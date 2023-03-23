Как Metro отвечает на обвинения Киева в спонсировании войны

"Metro осуждает российское вторжение в Украину", но продолжит деятельность в России, поскольку "несет ответственность за 10 000 своих коллег в РФ", указывается в заявлении компании.

Немецкая оптовая компания Metro подвергается резкой критике со стороны украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК) и граждан Украины в связи с ее отказом прекратить деятельность в России.

Обосновывая включение немецкой компании в свой так называемый список международных спонсоров войны, НАЗК Украины написала в Twitter, что руководство Metro не прекратило "финансирование российской агрессии", и что "ключевой акционер компании Даниэль Кретинский (чешский олигарх, которому принадлежит 29,99% акций компании METRO. - Ред.) тесно связан с нефтяным, газовым и банковским секторами российской экономики".

Генеральный директор Metro Штеффен Гройбель (Steffen Greubel) сделал заявления в защиту решения компании остаться в России еще весной прошлого года. Сейчас, спустя больше года после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, позиция компании, похоже, не изменилась.

В письменном заявлении в адрес DW представитель компании сказал: "Metro осуждает российское вторжение в Украину". При этом документ направлен на защиту решения компании о сохранении деятельности в России. "После тщательного внутреннего анализа мы решили сохранить деятельность российского филиала, поскольку компания также несет ответственность за 10 000 своих коллег в России и многих наших клиентов, которые закупают продукты питания у нас", - указывается в заявлении.

Metro - вторая по величине сеть магазинов в России, управляющая 93 торговыми центрами в 51 регионе. Фото: Imago/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin

В 2021-2022 финансовом году Metro увеличила объем продаж в России до 2,9 млрд евро.

Список спонсоров войны растет

К 16 марта Metro присоединилась к 16 другим компаниям, включенным в международную базу данных спонсоров войны НАЗК, которая отслеживается группой Лондонской фондовой биржи. В список также вошли американская компания P&G (Procter & Gamble) и французская Auchan.

Исследование, проведенное Университетом Санкт-Галлена в Швейцарии , показало, что менее девяти процентов компаний ЕС и стран "большой семерки", имеющих дочерние предприятия в России, покинули страну к ноябрю 2022 года. Большинство оставшихся компаний имеют штаб-квартиры в Германии, указывается в документе.

Согласно сайту НАЗК, Metro была названа спонсором войны в связи с тем, что она продолжает сотрудничать со Сбербанком, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому государству, развивает франчайзинговый проект сети продуктовых магазинов "Фасоль" в России и принимает платежи по карте "Мир".

В частности, карточная платежная система"Мир", созданная центральным банком России и заблокированная в ряде стран после того, как в сентябре 2022 года США пригрозили санкциями принимающим ее компаниям, работает в магазинах Metro в Турции.

Пресс-секретарь Metro в заявлении для DW указала, что "с начала войны не было сделано никаких инвестиций в развитие в России, кроме поддержания существующих бизнес-операций". "В Metro продолжаюи внимательно следить за развитием событий, - отмечается далее.

Украинцы оскорблены бездействием бизнеса

Выражая недовольство тем, что компания не отказалась от продолжения бизнеса в России, активист Тарас Корпанюк поделился видеозаписью, демонстрирующей, как он написал красной краской "кровавые деньги" на двери одного из магазинов Metro в Украине. За этот акт вандализма активист был оштрафован местной полицией.

Корпанюк является соучредителем "Порт Франковск" - волонтерской группы, названной в честь книги об украинском городе Ивано-Франковске. Она занимается закупкой и доставкой бронежилетов и оптических прицелов для нужд Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос, почему бизнес Metro в России беспокоит лично его, Корпанюк сказал DW, что "война стала лакмусовой бумажкой", показывающей то, что скрывается за фасадами некоторых компаний. По его словам, он восхищается руководством зарубежных фирм, которые в прошлом году после начала войны в Украине приняли решение уйти из России, даже если это означало потерю доходов. "Это мощный знак для [российского] народа, потому что когда они видят, что компании уходят с их рынка, они понимают, что что-то не так. Это усложняет жизнь и дает им дополнительную причину начать сомневаться в диктатуре", - полагает активист.

Бизнес по обе стороны линии фронта

Metro ведет свой бизнес в 34 странах, включая Россию и Украину. Украинское подразделение работает с 2003 года и в настоящее время имеет 23 оптовых центра по стране.

Разрушенный магазин Metro неподалеку от аэропорта в Донецке (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/M. Nikolai

На сайте Metro Ukraine в заявлении о списке международных спонсоров войны НАЗК указывается, что это решение антикоррупционного органа касается METRO Russia. "Мы присоединяемся к требованиям государства относительно закрытия предприятий в стране-агрессоре и будем продолжать оказывать давление на международных партнеров на корпоративном и дипломатическом фронте... Metro Ukraine для Украины", - отмечается в документе.

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