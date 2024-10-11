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Минфин РФ усложнил уход иностранного бизнеса из России

Кирилл Шестаков
11 октября 2024 г.

Иностранным компаниям стало еще сложнее покинуть РФ. Согласно новым требованиям Минфина, продать свои активы они смогут не более чем за 40% от их рыночной стоимости.

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Здание Минфина РФ в Москве
Здание Минфина РФ в МосквеФото: Artyom Geodakyan/TASS/dpa/picture alliance

Министерство финансов РФ по требованию Кремля ужесточило условия ухода иностранного бизнеса из России. Об этом сообщила в четверг, 10 октября, газета "Коммерсант". Теперь минимальный дисконт при продаже иностранных активов в РФ повысится с 50% до 60%, а обязательный безвозмездный взнос в российский бюджет вырастет с текущих 15% до 35% от рыночной стоимости актива. Письмо с новыми правилами Минфин разослал в федеральные органы исполнительной власти, отмечает издание. 

Компании будут продаваться менее чем за полцены

Таким образом, учитывая повышенный размер дисконта, иностранные компании можно будет продать в РФ не более чем за 40% от их рыночной стоимости.

Кроме того, иностранцы должны будут в обязательном порядке внести в федеральный бюджет РФ так называемый "налог на выход" в размере 35% от рыночной стоимости компании. 25% от этой суммы должны быть выплачены в течение месяца с момента совершения сделки, 5% - в течение одного года, еще 5% - в течение двух лет, уточняет "Коммерсант". При этом, как отмечает издание "РБК", обязательные взносы в российский бюджет платят только "резиденты недружественных стран". 

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, новые требования к сделкам были введены после указания президента РФ Владимира Путина от 2 октября, указывает "Коммерсант". 

Иностранные компании могут не уйти из РФ

По данным "РБК", за восемь месяцев 2024 года в федеральный бюджет РФ поступило почти 140 млрд рублей, уплаченных иностранными фирмами за продажу своего бизнеса на российском рынке. Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз, отмечает издание.

Наблюдатели считают, что увеличение взноса может привести к тому, что еще не ушедший из России иностранный бизнес может по финансовым соображениям передумать покидать этот рынок. Многие иностранные компании решили уйти из РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

 

 

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