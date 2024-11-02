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Товарооборот между РФ и ЕС упал до минимума за четверть века

Роман Сулима
2 ноября 2024 г.

Тенденция к потерям экономических связей с некогда крупнейшим торговым партнером РФ продолжается высокими темпами. По данным Евростата, с июля по август поставки товаров из европейских стран в Россию сократились на 18%.

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Банкнота в 5 евро, передаваемая из рук в руки
Объемы торговых отношений РФ и ЕС продолжают снижатьсяФото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Поставки товаров из европейских стран в Россию по итогам августа 2024 года сократились по сравнению с июлем на 18 процентов, до 2,5 млрд евро, следует из данных на сайте статистической службы Европейского Союза - Евростата. В 2021 году, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, объемы европейского импорта были втрое большими - до 8 млрд евро в месяц. Общий товарооборот между Россией и Евросоюзом скатился на уровни 1999 года, составив в августе 2024-го 5,1 млрд евро. Просел на 12 процентов и российский экспорт в европейские страны - до 2,6 млрд евро.

Интернет-издание The Moscow Times (МТ) приводит данные российской таможенной статистики: поставки товаров из Европы в первые восемь месяцев 2024 года упали на 10,8 процента, до 43,9 млрд евро. Кроме того, на фоне проблем с проведением платежей из России упали показатели импорта практически из всех регионов мира: из Азии - на 4,6%, до 108,1 млрд евро; из стран Южной и Северной Америки - на 9,9%, до 8,5 млрд евро; из Африки - на 3,4%, до 2 млрд евро.

Прогноз для российского потребителя неутешителен

Тенденция к дальнейшему сокращению потока российско-европейской торговли, судя по всему, в ближайшее время продолжится еще большими темпами, пишет МТ. В первую очередь это связано с ограничением трансграничных платежей "Райффайзенбанком" - последним крупным банком ЕС, все еще продолжающим работать на российском рынке. По данным источников The Moscow Times, в связи с требованиями Европейского центробанка "Райффайзенбанк" с сентября начал сворачивать бизнес в РФ и намерен оставить возможность торговых операций лишь для небольшого числа крупных компаний, что ударит в первую очередь по импортерам потребительских товаров.

По словам одного из источников МТ, следствием этих процессов станет дальнейшее сокращение ассортимента в магазинах, которые после начала войны уже успели лишиться привычных брендов обуви, одежды, аксессуаров, мебели и других товаров. "Потребитель заметит отсутствие брендов, к которым привык за много десятилетий", - сформулировал собеседник издания ближайшее развитие событий в РФ.

 

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