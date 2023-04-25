Во Франции прошли акции протеста с кастрюлями и сковородами

Манифестации с пустыми кастрюлями прошли во Франции в понедельник, 24 апреля, в годовщину переизбрания президента Эмманюэля Макрона на второй срок. В акциях протеста против пенсионной реформы приняли участие тысячи человек по всей стране. Демонстранты сорвали рабочие поездки нескольких членов правительства, сообщает Le Figaro .

Так, министр просвещения Пап Ндьяй изменил свой визит в один из институтов в Лионе из-за присутствия у здания протестующих. По возвращении в Париж чиновник оказался на время заблокированным в поезде - несколько десятков манифестантов устроили на перроне "концерт кастрюль и сковородок".

Госсекретарь по делам детей Шарлот Кобель из-за протестов отменила плановый визит в больницу в Сен-Морисе. Министра культуры Риму Абдул-Малак приветствовали кастрюлями перед зданием одного из парижских театров. Таким же образом протестующие встречали министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти и министра здравоохранения Франсуа Брауна.

Против чего выступают французы

Протесты против пенсионной реформы во Франции, предусматривающей в том числе повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, продолжаются с середины января, когда проект был официально представлен общественности. В самых масштабных акциях принимали участие сотни тысяч человек, из-за забастовок отменялись авиарейсы, останавливалось движение междугородних поездов и возникали серьезные проблемы с вывозом мусора. Несмотря на это 15 апреля Макрон подписал спорный закон.

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