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Porsche вышел на биржуФото: Bernd Weißbrod/dpa
Экономика и бизнесГермания

Немецкий автомобилестроитель Porsche вышел на биржу

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Спустя короткое время после выхода на биржу цена акций Porsche выросли на 2 процента до 84,00 евро за штуку. Вырученные средства будут направлены на развитие электромобильности.

https://www.dw.com/ru/nemeckij-avtomobilestroitel-porsche-vysel-na-birzu/a-63277818

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche вышел на биржу. Спустя короткое время после начала торгов на Франкфуртской бирже в четверг, 29 сентября, акции Porsche поднялись в цене почти на 2 процента до 84,00 евро.

Головной концерн VW дал согласие на выход Porsche на биржу в начале сентября. Вырученные средства компания планирует направить на расширение производства электромобилей. По планам Porsche, к 2030 году более 80 процентов производимых им автомобилей должны иметь полностью электрический привод.

Porsche на 100 процентов принадлежит немецкому автомобилестроительному гиганту Volkswagen. Перед выходом Porsche на биржу концерн заявлял, что рассчитывает получить около 9,4 млрд евро при цене акций от 76,50 до 82,50 евро.

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