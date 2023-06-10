Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Хотя ВОЗ объявила об окончании пандемии ковида, сухопутные границы Азербайджана все еще закрыты из-за "особого карантинного режима". Каковы последствия этого и когда ситуация изменится?

Уже более трех лет покинуть Азербайджан или попасть в эту страну ее граждане могут только самолетом. Иностранцы же беспрепятственно это делают и наземным путем, что лишь усиливает досаду и недоумение обладателей азербайджанских паспортов.

Власти объясняют сохраняющийся запрет "особым карантинным режимом" - хотя ВОЗ уже официально объявил об окончании пандемии ковида. Как такое ограничение влияет на ситуацию в стране и когда его могут отменить - у DW.

Исключение - только для иностранцев

О том, что "иностранцы и лица без гражданства могут республику покинуть по суше без запроса необходимого разрешения", написано на сайте МИД Азербайджана, но мало кто знает о существовании это сообщения. Полезная информация, как часто бывает в подобных случаях, передается по сарафанному радио. Именно так узнал об имеющейся возможности, например, Юрий, управляющий грузинской компании, которая организует наземные туры по Южному Кавказу.

"Сперва мы не поверили и попытались получить подтверждение у соответствующих грузинских структур, но те ничего внятного не ответили. Тогда мы сами съездили на границу, поговорили с пограничниками и убедились, что все правда. Это случилось в июне 2022 года, с тех пор мы возобновили свои туры и возим иностранных туристов по маршруту Азербайджан-Грузия-Армения", - делится Юрий.

По словам юриста Лалы Дарчиновой, исключение из правил носит неофициальный характер, поскольку в постановлении Кабинета министров Азербайджана ничего такого не написано, а информация на сайте МИД не является нормативным актом.

Чемодан - аэропорт - Тбилиси

Азербайджан имеет сухопутную границу с пятью государствами - Арменией, Грузией, Ираном, Россией и Турцией. В доковидные времена одним из самых востребованных направлений у представителей различных социальных групп была Грузия.

Туда отправлялась масса народа - начиная от азербайджанских туристов, для многих их которых малобюджетная поездка в Тбилиси была едва ли не единственной возможностью отдохнуть за рубежом, и заканчивая автомобилистами, которые покупали в соседней стране недорогие запчасти и подержанные машины. По оценке наблюдателей, Тбилиси стал своеобразным южнокавказский хабом, последствия ограниченного доступа к которому сказались на самых разных сферах.

Азербайджан граничит по суше с пятью государствами

Ранее приехать из Азербайджана в Грузию можно было на поезде, автобусе, автомобиле, да хоть автостопом. Теперь дорога в один конец обходится как минимум в 60 евро без багажа - и то, если покупать билет за месяц. Сильнее всего запрет на пересечение сухопутной границы ударил по жителям приграничных регионов, населенных как азербайджанцами, так и этническими грузинами с азербайджанским гражданством.

Зурабишвили заступилась за грузин с азербайджанскими паспортами

У кого-то из последних на грузинской стороне границы, всего-то в нескольких километрах, остались родственники, которых они не видели уже три года. А кто-то лишился заработка, потому занимался мелкой торговлей, связанной с регулярным пересечением границы.

Саломе Зурабишвили Фото: picture-alliance/dpa/I. Gedenidze

Эту проблему недавно затронула президент Грузии Саломе Зурабишвили: упомянув о ней в контексте возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Правда, претензии Зурабишвили были адресована грузинскому правительству. По словам президента, если правящая партия "Грузинcкая мечта" так заботится о возможности передвижения грузин, проживающий в России, то пусть она подумает и о грузинах, живущих Азербайджане, которым "приходится проделывать долгий путь до Баку и лететь оттуда самолетом, что превышает возможности большинства из них".

Когда же власти откроют сухопутные границы Азербайджана?

Официальной версии Баку, согласно которой азербайджанцам запрещено пересекать сухопутную границу страны из-за антиковидного карантина, в самой стране явно уже не верят - учитывая, что все прочие антиковидные ограничения давным-давно сняты. Других версий - в том числе в разной степени конспирологических - существует несколько. Список их меняется и пополняется в зависимости от геополитической ситуации.

Для полета в Иран азербайджанцы должны сделать пересадку в Стамбуле Фото: Health Ministry of Georgia/Xinhua/picture alliance

Самую свежую озвучил недавно один из депутатов азербайджанского парламента: по его мнению, свои сухопутные границы Баку держит зарытыми из-за угрозы войны с Ираном. Кстати, в Иран многие жители Азербайджана ранее ездили на лечение - относительно дешевое и качественное. Чтобы полететь в Тегеран самолетом с пересадкой в Стамбуле, у большинства этих людей, похоже, нет ни денег, ни сил.

"Важен не только практический, но и психологический аспект. Зная, что не можешь, когда захочешь, выехать из страны, ощущаешь себя как в ловушке", - сетует бакинец Руслан Балухин. В июле 2022 года представители азербайджанской оппозиции попытались провести в Баку акцию протеста с требованием открыть сухопутные границы страны. Полиция акцию разогнала, часть ее участников были задержаны.

Между тем о негативном влиянии закрытой сухопутной границы на экономику Азербайджана и качество жизни его граждан заговорили уже и провластные СМИ, а также отдельные чиновники и политики. И риторический вопрос, почему до сих пор закрыта граница по суше, сменился на вопрос, когда же ее откроют.

"Особый карантинный режим" продлевается властями каждые пару месяца. Последний раз его продлили до 1 июля, премьер-министр Али Асадов подписал постановление в конце апреля - за несколько дней до того, как ВОЗ объявила об окончании пандемии ковида. Теперь формальных поводов держать сухопутные границы закрытыми у Баку вроде бы больше нет, и 1 июля запрет стоило бы снять. Но официальных заявлений по этому поводу пока не прозвучало.

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