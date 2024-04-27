Евросоюз призвал Россию вернуть активы Ariston и Bosch

Меры российских властей в отношении в отношении дочерних предприятий итальянской компании Ariston и немецкой BSH Hausgeräte не соответствуют международному праву, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей , опубликованном в субботу, 27 апреля. Евросоюз призвал Россию отказаться от этих шагов и "найти приемлемые решения" с европейскими компаниями, на которые нацелены действия российской стороны.

Меры РФ направлены против законной экономической деятельности, говорится в заявлении. Такими действиями Россия "подтверждает свою непредсказуемость и в экономической сфере, и создала произвольный и враждебный по отношению к иностранным инвесторам деловой климат", указывается далее.

Накануне президент РФ Владимир Путин передал 100 процентов акций дочерних компаний BSH Hausgeräte и Ariston в России во временное управление компании "Газпром бытовые системы". Согласно его указу, структура "Газпрома" получит контроль над всеми российскими активами ООО "Аристон Термо Русь" и ООО "БСХ Бытовые Приборы".

В российских "дочках" двух фирм из ЕС работали около 1000 человек

Дочерняя компания Bosch "БСХ Бытовые Приборы" зарегистрирована в Санкт-Петербурге и до 2022 года занималась "серийным производством холодильников и стиральных машин", а после - сбытом запчастей, торговлей бытовой техникой, а также сервисным и гарантийным обслуживанием, согласно данным агентства "Интерфакс". В 2023 году там работали 635 человек.

Весной 2022 года Bosch приостановил производство на российских предприятиях. В декабре 2023-го "Коммерсант" писал, что немецкая компания планирует продать свой российский бизнес турецкому инвестиционному фонду Can Holding.

"Аристон Термо Русь" зарегистрирована в Ленинградской области и занимается производством и реализацией бытовой техники, отметил "Интерфакс". В фирме трудоустроены около 300 человек. В 2023 году, по данным агентства, ее выручка составила около 9,5 млрд рублей.

Италия вызвала посла РФ из-за передачи "Газпрому" Ariston

Глава МИД Италии Антонио Таяни 27 апреля поручил вызвать в ведомство посла РФ Алексея Парамонова в связи с передачей российской "дочки" Ariston в управление компании группы "Газпром". "Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group", - пояснил Таяни, добавив, что власти также работают над этим вопросом с Брюсселем и Берлином. Министр назвал решение Москвы неожиданным, заявив, что Рим готов защищать итальянский бизнес на всех международных рынках.

Путин передает иностранный бизнес в управление Росимуществу

В апреле 2023 года Путин подписал указ, который предусматривает передачу во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом. В июле того же года во временное управление Росимуществу был передан российский бизнес датской компании Carlsberg. За месяц до этого она объявила, что нашла покупателя для своих активов в РФ и подписала с ним соглашение.