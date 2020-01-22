 Daimler открыл в ФРГ новый сверхсовременный автозавод | Новости из Германии о Германии | DW | 02.09.2020

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Германия

Daimler открыл в ФРГ новый сверхсовременный автозавод

Завод в немецком городе Зиндельфинген будет выпускать все флагманские автомобили марки Mercedes. Он оснащен по последнему слову техники и климатически нейтрален.

На заводе Daimler в Зиндельфингене, Баден-Вюртемберг

На заводе Daimler в Зиндельфингене, Баден-Вюртемберг

Немецкий концерн Daimler одновременно с презентацией новой модели автомобиля Mercedes S-класса открыл в своем традиционном производственном центре в городе Зиндельфинген новый сверхсовременный автозавод. Завод Factory 56 площадью в 30 футбольных полей и обошедшийся почти в 730 млн евро позволит сделать производство значительно более гибким и эффективным, заявил Daimler в среду, 2 сентября.

В концерне отметили, что Factory 56 оснащен по последнему слову цифровой техники и беспроводной связью по технологии 5G, к тому же завод климатически нейтрален (речь идет о производстве, при котором уровень выброса парниковых газов в атмосферу фактически полностью нейтрализуется за счет высадки лесов и использования современных технологий. - Ред.).

Выпуск всех флагманских моделей

На новом заводе планируется производить все флагманские модели Mercedes, причем не только S-класса, но и Maybach и электромобиль EQS. Factory 56 спроектирован таким образом, что при необходимости в производственный процесс можно интегрировать любые другие модели - от компактных до внедорожников.

В Daimler особо отметили, что открытие завода в Зиндельфингене следует также понимать, как приверженность концерна производству продукции на территории Германии.

В целом, Daimler вложил в расширение производства в Зиндельфингене, где задействовано около 35 тысяч человек, около 2,1 млрд евро. Только на заводе по выпуску Mercedes S-класса впредь будут ежедневно трудиться в две смены около 1500 человек.

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