причинам искусственно затягивают с сертификацией вакцины "Спутник V". В частности, выступая в ноябре 2021 года на саммите организации "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", Владимир Путин заявил о  недобросовестной конкуренции, протекционизме и "неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов".  "ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности", - уточнил президент России.

История регистрации "Спутника-V"

В России, объявившей, что ей удалось первой в мире создать вакцину от коронавируса, "Спутник V" был зарегистрирован в августе 2020 года. ВОЗ начала процесс регистрации весной 2021 года.

В июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве "Спутника- V" на предприятии в Уфе, напоминает "Коммерсант".  После этого процесс одобрения российской вакцины был приостановлен до октября. Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением вакцины, рассчитывал на ее одобрение вакцины до конца 2021 года. МИД России ожидает, что "Спутник-V" будет одобрен  в первой половине 2022 года.

На сегодняшний день ВОЗ зарегистрировала семь вакцин от COVID-19 — американские Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen, британско-шведскую  AstraZeneca, китайские Sinopharm, CoronaVac и индийскую Covaxin. Еще пять, в том числе "Спутник V", проходят сертификацию.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:58

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