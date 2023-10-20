Концерн Metro остался в России, но дела там идут плохо

Среди оставшихся в России немецких фирм самой крупной является Metro AG. Торговый гигант из Дюссельдорфа пришел на российский рынок два десятилетия назад и вскоре стал одним из ведущих иностранных инвесторов. Сегодня у него 93 торговых центра в 51 российском регионе. Когда-то бизнес в РФ был особенно доходным, потом показатели стали снижаться, теперь дела идут там хуже, чем во всех других регионах мира. "Росту способствовали все сегменты и каналы сбыта кроме России", - говорится в опубликованном 19 октября предварительном отчете по итогам закончившегося 30 сентября финансового года 2022/2023.

"Бизнес в России, как и ожидалось, развивался отрицательно"

Так что концерн продолжает расти, однако увеличение суммарной выручки его 625 мелкооптовых торговых центов по всему миру составило за год после пересчета на европейскую валюту лишь весьма скромные 2,7% до 30,6 млрд евро. "Здесь сказались негативные эффекты обменного курса в России и Турции", - поясняется в отчете. Иными словами, росту глобального оборота мешала сильная девальвация российского рубля и турецкой лиры.

Выручка в России снизилась на 13,6% и составила округленно 2,5 млрд евро против 2,9 млрд евро годом раньше. Но в рублях она тоже снизилась на 7,9%. Учитывая довольно высокую инфляцию в РФ, это говорит о заметном снижении продаж. "Бизнес в России, как и ожидалось, развивался отрицательно", - отмечается в годовом отчете. Так что такая принятая весной мера, как допуск в мелкооптовые магазины Metro Cash&Carry всех желающих, существенного эффекта не дала, во всяком случае пока.

Бизнес-концепция мелкооптовых магазинов Metro Cash&Carry - обслуживать в основном малый бизнес: рестораны, гостиницы, киоски, кейтеринг Фото: Metro Russia

Об этом можно судить по отчету Metro за 4-й квартал финансового года. Там сказано: "Бизнес в России впервые в истекшем финансовом году 2022/2023 добился положительного роста на 1,3%". Следовательно, три первых квартала немецкий концерн завершил в минусе и лишь с июля по сентябрь сумел увеличить рублевую выручку менее чем на полтора процента. Однако при пересчете на европейскую валюту минус достиг 40,2%, так что квартальный оборот снизился с 0,8 млрд до 0,5 млрд евро. Напомним, что недавний обвал рубля произошел как раз посреди истекшего квартала, в середине августа.

Остался ли бизнес в России прибыльным, пока не ясно. Данные о прибыли Metro представит позднее, эти подсчеты требуют времени. Однако концерн уже предупредил, что суммарный показатель прибыли EBITDA окажется "в нижней половине прогнозировавшегося коридора", то есть будет менее высоким, чем первоначально надеялось руководство фирмы.

А может ли Metro AG выводить валюту из РФ?

Но даже если бизнес в России принес прибыль, возникает вопрос, получила ли штаб-квартира в Дюссельдорфе всю эту валюту в свое распоряжение, ведь российское руководство жестко ограничивает возможности инвесторов из "недружественных стран" переводить заработанные в РФ деньги за рубеж.

DW обратилась в пресс-службу концерна в письменном виде с вопросом: "Имеет ли Metro AG возможность переводить полученную в России прибыль в полном объеме в Германию? Или соответствующие суммы включаются в бухгалтерскую отчетность штаб-квартиры как выручка и прибыль, но должны оставаться в России?". На момент публикации статьи редакция ответа не получила.

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