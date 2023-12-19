ЕБРР увеличит капитал на 4 млрд евро для поддержки Украины

Дополнительный капитал ЕБРР использует для "значительных и устойчивых инвестиций" в украинскую экономику как во время войны, так и в период восстановления страны.

Управляющие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили решение увеличить оплаченный капитал на 4 млрд евро (на 13 процентов) до 34 млрд евро. Такие меры необходимы для финансирования проектов ЕБРР в Украине и в других странах присутствия, заявил банк во вторник, 19 декабря.

"Дополнительный капитал акционеров будет использован для обеспечения значительных и устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины - как в военное время, так и в период восстановления, а также поможет поддержать приоритеты ЕБРР во всех странах, где он работает", - указывается далее. Данный капитал позволит ЕБРР продолжать обеспечивать уровень ежегодных инвестиций на Украину в размере около 1,5 млрд евро в период войны, а также располагать средствами для увеличения поддержки до 3 млрд евро в год после начала восстановления страны.

Решение вступит в силу в конце 2024 года

Решение принято после соответствующей рекомендации совета директоров ЕБРР в ноябре 2023 года и вступит в силу 31 декабря 2024 года. В мае текущего года управляющие ЕБРР признали, что поддержка Украины должна быть высшим приоритетом банка как в настоящее время, так и в будущем, говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что ЕБРР уже разместил в Украине более 3 млрд евро с начала полномасштабного российского вторжения в эту страну. Это третье увеличение капитала ЕБРР после аналогичных решений, принятых в 1996 и 2010 годах.

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