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Марш пустых кастрюль во Франции
Акция протеста во ФранцииФото: Stephanie Lecocq/REUTERS
ПолитикаФранция

Во Франции прошли акции протеста с кастрюлями и сковородами

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

В манифестациях приняли участие тысячи человек по всей стране. Демонстранты сорвали рабочие поездки нескольких членов правительства.

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Манифестации с пустыми кастрюлями прошли во Франции в понедельник, 24 апреля, в годовщину переизбрания президента Эмманюэля Макрона на второй срок. В акциях протеста против пенсионной реформы приняли участие тысячи человек по всей стране. Демонстранты сорвали рабочие поездки нескольких членов правительства, сообщает Le Figaro.

Так, министр просвещения Пап Ндьяй изменил свой визит в один из институтов в Лионе из-за присутствия у здания протестующих. По возвращении в Париж чиновник оказался на время заблокированным в поезде - несколько десятков манифестантов устроили на перроне "концерт кастрюль и сковородок".

Госсекретарь по делам детей Шарлот Кобель из-за протестов отменила плановый визит в больницу в Сен-Морисе. Министра культуры Риму Абдул-Малак приветствовали кастрюлями перед зданием одного из парижских театров. Таким же образом протестующие встречали министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти и министра здравоохранения Франсуа Брауна.

Против чего выступают французы

Протесты против пенсионной реформы во Франции, предусматривающей в том числе повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет,  продолжаются с середины января, когда проект был официально представлен общественности. В самых масштабных акциях принимали участие сотни тысяч человек, из-за забастовок отменялись авиарейсы, останавливалось движение междугородних поездов и возникали серьезные проблемы с вывозом мусора. Несмотря на это 15 апреля Макрон подписал спорный закон.

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