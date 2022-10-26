Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz объявил об уходе из России и продаже долей в местных дочерних компаниях дилерскому холдингу "Автодом". Концерн расстается с долями в АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (завод в Подмосковье), ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус", сообщило в среду, 26 октября, российское представительство Mercedes-Benz.

Завершение этой сделки предстоит одобрить всем соответствующим органам. "Основными приоритетами при согласовании условий сделки было максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании", - заявила через пресс-службу гендиректор АО "Мерседес-Бенц Рус" Наталья Королева.

По сообщению пресс-службы Минпромторга РФ, "Автодом" как новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz сможет привлекать другие компании в качестве партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе подмосковного автозавода. Ведомство пообещало компании подобрать технологического партнера.

Свертывание бизнеса в России

Mercedes-Benz Group AG в начале марта последним из европейских автопроизводителей объявил, что приостанавливает экспорт и производство автомобилей в России. Незадолго до этого Daimler Truck Holding AG, которая была выделена из Mercedes-Benz в декабре 2021 года, тоже заявила, что прекратит деятельность в РФ и пересмотрит перспективы совместного предприятия с "КамАЗом" в Набережных Челнах.

Mercedes-Benz - уже третий крупный зарубежный производитель легковых автомобилей, уходящий из России. Ранее российский рынок покинули Renault и Nissan, передав свои активы в государственную собственность за символическую плату.

Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово начал работу в 2019 году. Он рассчитан на выпуск 25-30 тысяч премиальных иномарок в год. Первой моделью, вставшей на конвейер, стал Mercedes E-Klasse. Инвестиции в проект составили 19 млрд рублей. В 2021 году продажи Mercedes-Benz в России выросли на 11% - до 43 011 автомобилекй. В начале марта на фоне войны в Украине немецкая компания прекратила выпуск машин в Подмосковье и импорт в Россию.

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