ЕБРР улучшил прогноз роста экономики РФ в 2024 году до 2,5%

Рост ВВП в регионах ЕБРР составит в 2024 году 3%, "несмотря на проблемы, вызванные глобальной геополитической напряженностью, включая растущие ограничения на торговлю".

Объем российской экономики по итогам 2024 года увеличится на 2,5%. Таков обновленный прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), обнародованный в среду, 15 мая. В 2025 году, согласно этому документу , экономику России ждет рост в 1,5%. Это самый низкий показатель среди стран, представленных в докладе.

В предыдущем прогнозе банка, появившемся в сентябре 2023 года, ожидалось, что рост ВВП РФ в 2024 году составит 1%. После сокращения российской экономики в 2022 году на 1,2% в 2023 году она выросла на 3,6%, следует из документа ЕБРР. Это произошло благодаря "буму в оборонной промышленности", который способствовал более существенному, чем ожидалось, восстановлению экономики, полагают эксперты.

В целом рост производства в регионах ЕБРР, по прогнозам банка, в 2024 году составит 3,0%. Это выше уровня роста в 2,5%, наблюдавшегося в 2023 году, "несмотря на проблемы, вызванные глобальной геополитической напряженностью, включая растущие ограничения на торговлю", отмечается в пресс-релизе института.

Прогнозы ЕБРР для Украины и Кавказа

В кавказском регионе ожидается ускорение роста с 3,8% в 2023 году до 4,1% в 2024 году, а затем его замедление до 3,5% в 2025 году.

В Украине "рекордный урожай поддержал рост в 2023 году, однако ожидается, что значительный ущерб, нанесенный в последнее время инфраструктуре электроснабжения, сдержит рост в 2024 году", указывают эксперты. По прогнозам ЕБРР, объем украинского ВВП по итогам 2024 года составит 3,0%, а в 2025 году - 6,0%.

К регионам операций ЕБРР относятся, помимо Центральной Азии, европейские страны, Турция, часть Ближнего Востока и Северной Африки.